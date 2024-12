Dardo de Moreno a Espadas: "Sí el líder del PSOE andaluz no sabe lo que hacen sus compañeros con las mociones..."

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado indignado este miércoles por la moción de censura que ha pactado el PSOE y Jaén Merece Más para desalojar al PP de la Alcaldía de Jaén capital.

Según ha señalado el presidente andaluz, el PSOE "utiliza el dinero de todos los contribuyentes para hacer una moción" en Jaén. Para Moreno, es una actitud "maniquea" que, además, rompe un gobierno municipal "estable".

El presidente de la Junta, además, ha lanzado un dardo al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien reconoció que no sabía del contenido concreto del acuerdo de Jaén.

EE Jaén Jaén Merece Más dice que apoyó la moción de censura del PSOE contra el PP porque Montero les prometió una quita de 600M€

"Me sorprende que el señor Espadas no sepa nada de eso. Si el secretario general de los socialistas en Andalucía no tiene ni idea de lo que hacen sus compañeros en Andalucía, una moción en una capital de provincia, es que anda muy mal en el PSOE", ha valorado el presidente andaluz.

Para Moreno, la moción es algo "triste y preocupante" porque "la mayoría de los ciudadanos votaron al Partido Popular" en Jaén y ahora el acuerdo del PSOE con Jaén Merece Más viene a subvertir esa voluntad popular.

Jerez o Algeciras

"Le quitan la deuda al Ayuntamiento de Jaén para desalojar al Partido Popular del Gobierno de Jaén, pero no le quitan la deuda al de Jerez o al de Algeciras o al de otros ayuntamientos que están arruinados", ha afeado Moreno.

"No se puede hacer un uso más maniqueo del dinero de todo, creo que no se debe utilizar para eso", ha añadido.

Además de la moción de censura de Jaén, el propio PSOE ha señalado que mantiene conversaciones con La Línea 100x100 para otra posible moción en la Diputación de Cádiz.

En este caso Moreno ha indicado que "hay un gobierno estable, un gobierno serio y un gobierno que funciona, por tanto, espero no temer" la moción de censura.

"Ganó el PSOE"

El secretario general de los socialistas ha respondido pocos minutos después al presidente de la Junta sobre la moción de censura de Jaén. "Señor Moreno Bonilla, me parece que el que no tiene ni idea de lo que pasa en Jaén es usted", ha indicado.

Según ha recordado Espadas, "el partido que ganó las elecciones municipales fue el PSOE y no el PP". Por eso, cree el líder socialista, Moreno debe preocuparse "de sus incumplimientos con los y las jienenses, que es la razón última de la moción de censura en el ayuntamiento".