Sorpresa en Moncloa por la reacción de Podemos: "Conocían el aumento de inversión en Defensa"

La parte socialista del Gobierno de coalición tiene clara cuál es su postura respecto a aumentar el gasto en Defensa tras los acontecimientos producidos en Ucrania. Es por ello por lo que sigue defendiendo la partida extraordinaria de 1.000 millones de euros aprobada este martes en el Consejo de Ministros frente a la negativa que se han encontrado con sus socios de Unidas Podemos.

En declaraciones a los medios al concluir el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha negado que la parte morada no tuviera constancia de la inversión en defensa de casi 1.000 millones y se ha mostrado extrañada por su postura.

Rodríguez ha asegurado que la inversión en Defensa es una partida extra que se lleva aprobando varios años para hacer ajustes en el presupuesto y que, además, se encuadra en un momento de extrema delicadeza por la guerra en Ucrania.

[El rechazo de Podemos al aumento del gasto en Defensa aleja a Sánchez de sus terceros Presupuestos]

La también ministra de Política Territorial ha subrayado que Unidas Podemos conocía el aumento del gasto en Defensa desde el pasado jueves porque se abordó en la Comisión de Subsecretarios y de Secretarios de Estado.

En este punto, ha explicado que el Gobierno se reúne de forma "colegiada" en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y en la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado, "donde este asunto fue abordado la semana pasada".

Desde el PSOE se han mostrado sorprendidos de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya pedido una reunión del acuerdo de coalición por una partida económica que ya se conocía.

Todo ello después de que, en un acto con colectivos LGTBI, Díaz haya asegurado que tanto ella como el resto de ministros de Podemos se han enterado de este crédito de 1.000 millones a través de los medios de comunicación.

La ministra portavoz ha explicado que durante la cita de este martes el Ejecutivo no ha debatido el citado incremento del gasto en Defensa en un crédito de 999,7 millones de euros porque "ya estaba trabajado".

"El asunto -ha precisado la ministra-, viene en parte de los asuntos en verdes que van al Consejo, que no se someten a la consideración porque ya están trabajados previamente".

El PSOE, además, ha vuelto a reivindicar su postura respecto a lo positivo de la inversión en defensa. La portavoz ha explicado que, tanto esta inversión como el futuro incremento de la partida destinada al Ministerio de Defensa, es "un presupuesto para la seguridad de todos".

"Estamos protegiéndonos de esta guerra y oponiéndonos al agresor. Y en ese marco se enmarcan todas y cada una de las decisiones que hemos adoptado", ha añadido.

[Yolanda Díaz pide a Sánchez una reunión "urgente" para revisar el pacto de Gobierno]

Aun así, Rodríguez no ha querido encender la crispación de los morados y, al ser preguntada sobre si cree que Podemos no se enteró de que el crédito extraordinario para Defensa se había tratado el jueves, ha respondido: "no, no". "He hecho un análisis objetivo de todos los asuntos que van a Consejo de Ministros", ha añadido.

Al respecto de la reunión del acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE que ha solicitado Yolanda Díaz, fuentes de la Moncloa han explicado que se concretará en tiempo y forma a lo largo de los días.

Isabel Rodríguez le ha querido quitar peso a la reunión asegurando que "forma parte del acuerdo de coalición". "Es algo habitual, normal y para eso está".

Sigue los temas que te interesan