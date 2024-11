El Tribunal de Cuentas archiva la investigación sobre contratos del SAS: no hay "responsabilidad contable"

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia del PSOE sobre contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia. Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL, según dictamen de dicha institución en una resolución de finales de octubre.

El Tribunal de Cuentas señala que "se procede al archivo" del caso puesto que no hay "responsabilidad contable" en los hechos denunciados. la causa, cabe recordar, se abrió "para determinar si era procedente plantear alguna responsabilidad contable". No la hay, señala el documento que dicta el archivo y que se redactó el 22 de octubre.

De esta forma, el Tribunal de Cuentas no aprecia que haya responsabilidad en el manejo de fondos para la pandemia, tal y como sostiene la denuncia del PSOE. Dicha sospecha, sin embargo, está ahora en la Justicia ordinaria y no en el tribunal fiscalizador.

En esa vía, los socialistas se congratulaban esta semana del anuncio de que sea la Fiscalía Anticorrupción la que se vaya a hacer cargo de la investigación sobre estos fondos del SAS, que rondan los 300 millones de euros y que, sostienen los socialistas, se adjudicaron en contratos "troceados" usando un procedimiento irregular.

Sobre esto se ha pronunciado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien ha quitado importancia al hecho de que sea Anticorrupción quien asuma el caso.

"Centralizar"

Según Del Río, esto se ha hecho para que se siga el mismo criterio en todas las provincias y no haya disparidad de decisiones cuando se analice el asunto. "Se trata de centralizar y unificar", ha subrayado.

Establecer una misma fiscalía "para que no haya una diferente por provincia". Esto, sin embargo, no eleva el rango de respuesta legal ante la denuncia, ha señalado.

Fuentes del Gobierno andaluz se muestran tranquilos con el desarrollo de la denuncia. Están convencidos de que se archivará como ha hecho ya el Tribunal de Cuentas. Así lo señalan en privado, pero también en público.

Es el caso de la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien ha señalado este jueves que está "tranquila" tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Triple del valor"

"Aquí no se está hablando de comisiones, no se está hablando de productos ni de mascarillas que se hayan comprado al triple de su valor y no hayan aparecido. Esto no es el caso Koldo. Esto no es nada parecido", ha valorado.

"Es un procedimiento administrativo de emergencia para contratar unos servicios sanitarios en unos momentos delicadísimos de la Covid como lo fue el año 2021", ha sostenido la consejera.

Para Carolina España, el hecho de que se haya admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE "es una parte más del proceso".

"Lo único que indica es que la denuncia está bien presentada, tiene la documentación correcta y que el lugar donde la han presentado es el correcto. En este caso estamos tranquilos, así que total colaboración con la justicia y máxima transparencia", ha subrayado.

"Salvar vidas"

La portavoz del Gobierno andaluz ha remarcado, por último, que los contratos de emergencia que están siendo escrutados por la Justicia tenían como "objetivo fundamental salvar vidas, por un lado, y también proteger la salud de los profesionales".

Por lo tanto, "es un procedimiento administrativo que vamos a ver en lo que queda. Pero lo que tiene que tener todo el mundo muy claro es que esto no es un caso Koldo", ha sentenciado la consejera.