El Partido Andalucista elogia a Juanma Moreno: "Al pueblo se le conquista con la política amable"

"Soy el culpable de que el presidente de la Junta de Andalucía esté hoy aquí"; "esto es alta política y hay que reconocer que no es lo habitual" o "no te disfrazas de nada, se nota 'in crescendo' tu enamoramiento de Andalucía".

Estas han sido algunas de las expresiones con las que el fundador de la formación de izquierdas el Partido Andalucista (PA) y exalcalde de Sevilla en los años 90, Alejandro Rojas Marcos (Sevilla, 1940), ha elogiado al presidente andaluz, Juanma Moreno.

El escenario ha sido clave: la Casa Museo de Blas Infante en Coria del Río para la presentación del libro 'Historia del Partido Andalucista', escrito por José Luis de Villar, exconcejal del PA en el Ayuntamiento hispalense. Y el momento también porque el PP, con Moreno a la cabeza, busca reivindicar ese andalucismo moderno y ese sentimiento andaluz, que cree que siempre "ha manoseado" el PSOE.

[Rojas Marcos, fundador del PA: "En la izquierda y la derecha utilizan mal el término 'andalucismo'"]

Quien tuvo retuvo y como buen parlamentario -esta formación andalucista llegó a estar representada con cinco escaños en el Congreso de los Diputados en 1979-, Rojas Marcos ha alabado su persona "cercana", que no tenía que pedir "permiso a Madrid" para acudir a un acto de estas características y la importancia que le dio a la bandera andaluza el día que sacó la mayoría absoluta.

Día de la bandera

Sin embargo, se tenía guardada una bala final, que Moreno no ha podido ni ha querido esquivar. Le ha pedido que declare el 4 de diciembre, cuando en 1977 casi dos millones de andaluces se echaron a la calle para reclamar un estatuto de autonomía, como el Día de la bandera andaluza.

Su intención, ha remarcado, es que haya un reconocimiento a ese día donde todos, izquierdas y derechas, reivindiquen el movimiento andalucista. Esto, ha aclarado, "sin tocar el 28-F", que seguiría siendo el Día de Andalucía y festivo.

Moreno, que ha hecho gala de ser andalucista porque ser presidente de esta comunidad es lo que "más feliz" le hace, ha recogido el guante. "Mi generación aceptó con mucha naturalidad el 28-F, pero es verdad que el 4-D vinculado a la bandera de Andalucía por lo que supusieron las manifestaciones sobre todo en Málaga tiene sentido".

"Y como las cosas que tienen sentido nos las tomamos en serio, es probable que salga adelante", ha remarcado Moreno. En cualquier caso, con la mayoría absoluta que ostenta, no tendrá dificultades, ni tampoco el resto de fuerzas se opondrán, excepto Vox.

Al respecto, Rojas Marcos ha destacado que la celebración de este acto "no es lo habitual" y las reacciones han sido variopintas porque "la patria del presidente es España y la mía es Andalucía y su partido es derecha moderada y el mío era de izquierdas".

Tanto que unos años antes de que desapareciera formalmente, la que fuera una de sus últimas secretarias generales, Pilar González, fundó la plataforma Primavera Andaluza para seguir este cometido. Sin embargo, finalmente, fue engullida políticamente por Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, el único que se reivindica como una vocación plenamente andaluza.

Halagos hacia Rojas Marcos

Juanma Moreno también se ha deshecho en halagos hacia Rojas Marcos. Le ha llegado a decir que si llegara a seguir en activo quizás no hubiera sacado los 58 escaños que le dieron la mayoría.

Y también a la autonomía de Andalucía con "sus luces y sombras". "Gracias a ella esta tierra ha mejorado, tiene mucha más capacidad de prosperar y esto no se hubiera logrado sin personas tan capaces y audaces como Rojas Marcos".

En ese momento, ha recordado cuando estando en la oposición votó en el Parlamento andaluz contra el sistema de financiación autonómica de Mariano Rajoy. "Para mí primero está Andalucía y después mi partido", ha remarcado. A su juicio, por el hecho de que pertenezca a un proyecto nacional eso no es hándicap para que defienda a los andaluces.

La charla ha terminado recordando a Manuel Clavero, como la gran figura tras Blas Infante, al que el PSOE "paseó y después usó y tiró". No todo han sido halagos durante el acto, contra los socialistas también ha cargado Rojas Marcos: "nos imitaba y luego nos daban palos"en referencia al uso que los hicieron de los símbolos andalucistas.

Sigue los temas que te interesan