Andalucía aprueba subir un 9% el complemento a las pensiones no contributivas en 2023

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado en su última reunión del año una subida del 9% para el complemento que destina a los beneficiarios de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del fondo de asistencia social (FAS) y del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), en el año 2023.

Tras el compromiso que la consejera del ramo, Loles López, adquirido en octubre en el Parlamento, el Consejo de Gobierno ha acordado revalorizar el importe de esta ayuda complementaria a las pensiones no contributivas y asistenciales. En total, beneficiará a casi 99.000 personas dentro del grupo de población más vulnerable, ha anunciado el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco.

Las pensiones no contributivas tienen la cuantía más baja de las reconocidas por el Sistema de la Seguridad Social y esto, unido a un también bajo nivel de rentas, lleva a considerar a este colectivo en riesgo de exclusión social.

En concreto, la cuantía individual del complemento para las pensiones no contributivas pasa de los 148,81 euros a los 162,20 para 2023. Para su abono, será requisito ser persona perceptora de pensión de jubilación o invalidez en sus modalidades no contributivas y tener esta condición a 31 de diciembre de 2022, así como tener la vecindad administrativa en territorio andaluz. El número de personas beneficiarias previstas para el año 2023 asciende aproximadamente a 97.157.

En el caso de los beneficiarios del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, la cuantía individual de estas ayudas se fija en 1.568,64 euros para todo el próximo año frente a los 1.439 de 2022.

Asimismo, se establece como requisito ser persona perceptora de esta pensión asistencial o tener reconocido el subsidio durante los tres meses inmediatamente anteriores a las fechas establecidas para su pago y residir en Andalucía. Por este concepto, el número de personas beneficiarias de esta ayuda para 2023 asciende aproximadamente a 1.834.

Con un escenario económico actual convulso, con una inflación muy alta (6,8% en el mes de noviembre) y repercusiones de la Guerra en Ucrania en los precios de los combustibles, las previsiones no son optimistas, sobre todo para las personas más vulnerables. De ahí, la relevancia de estos mecanismos complementarios.

La Junta recuerda en un comunicado que la insuficiencia de las prestaciones, junto con la competencia exclusiva que corresponde a Andalucía en materia de asistencia y servicios sociales, hizo que se estableciesen ayudas económicas complementarias de carácter extraordinario. Las mismas se han ido abonando desde 1998 en el caso de las pensiones no contributivas y, desde 1989, para las personas beneficiarias del FAS y el SGIM con la finalidad de contribuir a mejorar su situación socioeconómica.

La bajada del IVA

En esta misma comparecencia, el portavoz del Gobierno ha valorado las medidas que ha anunciado esta jornada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. "Todas las medidas que sean buenas, positivas, las vamos a aplaudir, agradecer".

"No estamos en el no por el no, en confrontar", ha remarcado. No obstante, ha asegurado que las van a contrastar con los servicios técnicos para aplaudirlas con rotundidad si son buenas, y reprochar las que "no respondan al interés general de Andalucía".

"Ante la dicotomía de bajar impuestos, al final, afortunadamente, se han dado cuenta" sobre la necesidad de la medida, ha añadido la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo.

Por último, Fernández-Pacheco se ha referido a las críticas vertidas por el secretario general del PSOE, Juan Espadas, hacia la gestión de Juanma Moreno. "El Gobierno trabaja a marcha forzadas para exprimir hasta el último euro", ha subrayado.

