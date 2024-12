La defensa de los soldados muertos en Cerro Muriano piden 12 años de cárcel a los mandos de las maniobras

La defensa de la familia del soldado Carlos León, muerto junto a un compañero en unas maniobras acuáticas en la base militar de Cerro Muriano hace un año, pedirán al juez "la pena máxima que contemple el Código Penal".

Así lo ha señalado el letrado que les representa, Luis Romero, quien ha señalado que esperan una condena de 12 años de cárcel para cada uno de los mandos señalados.

A Romero le han acompañado un perito experto en natación militar, el brigada en la reserva Luis Bejarano y un familiar del soldado muerto, su primo Sergio. En el caso del militar, ha sido tajante sobre la maniobra donde murieron los soldados: "Yo no las hubiera permitido".

Cabe recordar que Carlos León y Miguel Ángel Jiménez murieron hace un año, el 21 de diciembre de 2023 en unas maniobras acuáticas en el lago artificial que hay dentro de la base de Cerro Muriano, en Córdoba.

De esta caso se dedujeron responsabilidades para los mandos presentes, así como para sus superiores. Según la investigación de la Guardia Civil, que adelantó EL ESPAÑOL, en el lago no había ni lanchas ni buzos para asistir a los militares.

Homicidio imprudente

Por esa razón, el abogado del soldado León va a pedir que se condene a los mandos militares por sendos delitos de homicidio imprudente. Según ha explicado Romero, estaría penado con hasta 12 años de cárcel, que pedirán que se cumpla "de forma íntegra".

En la rueda de prensa sobre el caso ha estado presente también Sergio, el primo hermano del soldado Carlos León, quien ha señalado que el joven muerto era "bueno, deportista, valiente, sano y responsable". Así pide la familia que se le recuerde.

El primo del fallecido ha añadido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, llamó a su tía, madre del soldado fallecido. Pero no hubo disculpas por el siniestro. "Llamó para interesarse por el caso", ha indicado a preguntas de los periodistas.

"Sin medios"

El familiar del soldado muerto ha insistido en que los responsables de la muerte de su primo son "toda la cadena de mandos". "No había ambulancias, no había médicos, no había zódiacs...", ha señalado. Para Sergio, la vida de su primo y la de su compañero "se podrían haber salvado"; ha indicado.

Según el brigada experto en natación, el ejercicio donde murieron los militares "no deberían haberse celebrado". "Si hubiera estado como asesor habría hecho lo posible porque no se llevaran a cabo", ha indicado, tajante. Y si hubiera estado como un soldado más, igual. "La vida está muy por encima de cuestiones subjetivas como el tener que meter a esos chicos en el agua", ha indicado.

El letrado de la familia del soldado León ha subrayado que los militares tienen la libertad de incumplir las órdenes, siempre que sean ilegítimas. Es el caso, cree, de la de entrar al agua en esa mañana fría de diciembre en la que se ahogaron los dos militares.

"No hay ninguna normativa que indique que había que meter a esos chicos en el agua", ha insistido el militar en la reserva. "Yo no había permitido ese ejercicio por los medios que hubieran hecho falta".