El PSOE andaluz achaca ahora a la política social de Juanma Moreno su batacazo electoral

El secretario general del PSOE andaluz y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Juan Espadas, sigue analizando su debacle electoral del pasado 19 de junio y por qué el PSOE sólo obtuvo 30 escaños, el peor resultado de su historia.

Estos días, ha repetido en varias ocasiones que su partido no ha sabido movilizar al electorado y que ha sido el principal perjudicado del 41% de abstención registrada el 19-J.

Sin embargo, ayer admitió que su caída se debe también a las políticas sociales de Juanma Moreno. Cree que, en parte, esa desmovilización del voto socialista, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, que es donde se ha registrado una mayor abstención, es responsabilidad del PP.

Más en concreto, lo achaca a la falta de inversión por parte de la Junta en Educación, Sanidad, Empleo, Vivienda y otras políticas sociales.

"La gente se quedó en casa porque no encuentran por parte de las políticas claves del Estado de bienestar ningún tipo de respuesta que les lleve a participar", aseguró el líder socialista. Lo hizo tras mantener en la sede del partido en Sevilla un encuentro con alcaldes socialistas de localidades andaluzas de más de 50.000 habitantes. No quiere que en las municipales le ocurra lo mismo.

"Muchos andaluces están absolutamente desencantados con las políticas autonómicas", remarcó Espadas, quien cree que en vez de "generar acción y reacción" que los llevara a votar, ha ocurrido lo contrario.

El PSOE no ha movilizado

No obstante, asumió parte de culpa del resultado electoral al reconocer que su partido tampoco ha sabido movilizar a esta gente desencantada, que quizás hubiera cogido la papeleta socialista si le hubiera convencido de que ellos sí invertirán más en esas políticas.

Desde el partido saben que esta justificación es una huida hacia adelante y reconocen en privado, no en público, otras causas como la participación de Pedro Sánchez en la campaña.

En una entrevista radiofónica, el propio Espadas asumió que los andaluces habían pagado con el PSOE en las urnas la subida de los precios. Sin embargo, una semana antes del domingo 19 de junio, en una entrevista a EL ESPAÑOL defendió la participación de Pedro Sánchez en la campaña andaluza porque así podía comparar entre su forma de gobernar y la de Juanma Moreno.

El voto útil

Sin embargo, lo sucedido le ha llevado a analizar otra arista: el voto útil. Cree que le benefició al PP porque muchos andaluces votaron a Moreno para "parar un mal mayor", refiriéndose a la entrada de Vox en el Gobierno autonómico. También porque caló la idea de que "era imposible" que el PSOE ganara y pudiera gobernar.

El pasado martes, el exvicepresidente del Gobierno de España y ex vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra disparó contra la formación andaluza en este sentido. "Se puede decir, de una manera un poco provocativa, que la mayoría absoluta al PP se la da el PSOE haciendo campaña" metiendo "miedo" con Vox, aseguró en una entrevista en Onda Cero.

Sin embargo, Espadas ha vuelto a culpar a Moreno. Cree que se presentó escondiendo las siglas para ganarse ese voto útil con su tono moderado y huyendo de la extrema derecha.

Elecciones municipales

En cualquier caso, el líder socialista no quiere que este escenario se repita el próximo mes de mayo cuando se celebren las elecciones municipales. De ahí que convocara a estos alcaldes para aliarse con ellos y atraer el voto de esos andaluces que viven en las que el PSOE denomina 'zonas de transformación social' o zonas con familias con niveles de rentas más bajas de la media.

No obstante, el socialista desvincula estos resultados de lo que pueda ocurrir en esos comicios y puso su ejemplo cuando fue candidato a la Alcaldía de la capital andaluza: "En diciembre de 2018 en Sevilla votaron al PSOE -con Susana Díaz- 80.000 personas; cuando yo me presenté meses después al Ayuntamiento, 124.000. Y eso no es porque yo sea más guapo, más alto o más listo que Susana Díaz".

Espadas aprovechó este acto para comenzar a hacer oposición a Juanma Moreno. Lo hizo en primer lugar con Abengoa. Cree que "la Junta tiene que ayudarla", por lo que le pidió que convocara una reunión con representantes del Gobierno y de la propia Administración andaluza y que no se ponga de perfil.

También lo hizo precisamente pidiendo más inversión para esas políticas sociales que, a su juicio, son deficitarias, pero que no lograron arrancar el apoyo de los votantes con rentas más bajas. Esos andaluces que sí quiere 'cazar' en mayo de 2023.

