Vox ataca a Blas Infante, lo llama " radical y lunático islamófilo" en un tuit y luego lo borra

La celebración este martes del 137 aniversario del nacimiento de Blas Infante, reconocido en el Estatuto de Autonomía como padre de la patria andaluza, en el Parlamento andaluz ha servido de encuentro para los grupos políticos tras el 19-J.

Excepto para Vox. Como viene siendo habitual, no sólo no ha asistido al acto, sino que lo ha insultado en las redes sociales en un tuit en la cuenta oficial del partido donde lo califica de "lunático e islamófilo". Poco después lo ha borrado.

En el mismo podía leerse: "Juanma Moreno homenajea, junto a PSOE y comunistas, al lunático islamófilo Blas Infante. En Vox Andalucía tenemos claro que este radical que buscaba dividir a los españoles no merece ningún tipo de homenaje. Andalucía no le debe nada".

Una imagen de un tuit de Vox en el que insulta a Blas Infante y borra posteriormente. Cedida

A este tradicional acto sí acudió el resto de grupos políticos y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ha reivindicado "mantener vivo y actualizado un autonomismo útil" en la comunidad autónoma. Moreno también ha expresado su compromiso con los "logros y aspiraciones" que ofrece el Estatuto de Autonomía.

A su vez, el acto ha servido de despedida a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet de Ciudadanos, quien no ha podido evitar las lágrimas. Bosquet no repetirá en el cargo tras no obtener ninguna representación su formación política.

El citado tuit ha tenido bastantes reacciones. El eurodiputado del PP y exministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha protagonizado una de ellas.

Entiendo que habéis borrado el tweet. Rectificar está 👌 . Pero tengo una duda. Qué tipo de impulso os entra para cambiar de criterio a tal velocidad. Tardáis menos en cambiar de criterio que en saltar el levante en Cádiz. pic.twitter.com/LtTV83LpAY — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) July 5, 2022

Precisamente en esta misma jornada han comenzado las primeras reuniones entre PP y PSOE para negociar la composición de la Mesa del Parlamento, el órgano de gobierno de la Cámara, y el mensaje de Vox no ha sentado bien en el entorno del presidente.

En rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia en funciones, Elías Bendodo, ha asegurado que están en "las antípodas" de Vox porque el padre de la patria andaluza "merece todo el respeto".

Por primera vez en la historia el PP ostentará la presidencia del Parlamento andaluz y el puesto tiene "muchos novios o novias", señalan en el entorno de Moreno.

Sigue los temas que te interesan