Fernández-Pacheco, titular andaluz de Sostenibilidad: "Alcaldes del PSOE apoyan nuestra ley para Doñana"

Ramón Fernández-Pacheco (Barcelona, 1983) jamás imaginó cuando cogió las riendas de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía que viviría una "ofensiva" del Gobierno central por querer proteger Doñana.

Con experiencia en la política municipal tras ser alcalde de Almería siete años, afronta la guerra del agua que se ha desatado entre el Ejecutivo y la Junta a raíz de la tramitación de la ley que cambia la calificación de terrenos en las proximidades del parque nacional.

El consejero asegura que no darán un paso atrás en su decisión de solucionar el problema de más de un millar de agricultores a los que la Administración socialista les eliminó parcelas que estaban catalogadas como suelo agrícola en el Condado de Huelva.

Insiste en que lo único que están haciendo es una reorganización del suelo, que la Junta tiene competencias para ello, y que en la cuestión de suministro de agua tiene que ser el Gobierno de Sánchez el que decida, porque esa es su parcela.

A principios de mayo irá a Bruselas para defender su norma, a sabiendas de que hoy tiene en contra al Gobierno, a la comunidad científica y a la propia Comisión Europea.

¿Cuál es el objetivo que el Gobierno andaluz persigue con su ley que habilitará nuevos terrenos agrícolas en el entorno de Doñana?

A nadie se le escapa que existe un problema social que nadie ha podido resolver, que es solucionar la situación de unas 600 familias de agricultores, y que la agricultura pueda convivir en el entorno del parque conservando los valores ecológicos. Ese es nuestro objetivo.

¿Por qué toman la decisión de recalificar esas hectáreas del Condado de Huelva tras varios años consideradas de uso forestal? ¿No es ahora el peor momento precisamente en plena sequía?

Estas personas tienen un verdadero problema y no pueden esperar más, ni tampoco esos pueblos que están perdiendo población y su futuro. Podemos mirar para otro lado, como ha hecho el PSOE durante todos estos años o trabajar para buscar una alternativa.

"Pedro Sánchez no ha cumplido la ley del trasvase que firmó en 2018. No ha hecho ninguna obra de las previstas"

Se trata de una proposición de ley que habla de ordenación del territorio, insisto, sin invadir competencias, para clasificar esas 800 hectáreas como suelo regable con agua superficial. No obstante, eso no quiere decir que automáticamente se convierta en un regadío.

Cuando exista disponibilidad de agua superficial se podrá hacer la concesión. Ahora mismo no existe porque Pedro Sánchez no ha cumplido la ley del trasvase que firmó en 2018. No ha hecho ninguna de las obras. Por tanto, esta ley no garantiza el agua a nadie porque, entre otras cosas, la Junta no tiene competencias para ello.

¿Por qué cree que la oposición y el Gobierno central dicen que están engañando a los agricultores?

Creo que lo dicen porque dan por hecho que los agricultores son unos ignorantes incapaces de comprender una ley, y se equivocan. Los agricultores lo saben.

El consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. Junta de Andalucía

Los alcaldes socialistas de la zona han aprobado mociones que se presentaron en los plenos en apoyo a esta proposición de ley, y el problema que tiene el PSOE de Huelva y el andaluz es que no pueden pasear por las calles de la comarca. Hay una serie de preguntas que los socialistas deben contestar ¿por qué hace unos meses se abstuvieron y ahora lo ven como el mayor atentado medioambiental de la historia?

Pedro Sánchez se permite el lujo de decir en un mitin en Burgos que Doñana no se toca, cuando quiere decir que sólo la toca él para reformar el Palacio de Marismillas donde pasa vacaciones cada verano, que son las únicas obras que ha hecho en el parque, o para autorizar pozos que extraen agua de su acuífero, como ha estado haciendo hasta hace unos meses su Ministerio.

"El Gobierno y la Junta estamos a tiempo de ir juntos a Bruselas, pero dos no pueden dialogar si uno no quiere".

¿Cree que puede ganar la batalla de la opinión pública cuando tienen a Bruselas y a la comunidad científica criticando su decisión de ampliar la zona con derecho a regadío?

Estamos convencidos de que esa proposición no perjudica al parque, si no, no la haríamos. Doñana está pasando por un mal momento por la sequía y por el cambio climático, y nosotros lo que estamos haciendo es propiciar que el agua del acuífero sea sólo para Doñana. Podremos ganar esa batalla si el Gobierno central para esa campaña de bulos y mentiras.

¿Qué va a decirles a la Comisión Europea el próximo 3 de mayo? ¿Cree que les convencerá?

Si yo fuera comisario de la Unión Europea y escuchara a una ministra española hablando en los términos en que lo ha hecho del mayor humedal de Europa también me preocuparía. Iremos con la verdad por delante, que la mejor arma que tenemos.

He rogado por carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que conformemos una comisión bilateral para abordar la situación de Doñana de manera conjunta. Es más, creo que aún estamos a tiempo de ir juntos a Bruselas, pero dos no pueden dialogar si uno no quiere.

Pedro Sánchez no ha empezado ninguna de las obras comprometidas en la ley del trasvase, sin embargo, defiende que Doñana no se puede tocar ¿persiguen con esta ley presionar al Gobierno para que trasvase más agua?

En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez haga lo contrario a lo que dice que va a hacer, pero con estas obras no se comprometió en un mitin, sino que reza en una ley de 2018 que ha incumplido.

Discúlpeme consejero, pero da la sensación de que alguna parte miente. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno, asegura que los recursos de ese trasvase están asignados y ustedes dicen que no, porque no se ha convocado la comisión técnica para ello ¿cuál es la verdad?

Por ejemplo, la obra del desdoblamiento del túnel San Silvestre, la previsión es que sólo trasvase la mitad de lo que está planificado ¿por qué si puede tener más capacidad? Lo que tienen que hacer es ya las obras para no tener estos problemas en el futuro.

"Los políticos responsables son aquellos que prefieren desgastarse ellos y no a la gente. El PP ha llegado a la Junta para cambiar cosas".

Pero, insisto, ustedes dicen que sólo con trasvasar 4 hectómetros cúbicos podría abastecerse la nueva zona de regadíos, pero la ley de 2018 prohíbe expresamente que esa agua se utilice para nuevas zonas de cultivo. ¿No están engañando así a los agricultores?

Los agricultores saben que con esa ley no les llegará el agua, lo que hay que hacer es cambiarla y hacer las obras pertinentes para que ellos también puedan tener agua, insisto, siempre en superficial y que exceda de la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras. El Gobierno tiene que terminar las obras para que el trasvase sea una realidad, el problema es que no han cumplido y de ahí el ruido político.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, suelta un lince en presencia del consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco. Junta de Andalucía

WWF asegura que la letra pequeña de esta proposición de ley es que estas tierras multipliquen su valor y los agricultores puedan venderlas, incluso que la Junta pueda comprarlas en un futuro para quitarse el problema de encima…

Cuando uno se mete en confabulaciones, carece de argumentos. La proposición de ley dice lo que dice, acaba de empezar su trámite y todo el mundo la puede leer. En ningún momento busca propiciar ningún pelotazo urbanístico, eso es tan falso como decir que concede agua o puede legalizar pozos.

¿Teme el desgaste político tras esta guerra del agua con unas elecciones a las puertas y después unas generales?

La acción de gobierno no siempre gusta a todo el mundo y nosotros no ganamos la Junta, después de 37 años de gobiernos socialistas, para no hacer nada. Los políticos responsables son aquellos que prefieren desgastarse ellos y no a la gente. El PP ha llegado a la Junta para cambiar cosas y solucionar problemas.

¿Cuál es la alternativa de Pedro Sánchez, además del insulto, la descalificación y la mentira? Porque la desconocemos y los andaluces tenemos derecho a saberla. Con todo esto, el Gobierno ha demostrado que no tiene límites en su afán por atropellar a Andalucía.

Después de todo ¿cómo ve el futuro de Doñana?

Si uno escucha el desagradable espectáculo que está dando el Gobierno puede echarse las manos a la cabeza, pero Doñana no es un problema, es una maravilla que los andaluces tenemos la suerte de tener en nuestra tierra. Tiene riesgos, como el cambio climático o la sequía, pero las Administraciones tenemos que salvaguardarla. Y eso con Juanma Moreno está garantizado. Este Gobierno ha incoado 300 expedientes sancionadores por pozos ilegales y no se va a amnistiar a nadie.

Sigue los temas que te interesan