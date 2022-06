Mónica Oltra no dimite y compromete a Ximo Puig al asegurar que se siente "apoyada" por el Consell

La vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, se ha reafirmado este viernes en su decisión de no dimitir porque "no ha cambiado nada" respecto al caso de los abusos sexuales a una menor tutelada cuando tenía 14 años. Además, ha comprometido al presidente Ximo Puig al asegurar que se siente "apoyada" por el Gobierno autonómico.

En realidad sí ha habido un cambio: la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana presentó ayer su informe sobre su gestión en el caso de los abusos a una menor por parte de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, y le imputa hasta tres supuestos delitos: prevaricación, abandono de menores y obligación del deber de denunciar.

Mónica Oltra ha arremetido este viernes contra el trabajo de la fiscal porque, dice, cuestiona la "profesionalidad" de 13 personas y cree posible que todas, "cada una de su padre y de su madre, han mentido al juez" para protegerla a ella.

"No hemos hablado del tema en el pleno del Consell. Me siento apoyada y lo afronto con la paciencia con lo que estoy afrontando todo esto", ha respondido. En este sentido, ha asegurado que la línea roja no es su imputación, sino "la verdad". La decisión del Tribunal Superior de Valencia es "inminente", según diversas fuentes, pues ya se ha iniciado la deliberación. Todo apunta a que la decisión se conocerá la próxima semana.

La lider de Compromis, visiblemente molesta por las conclusiones de la Fiscalía, ha negado que haya cambiado de versión y ha denunciado que si "para la Fiscalía la verdad de 13 personas es inverosímil, en este país tenemos un problema". Igualmente, ha criticado a la Audiencia de Valencia por emitir opiniones en la sentencia que acabó condenado a su expareja.

"Cuando la verdad se convierte en increíble, este país tiene un problema", ha insistido durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Asimismo, ha remarcado que "no hay ningún ilícito penal" y se ha remitido en todo momento a su comparecencia ante las Cortes Valencianas del 21 de abril de 2021 y a sus abogados para evitar las preguntas de la prensa.

A la llegada de Oltra, un grupo de personas, entre las que se encontraba el líder de España 2000 José Luis Roberto, han exigido la dimisión de la vicepresidenta. Preguntada si piensa que este caso es una conspiración de la extrema derecha, tal y como mantiene, ha subrayado: "Mírelo usted, están ahí en la puerta".

El contundente escrito que ha presentado la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana al TSJ de Valencia para pedir el interrogatorio de Oltra, la deja en una situación muy comprometida.

Entre otras consideraciones, el Ministerio Público considera que se realizó "una investigación superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos". Preguntada si le ha sorprendido el tono del escrito, Oltra ha agregado: "Mentiría si dijera que no".

"Ya les dije que no iba comentar mi defensa, tampoco lo he hecho respecto a otras personas", ha zanjado Oltra en la reuda de prensa.

Calvo se pronuncia

La diputada nacional del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, también se ha pronunciado sobre esta cuestión en un acto celebrado hoy en la sede de UGT de Valencia. Calvo ha asegurado que "cada uno tiene que saber cuáles son los estándares de exigencia y de rigor ético de su partido".

No obstante, ha señalado que "lo correcto" en política es "no pronunciarse cuando los asuntos están en sede judicial". Calvo ha defendido que las líneas rojas del PSOE al respecto son "muy altas", al tiempo que ha insistido en que "cada quién sabe cuáles son los estándares de rigor ético de la formación en la que milita", según las declaraciones recogidas por Europa Press.

