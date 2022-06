Juan Marín rompe a llorar en una entrevista al hablar de sus hijos tras la debacle de Cs en Andalucía

Con la voz entrecortada y sin poder articular casi palabra, Juan Marín, que presentará este lunes su dimisión como coordinador de Ciudadanos en Andalucía, ha concedido este lunes una entrevista en la que ha roto a llorar por la emoción y el duro momento profesional y personal por el que está atravesando.

Ciudadanos ha perdido este 19-J los 21 escaños que logró en las elecciones andaluzas de diciembre 2018, todo un mazado para Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía desde esa fecha.

Este lunes, en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero, Marín no ha podido con la emoción. Ha sido cuando el periodista Carlos Alsina le ha preguntado cuál ha sido el mensaje "que más le ha conmovido" en las últimas horas. "Sin duda, mis hijos", ha respondido Marín.

Juan Marín rompe a llorar de emoción en una entrevista con Alsina en Onda Cero al hablar de sus hijos.



Durante casi un minuto y medio, Juan Marín apenas ha conseguido articular palabra. "Es una fortuna tener a los dos hijos que tengo", ha reconocido, entre lágrimas. "Perdona", le ha llegado a decir el dirigente de Ciudadanos a Alsina en pleno directo por no poder continuar con la entrevista.



"No sé por qué este castigo tan duro"

Marín, ya más entero, ha concedido otra entrevista este lunes, esta vez en la Cadena Ser. Allí ha confirmado que mantendrá su militancia en Ciudadanos y ha rechazado la posibilidad de entrar en el Gobierno andaluz como independiente.

"No sé qué he hecho mal para un castigo tan duro", ha reconocido, dejando claro que su partido ha hecho un "buen trabajo" en Andalucía, aunque dolido por "no haber sabido" rentabilizar su presencia en el Gobierno autonómico.

Marín ha detallado que habló anoche con la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien le pidió que recapacitara sobre su dimisión, pero el dirigente andaluz ha indicado que no tiene nada que pensar, que abandona sus cargos y deja paso a otros compañeros.

El abrazo a su hijo Juan

Tras la debacle de Ciudadanos en las elecciones andaluzas y tras quedar sin representación, Marín asumió los malos resultados y anunció ante los medios que abandonaba la vida política.

Con la voz entrecortada, Marín se abrazó a uno de sus hijos, Juan, y emocionado se despidió del centenar de militantes y simpatizantes que se mantuvieron junto a él durante toda la jornada electoral.

Juan Marín se abraza a su hijo Juan. Europa Press

La 'desaparición' de Cs

Los naranjas han compartido durante cuatro años el Gobierno de la Junta de Andalucía con el PP, ostentando varias carteras y la Vicepresidencia, esta última con quien fue su candidato a los comicios, Juan Marín.

De nuevo, como ocurriese en Castilla y León donde sólo obtuvieron un procurador, Ciudadanos no ha podido traducir su acción de gobierno en fidelización del electorado tras presentarse como uno de los actores vitales para el cambio de ciclo en Andalucía tras desbancar al PSOE por primera vez en cuatro décadas.

Lo mismo ocurrió también en Madrid en mayo de 2021, cuando Ciudadanos se quedó fuera de la Asamblea. La magnitud de la debacle en Madrid fue contundente: medio millón de votos menos. El partido tuvo 26 escaños y 19,46% del voto en 2019, frente a los 0 escaños y el 3,5% de los sufragios de 2021, muy lejos de la barrera del 5% que marca la frontera para obtener representación.

Aguado exige dimisiones

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y quien fuera coordinador de Ciudadanos en la región, Ignacio Aguado, ha exigido este lunes la "dimisión inmediata" de toda la Ejecutiva nacional del partido y la creación de una gestora para evitar la "extinción del partido" tras la debacle de Cs, que se queda fuera del Parlamento.

"Los resultados de Ciudadanos en Andalucía exigen la dimisión inmediata de toda la Ejecutiva, la convocatoria de un Congreso extraordinario urgente y la conformación de una gestora hasta su celebración. No hay otro camino, salvo la extinción", ha publicado Aguado en sus redes sociales.

