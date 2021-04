El jefe del plan andaluz de vacunas avisa: "Un 70% tendría que ponerse dosis de recuerdo en 2 o 3 años"

El director del Plan de Vacunación en Andalucía, David Moreno, es el responsable de velar por el buen funcionamiento del proceso para inmunizar contra la Covid-19 a ocho millones y medio de españoles.

Cuando se cumplen tres meses del inicio del plan, explica que no está siendo fácil de aplicar por las incidencias de las farmacéuticas, pero es optimista y subraya que el rechazo de la vacuna "está siendo mínimo" entre los andaluces.

Duda, sin embargo, que se alcance la inmunidad de grupo en verano: "Para lograr vacunar al 70% de la población tendría que salir todo perfecto. Es decir, que llegaran vacunas de manera masiva en los próximos meses". Cree que si la región recibiera 500.000 dosis semanales el objetivo sí podría conseguirse, pero ahora mismo sólo sabe las que podrán recibir en abril, no en mayo.

El plan contempla una capacidad para vacunar hasta medio millón de andaluces a la semana aprovechando al máximo las dosis. Por el momento, la semana que viene llegarán a Andalucía 370.000. Esto le provoca mucha impotencia. "Miro con mucha envidia a países como Estados Unidos, Israel o Reino Unido, que van muy avanzados en comparación con nosotros", asegura a EL ESPAÑOL.

En este caso concreto, cree que pertenecer a la Unión Europa ha perjudicado a España: Estados Unidos y Reino Unido tienen sus propias vacunas e Israel, para abastecerse, ha pagado el triple por ellas.

Vacunarse de nuevo

El doctor Moreno ve muy probable que se necesiten millones de dosis en el futuro. Se prevé como una vacuna estacional. Por ello cree que, quizás no en un año o dos, porque no se puede saber, pero sí cada dos o tres, entre "un 70% o un 80% de la población tendría que vacunarse de nuevo o ponerse alguna de recuerdo". No obstante, se trata de una cuestión que se tendrá que ir viendo con el tiempo.

En un futuro "lo normal sería que tuviéramos que intentar vacunar al igual que ahora, seguramente a más del 70%", asegura Moreno. Al respecto, argumenta que cuando se realiza una vacunación masiva para alcanzar la inmunidad de grupo, "en principio lo ideal sería el 100%, pero como es imposible, te conformas con ese 70-80%". Aunque es un asunto que se tendrá que ir estudiando, el proceso se verá con más normalidad como de la gripe en la actualidad. Con la diferencia de que será mucho más masiva porque de esta solo se vacuna un 20%.

La duda es si esa vacunación se llevará a cabo con las actuales o con otras que combatan las nuevas variedades porque tampoco se conoce cuánto dura la inmunización. La otra gran duda procede precisamente de esas nuevas cepas; en Andalucía ya se ha localizado una sexta, de la que aún no se conoce su comportamiento ni tiene nombre.

La edad

Aunque en las 17 comunidades se ha llevado a cabo un plan más o menos homogéneo, a toro pasado considera un error no haberse vacunado desde un principio por el rango de edad, a excepción de los residentes y sanitarios, como sí han hecho otros países que van más avanzados. El proceso hubiera sido menos farragoso y cree además que "lo de priorizar en función de la profesión hace que nadie esté contento".

Un agente de la Policía Nacional recibiendo la vacunación. EFE

Por ello, a excepción de un grupo pequeño de personas con patologías graves, en dos semanas se comenzará a vacunar en la comunidad exclusivamente por edad. A partir del lunes comenzarán las personas que tienen entre 70 y 79 años. Los mayores de 80 están a punto de finalizar, a pesar de los problemas para localizar a un 15% de ellas.

Para encontrar a estas personas, la Junta ha iniciado una campaña en redes sociales. Quieren dar con su paradero a través de sus propios familiares y que sean ellos los que se pongan en contacto con Salud. Esta campaña ya está dando sus resultados.

El pasado lunes se comenzó a vacunar a las personas entre 55 y 65 años al autorizarse la de AstraZeneca para esta franja. En este caso, el proceso podría agilizarse porque a los menores de 65 que hayan pasado la Covid-19 se les vacunará con una sola dosis.

"Se ha comprobado que les protege porque la infección de por sí supone una primera dosis", asegura Moreno. En este caso, tendrían que esperar seis meses desde que pasaron la enfermedad porque de lo contrario la vacunación provoca una reacción importante.

A su juicio, aunque mucha gente no lo entienda, es "fundamental" el solape entre la población de distintas edades para agilizar el proceso por las distintas vacunas que existen. Los últimos serán las embarazadas y los niños. Moreno, que cuenta con la especialidad de pediatría, insiste en el buen comportamiento que estos han demostrado en los centros educativos.

El informe de la OMS

Por último, sobre el informe de la OMS que asegura que la Covid es de origen animal y no se inició en Wuhan, señala que en los últimos 15 o 20 años se han recibido avisos de que esto podía pasar y que la pandemia de la Covid no va a ser la última.

"Sabíamos que esto podía pasar por la forma de vivir, estar todo el mundo conectado y la convivencia tan estrecha con animales. Espero que los países asiáticos tomen nota", señala David Moreno.

Imagen de un mercado de Wuhan, donde según la OMS no se originó el coronavirus. Reuters

Andalucía lleva días aumentando su tasa de incidencia, también de casos e ingresados, y muchos políticos hablan ya de una cuarta ola tras la Semana Santa. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró a principios de semana que quedan "semanas muy duras".

Aunque la vacunación ya se ha hecho notar en las residencias y en los centros sanitarios, donde apenas se están registrando nuevos casos, el doctor Moreno insiste en que hay que estar muy alerta y seguir respetando las restricciones.

Solo el 6% de los andaluces -519.758 personas- está inmunizado con dos dosis y el 10,8% con una. Las cifras aún son muy bajas, pero el ritmo de vacunación es ágil en función de las dosis que llegan. Según el último recuento, la Junta ha administrado 1,5 millones, el 91,08% de las recibidas. El director del plan de vacunación tiene puestas sus esperanzas en abril y mayo para que todo se acelere.