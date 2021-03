La videoteca y las redes despellejan a Toni Cantó por sus cambios de chaqueta política

"Llamaré a mi representante, a ver si me sale trabajo de lo mío". Nueve días de diferencia hay entre estas palabras de Toni Cantó y su unión a la lista de Isabel Díaz Ayuso para el 4-M. Una contradicción, entre sus pretensiones y el resultado final, que se suma a una lista de frases que al actor y político se le han vuelto en contra tras su fichaje como independiente a la candidatura regional del PP.

Incluso el día después de abandonar Ciudadanos, descartó "entrar en política" porque se sentía "muy desilusionado". "Quienes me veis en otros partidos me sobrestimáis, donde me voy es al paro", insistió.



No han tardado en recordarle, sin necesidad de buscar demasiado en la hemeroteca, sus citas criticando al partido que ahora defenderá. "Los españoles que quieran seguir votando a un partido que no luche contra la corrupcíon, pues que voten al PP", llegó a decir en declaraciones a Televisión Española.

Toni Cantó ha fichado por el PP y ya tiene lema de campaña. pic.twitter.com/5RI1f7rjwr — Vidushi (@Vidushi_ii) March 24, 2021

No es una gota en el desierto. LLegó a llamar al Partido Popular en Valencia una "máquina de corrupción masiva". Una descripción que hacía extensible a toda la formación.

Hoy Toni Cantó ha fichado por el PP, ese partido al que llamaba "máquina de corrupción masiva". pic.twitter.com/Mx61HPfBve — PabloMM (@pablom_m) March 24, 2021

La dureza de Cantó con el PP fue más visible que nunca en la comparecencia de Luis Bárcenas ante la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP.

"Según los jueces, es usted la secretaria general de un partido que forma parte de una empresa criminal conjunta", le llegó a decir a María Dolores de Cospedal entonces.

Entonces, según Toni Cantó, ha dejado Ciudadanos para fichar por un partido que forma parte de una empresa criminal conjunta 🤔🤔🤔



Ya saben, estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo estos otros... pic.twitter.com/Rl34uwa5Kl — Jroucho 😷 (@AlexNoTTiP) March 24, 2021

Incluso el propio partido que ahora defenderá le quiso recordar cómo perdió un título de pedagogo tras un "cambio de chaqueta" como el que ha protagonizado ahora, cuando pasó de UPyD a Ciudadanos.

🔴 Seguimos ampliando el hilo con los CV falsos. A Toni Cantó se le cayó el título de pedagogo de la web del Congreso en el cambio de chaqueta. A parte de "trabajar" una décima parte.



X legislatura: https://t.co/mXSXPpxL6O



XI legislatura: https://t.co/qrmGYVCPJu pic.twitter.com/ErLIv0dfqC — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 12, 2018

No han faltado las bromas al respecto, haciendo mención a sus multiples movimientos y destacando que "supera a Andoni Zubizarreta en número de partidos".

ÚLTIMA HORA.



Toni Cantó supera a Andoni Zubizarreta en número de partidos. — gerardo tecé (@gerardotc) March 24, 2021

O, citando a Diego Pablo Simeone, trayendo a cuenta la filosofía del "partido a partido".

Toni Cantó es de la filosofía del Cholo Simeone: partido a partido. — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) March 24, 2021

Y, en referencia a la expresión 'cambiar de chaqueta, una personalizada para el político.

Adidas saca la chaqueta “Toni Cantó especial edition”. pic.twitter.com/XpBqKHcrxN — Javier Durán (@tortondo) March 24, 2021

Los twitteros incluso le han recordado una frase de su personaje en su paso por la serie '7 vidas' en la que vaticinaba un futuro político: "Ni remordimientos ni mala conciencia, debería dedicarme a la política".