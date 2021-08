Vox llama “muladí” a Blas Infante en el aniversario de su fusilamiento y no acude a su homenaje

El 85º aniversario del fusilamiento de Blas Infante se ha celebrado con la participación de representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a excepción de Vox.

Para explicar su no asistencia al acto, la formación ha colgado en su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje: "Partido Popular y Ciudadanos participan junto a socialistas y comunistas en la fiesta del nacionalismo andaluz para ensalzar la figura del muladí Blas Infante. Solo @AndaluciaVOX planta cara al nacionalismo autonómico que busca romper la unidad de España".

Partido Popular y Ciudadanos participan junto a socialistas y comunistas en la fiesta del nacionalismo andaluz para ensalzar la figura del muladí Blas Infante.



Solo @AndaluciaVOX planta cara al nacionalismo autonómico que busca romper la unidad de España.https://t.co/CYCqB8gqKh — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) August 10, 2021

El acto, convocado por la Fundación Blas Infante en el aniversario de su fusilamiento, ha incluido distintas intervenciones, una ofrenda floral y la interpretación del himno de Andalucía, al que Infante puso letra.

No ha habido un orden protocolario institucional entre los asistentes, pero sí han acudido representantes de los partidos políticos como invitados, y no han participado tomando la palabra. Por parte del PP-A ha acudido la secretaria general, Loles López; Toni Valero, coordinador general de IU en Andalucía; la portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, Teresa Pardo; la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde; la portavoz de Podemos, Libertad Paloma; el parlamentario del PSOE por Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano; y la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González.

Un momento del acto de homenaje a Blas Infante. Fundación Blas Infante

El vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante, ha resaltado que el espíritu del acto era "una convocatoria de vida, no de muerte; un acto libre, abierto y plural en homenaje a Blas Infante".

Por su parte, Manuel Hijano del Río, patrono de la fundación, ha subrayado que Blas Infante fue un firme defensor de la educación pública y ha lanzado un dardo a Vox, partido que ha criticado la iniciativa del Ejecutivo andaluz de reforzar su figura en las aulas y en la Radio Televisión Pública Andaluza. "Hoy el fascismo se pone nervioso porque la televisión pública y la Fundación Blas Infante van a enseñar la historia andaluza con rigor y seriedad".

Blas Infante es considerado el padre del andalucismo y de la patria andaluza, oficialmente, por el Parlamento andaluz, y así lo refleja el primer Estatuto de Autonomía, aprobado en 1983.

Sin embargo, el legado de Blas Infante es reivindicado actualmente por la izquierda andaluza como netamente nacionalista, si bien la interpretación que se le venido dando a lo largo de los años ha sido la de ser un ideólogo que reivindicó una Andalucía con identidad propia, con carácter federalista e integrada en España.

Las intervenciones de los representantes de los partidos no han hecho más que evidenciar la división actual en torno a la interpretación del legado de Infante. Y con ellas han aprovechado, además, para tirar de argumentario político.

Valoraciones

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha destacado en su valoración ante los medios que el Gobierno de Juanma Moreno “está construyendo esa Andalucía por la que tanto trabajo y por la tanto luchó Blas Infante", porque él "pedía la unidad de todos y eso es en lo que está trabajando el Partido Popular”.

López insistió en que Moreno también lucha “por una Andalucía libre de agravios” y aseveró que los sufre Andalucía“de forma permanente por parte del Gobierno de España”. Denunció que “somos la comunidad que menos recibe de fondos covid siendo la más poblada o no nos devuelve el dinero del IVA, entre otros agravios”, por lo que abogó de nuevo en “la unidad que apelaba Blas Infante” que no ve “en otros grupos políticos”. “Aquí no hay un PSOE que defienda Andalucía, lo que hay es una delegación de Sánchez”.

Por su parte, el parlamentario socialista Antonio Ramírez de Arellano, valoró como “fundamental” la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de España, y ha contrapuesto esta importante Ley con la inacción del gobierno andaluz en la materia, que “sólo ha ejecutado el 17% del presupuesto para este fin en 2020”.

También ha subrayado el peligro que, a su juicio, existe con “el negacionismo que nos puede devolver a situaciones de enfrentamiento y odio que algunos partidos de extrema derecha están intentando traer de nuevo” .

El dirigente socialista ha lamentado que en los últimos años se haya perdido “el consenso político general que concitaba su figura, con voces discordantes que, no sólo cuestionan a Blas Infante, sino los hechos probados que conocemos con precisión del régimen franquista, porque el gobierno andaluz actual de PP y CS depende de una fuerza política heredera del franquismo para sostenerse en el gobierno”.

La portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Teresa Pardo, ha subrayado el legado de Blas Infante, "basado en la libertad, la justicia social y la igualdad" y ha asegurado que esos valores son "los que desde Ciudadanos vamos a seguir implantando".

Tras recordar que Infante fue fusilado “por defender sus ideales y por defender los intereses de Andalucía y de todos los andaluces", consideró que "a los políticos nos toca aprender de ellos, para seguir implantando el legado que Blas Infante nos dejó".

También ha atacado Ciudadanos al Gobierno central criticando la actitud “del sanchismo" que "ahora nos habla de una España multinivel, que lo único que pretende es poner a los distintos territorios en distintos niveles, a cambio de concesiones y cesiones a los nacionalistas e independentistas".

En cuanto a Izquierda Unida, Toni Valero, coordinador general de la formación en Andalucía, ha acusado al Gobierno andaluz de estar “traicionando el autogobierno” y le ha reclamado que "tiene que leal con la memoria de Blas Infante", dentro de una "una mayor igualdad, libertad y justicia social" y ha lamentado que el Gobierno PP-C’s "se emplee en confrontar con el Gobierno de la nación". En cuanto a Podemos, la secretaria general de la formación, Martina Velarde, ha manifestado que Blas Infante es "un referente para Podemos Andalucía y para el futuro de esta tierra", según un comunicado.

Como cada año, el evento conmemorativo ha tenido lugar en el kilómetro 4 de la antigua Carretera de Carmona, junto al cortijo de la Gota de Leche. Es justo el lugar donde fue fusilado por las tropas franquistas en 1936 y sepultado posteriormente en la fosa común de Pico Reja, la más grande de España, donde se presume que todavía permanecen sus restos.

Sigue los temas que te interesan