El jefe del plan andaluz de vacunas Covid dice que "la gente vulnerable tendrá que vacunarse años"

El director del Plan de Vacunación en Andalucía, David Moreno, es el responsable de velar por el buen funcionamiento del proceso para inmunizar contra la Covid-19 a ocho millones y medio de españoles que residen en la comunidad.

La gran mayoría ya lo está, más del 95% mayores de 12 años tiene la pauta completa, pero a este proceso le augura un largo camino. Cree que las personas mayores y los más vulnerables "tendrán que vacunarse todos los años durante un tiempo" como ocurre hoy día con la vacuna de la gripe. "Es casi, casi el escenario más probable".

Cuando se cumple un año y cuatro meses desde que se puso la primera vacuna, asegura que el balance "es muy bueno y los efectos secundarios han sido mínimos". No obstante, insiste durante una entrevista con EL ESPAÑOL que aún es pronto para gripalizar la Covid-19.

Moreno recuerda que en estos dos años de pandemia los cambios han sido drásticos, por eso tampoco está de acuerdo con la eliminación de las mascarillas en el interior y en las aulas. Cree que es "muy pronto" y las recomendaciones no pueden ser iguales para todos: "No es lo mismo una persona de 20 años que de 65".

Pediatra de profesión, señala que la pandemia aún no ha acabado y puede quedar alguna ola y variantes por llegar. Además, cree que las fiestas de primavera donde habrá aglomeraciones pueden pasar factura. "Lo que hemos aprendido no podemos olvidarlo".

Unir dosis

La tesis de que la Covid-19 repunte en invierno y haya que seguir tomando medidas durante años la comparten muchos especialistas. De ahí que esté a favor de la combinación de las vacunas de gripe y de Covid en una sola inyección que están estudiando ya científicos británicos. Para Moreno el furturo pasa por ahí. "Sería fantástico porque se evitarían dos pinchazos y habría menos problemas logísticos", asegura el director del plan andaluz.

Sobre la vacunación en los niños, como pediatra, reconoce que al ser una vacuna nueva siempre da más reparo, pero en Andalucía ya tienen la pauta casi el 70%. "Es una gran cobertura y otros países nos han llamado para saber cómo lo hemos hecho a pesar de que irrumpió la ómicron, que ralentizó el proceso en Navidad".

Colas para vacunarse en un dispositivo móvil en Málaga en una imagen de archivo.

Sin embargo, este plan aún sigue a la caza de más de 260.000 personas, la mayoría con edades comprendidas entre 20 y 40 años, que siguen sin ponerse ninguna vacuna. "Normalmente, cada semana bajamos unas 6.000" por distintas cuestiones: quieren viajar y necesitan el pasaporte Covid, tienen algún familiar vulnerable o, simplemente, les da vergüenza decir que no están vacunados.

Otra cuestión es la administrativa, ese pasaporte Covid es imprescindible para viajar entre países de la Unión Europea, pero 2,5 millones de españoles lo tienen caducado y no deben vacunarse hasta junio. Al respecto, este profesional sanitario asegura que si ha transcurrido un mes desde que una persona pasó la enfermedad, podría vacunarse. "Médicamente no te hace falta, pero administrativamente sí".

Por esta ralentización del ritmo —este plan ha llegado a vacunar hasta medio millón de andaluces a la semana—, reconoce que en Andalucía han caducado algunas, pero "no grandes cantidades". Las ultracongeladas, a menos 80 grados, duran más tiempo de lo que se pensaba. "Creíamos que eran seis meses y ahora es un año, por tanto, podrán aguantar más". Actualmente, Andalucía cuenta con 839.558 dosis en las neveras.

La vacuna española

Moreno también confía en la vacuna española de Hipra. La pasada semana, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, explicó que podría tener la autorización de comercialización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) "a finales de mayo o principios de junio".

A juicio de Moreno, llega en un momento en el que ya hay muchas vacunas en el mercado, pero para dosis de recuerdo serán necesarias. Hace un mes la Consejería de Salud remitió una carta al Ministerio de Sanidad para comenzar a poner esta cuarta inyección en residencias de mayores y a aquellas personas vulnerables y por encima de 80 años.

Técnicos trabajando con la vacuna de Hipra.

La principal baza de este laboratorio español es que pueda tener más efectividad o evitar el contagio. "El siguiente escalón debe ser ése; las actuales han sido muy buenas para quitar la gravedad", pero no se consiguió la anhelada inmunidad de rebaño para acabar con el virus.

Moreno opina que, aunque haya nuevas olas, sí vale haberse vacunado porque pasados seis meses, esa inmunidad baja, pero no se va a cero. Se llama inmunidad de memoria. Y aunque está convencido de que no habrá un nuevo confinamiento total en España, advierte de que la pandemia aún no se ha acabado y lo que queda es ir aprendiendo a convivir con el virus.

