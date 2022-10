El PP intenta arrebatar la bandera del andalucismo a la izquierda para ampliar su base electoral

En las próximas elecciones municipales del mes de mayo hay mucho voto en juego en Andalucía. Serán los primeros comicios locales con un PP completamente consolidado en San Telmo. Los populares quieren aprovechar la inercia del triunfo de Juanma Moreno el pasado 19 de junio y desde el PSOE quieren frenarla.

¿Cómo? Ambos partidos intentando ensanchar sus bases electorales en una pugna para ver quién reivindica más la bandera blanquiverde y exhibe más andalucismo.

Con modelos distintos. Por un lado, el moderno, que defiende Juanma Moreno como presidente con la figura de Manuel Claver. Por su parte, el PSOE se aferra al modelo histórico, al considerar que la autonomía fue un movimiento de las izquierdas con las figuras de Blas Infante y del expresidente andaluz Rafael Escuredo.

Sin embargo, ayer en la casa museo del considerado padre de la patria andaluza en Coria del Río, Juanma Moreno dio un paso más para que el PP andaluz se identifique entre el electorado también como una fuerza regionalista, con voz propia. Llegó a decir que para él primero "está Andalucía" y después su partido. Y añadió que ve necesario "un poder andaluz que influya en Madrid".

Es decir, se abrazó a ese antiguo andalucismo y se deshizo en elogios al fundador del Partido Andalucista y exalcalde de Sevilla en los años 90, Alejandro Rojas Marcos.

[El Partido Andalucista elogia a Juanma Moreno: "Al pueblo se le conquista con la política amable"]

También esta semana en un acto de su partido en Jaén lo dejó claro. Junto con la absorción de ex altos cargos de Ciudadanos y la seducción de sus votantes y de los "desencantados" del PSOE, ahora quiere pescar en el río de los que se identificaron con el andalucismo en su momento.

Juanma Moreno con el fundador del Partido Andalucista, Alejandro Rojas Marcos, en el acto celebrado este miércoles. Europa Press

En concreto, Moreno destacó que las puertas de su formación están abiertas a todo aquel que quiera sumar. Hizo extensible esta invitación a aquellos partidos políticos que se sienten huérfanos, como son todos los movimientos que antiguamente cabían en torno al andalucismo. Algo que a las fuerzas de la izquierda no les gusta, reconocen.

Día de la bandera andaluza

La guinda del pastel a su objetivo electoral se la puso ayer en el citado acto, cuando Rojas Marcos le arrancó el compromiso de declarar el 4 de diciembre como el Día de la bandera andaluza. Todo ello con el objetivo de conmemorar la manifestación de aquel día de diciembre de 1977, cuando dos millones de andaluces se echaron a la calle para reclamar su autonomía.

[El héroe del 4-D: 40 años de la muerte sin esclarecer del malagueño García Caparrós]

Durante su intervención todo fueron halagos. "Soy el culpable de que el presidente de la Junta de Andalucía esté hoy aquí"; "esto es alta política y hay que reconocer que no es lo habitual" o "no te disfrazas de nada, se nota in crescendo tu enamoramiento de Andalucía". Estas fueron algunas de las expresiones que Rojas Marcos dedicó a Moreno.

Desde el partido reconocen que este acto ha beneficiado a la imagen de político transversal que quiere dar Moreno para ampliar su base electoral. Aunque también son conscientes que en las municipales influye especialmente la figura del candidato, a menudo por encima de la de su partido.

Premios al andalucismo

Casualidad o no, en esta misma semana el PSOE andaluz no ha querido quedarse atrás en la reivindicación del andalucismo. Para ello, la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia ha convocado la primera edición de unos premios para reivindicar el legado de esa misma fecha.

El objetivo de los socialistas, precisamente con Rafael Escuredo como presidente de la Fundación, es reconocer la labor de personas, colectivos o entidades que se distingan en la defensa de los principios y valores del pueblo andaluz.

Su entrega está prevista en un acto que se celebrará cada 4 de diciembre. Precisamente la misma jornada en la que el Gobierno andaluz prevé instaurar el Día de la bandera andaluza, a petición de Rojas Marcos, una fecha que siempre ha sido considerada una reivindicación de las fuerzas a la izquierda del PSOE.

[Alejandro Rojas Marcos (alcalde de Sevilla en el 92): "Andalucía se merecía un cañonazo como el AVE"]

La pugna está servida sobre todo cuando Juanma Moreno ensalzó la labor de su fundador y a aquel Partido Andalucista (PA), cuyo reducto final tras su desaparición, bajo el nombre de Primavera Andaluza, fue absorbido por los de Teresa Rodríguez.

También la política gaditana ha entrado en el asunto. La portavoz de Adelante Andalucía defendió ayer que "el andalucismo sólo tiene sentido si es de izquierdas". De ahí, su crítica hacia otros partidos que quieran utilizarlo únicamente como "herramienta electoral para cazar votos" y ganar elecciones.

En cualquier caso, los considerados herederos del Partido Andalucista, agrupados en Andaluces Levantaos con Modesto Gómez a la cabeza, a duras penas sobrepasaron los 10.000 votos el pasado 19 de junio. Sin embargo, en las elecciones municipales de 2019 lograron casi 44.000 papeletas, sobre todo en las provincias de Cádiz y Sevilla.

De hecho, el líder de Andaluces Levantaos es el alcalde de Coria del Río, la localidad donde vivió Blas Infante y donde Juanma Moreno se deshizo en elogios a aquellos andalucistas de antaño y viceversa.

Sigue los temas que te interesan