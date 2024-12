Pepe, el lotero de Córdoba que se quedó con "muchos muchos décimos"... menos el tercer premio que vendió a sus vecinos

Pepe, lotero en Castro del Río, Córdoba, ha hecho feliz a muchos vecinos al vender en el pueblo décimos del tercer premio de la Lotería de Navidad, el 11840. A muchos... menos a él. Es de los pocos números que no se quedó y, por lo tanto, los 50.000 euros que lleva el número agraciado no se quedarán en su casa.

Él lamenta su mal ojo, porque llevaba "muchos números, muchos, terminados en casi todo... menos justo el que he vendido, que de ese no me he quedado ninguno". "Pero bueno, me alegra poder seguir trabajando y dando premios a la gente de aquí", se consuela.

Su cuñada, que ha sido la primera en llegar a la administración de lotería, se reía también de la situación. "Hijo, no llevo justo ese". Pero se mostraba contenta de haber vendido a sus vecinos la suerte.

En la administración de Castro el tercer premio se ha vendido por ventanilla. Nada de maquinitas. Tampoco a abonados habituales. "Ha sido gente que ha venido y lo ha comprado", señala el lotero.

Pepe explica que, cuando ha escuchado el número, lo ha reconocido de inmediato. "Ese lo tenía yo a la venta", indica, "aunque no recuerdo exactamente quién se lo ha llevado".

Más premios

Este lotero, señala, sabe lo que es repartir la suerte. "Hemos dado el primer premio de la Bonoloto, con casi tres millones de euros; un quinto premio en otra ocasión, en 2010; y dos primeros premios de la Lotería Nacional".

Aunque por ahora él no lleva ningún décimo premiado, no pierde la esperanza. "tengo terminaciones en 13, en 15... muchos, muchos. Menos el del tercer premio que he dado", se ríe.