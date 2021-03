Valencia beca con 4.300 € a más de un centenar de universitarios que no llegan al 6 de nota media

Más de un centenar de universitarios con menos de un 6 de nota media recibirán las "becas salario" de 4.300 euros que otorga la Comunidad Valenciana. Así consta en el listado de los beneficiarios publicado este martes en el Diario Oficial de la Generalitat, en el que incluso aparecen nueve alumnos con notas medias por debajo del 5 -tres de ellos con un cero-.

La Conselleria de Innovación y Universidades asegura a EL ESPAÑOL que la adjudicación de estas becas, destinadas a alumnos de universidades públicas con rentas familiares bajas, responde a criterios de meritocracia. Pero lo cierto es que el método para su reparto y la "rebaja de los porcentajes fijados en los requisitos" -introducida para compensar el impacto de la pandemia-, ha extendido estas ayudas a 128 alumnos cuya nota media no llega a 6.

El propio departamento reconoció el martes en un comunicado oficial que ha aplicado este curso 2020-2021 una "reducción de los requisitos académicos", así como una "modificación de las bases de la convocatoria". Todo con el objetivo de "abrirlas a mayor número de estudiantes".

Los alumnos, según estas bases, están obligados a superar el grueso de los créditos el primer año de facultad, entre el 80% y el 95% -varía según la rama de conocimiento-. Pero a partir del segundo curso el umbral baja al 60% de los créditos en Ingeniería y Arquitectura, al 75% en Ciencias y Ciencias de la Salud, y al 85% en Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades.

La nota media de estas asignaturas ha de ser de al menos un 6 en las carreras de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, y de 6,5 en las titulaciones de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud.

Medias de 2.75, 2.5 o 1.83

¿Entonces, por qué hay tantos beneficiarios de esta beca con una nota media por debajo del 6? "Porque para la nota media cuentan todas las asignaturas, no solo las de los créditos mínimos exigidos", aclara la Conselleria de Innovación y Universidades.

El departamento añade al respecto que "puede haber alumnos matriculados en más créditos de los que corresponden a un curso". "En el caso de haberlos suspendido con malas notas les rebajaría mucho la media global", apuntan.

Tal circunstancia explicaría que haya en el listado alumnos beneficiarios de esta beca salario de 4.300 euros con notas como 4.98, 4.65, 4.35, o 4.21; e incluso con medias asombrosamente bajas como 2.75, 2.5 o 1.83. Pero no la presencia de tres alumnos con un cero -los tres de la Universidad de Alicante-.

La conselleria deslizó que podría tratarse de alumnos a los que no se le haya calculado la nota media, e insistió en que esta nota es "un indicador que se calcula exclusivamente para determinar el orden en el reparto del presupuesto, no para la concesión o no de la beca".

Es decir: si no llega el montante para todos los que aprobaron el mínimo de créditos con la nota exigida en esas materias, los descartados son aquellos con una media global más baja. No ha sido el caso en el curso 2020/2021. El presupuesto era de 14,5 millones de euros y el total repartido se ha quedado en 8,3.

Carolina Pascual (PSPV-PSOE), 'consellera' de Innovación y Universidades. EE

El Gobierno valenciano explica que esta ayuda pretende "garantizar que alumnado que inicia los estudios pueda acabar su formación universitaria con un salario destinado a formarse".

"De esta manera, puede colaborar con su familia aportando un sueldo de hasta 600 euros al mes durante los cuatro años de formación, siempre que supere académicamente los cursos y cumpla con los requisitos académicos establecidos en la convocatoria", precisan.

"Universidades ha aumentado en un 15% la inversión total destinada a ayudas respecto al pasado curso y ha multiplicado por cuatro el importe asignado a esta modalidad de becas, que ha pasado de 4,2 millones de euros en 2016 a 16,5 en la actualidad", presume el departamento.

En concreto, del total de 1.932 alumnos beneficiarios de esta beca salario, 643 corresponden a la Universitat de València y recibirán 2.771.700 euros; y 229 alumnos estudian en la Universitat Politècnica de València y obtendrán 993.200 euros.

En la Universitat d'Alacant el número de beneficiarios es de 713, y recibirán 3.086.300 euros en total; los alumnos de la Universitat Jaume I de Castelló son 150 y obtendrán 651.800 euros; y los de la Universidad Miguel Hernández de Elche son 197 que percibirán 847.100 euros.