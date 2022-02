Elías Bendodo rebate a Egea: "El Gobierno de coalición andaluz es el más estable de la democracia"

"El Gobierno de coalición andaluz es el más estable de la democracia". Con esa frase se ha dirigido el consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, a las palabras vertidas por el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea.

Egea dijo este lunes que los gobiernos de coalición no funcionan en una entrevista en Onda Cero. Señaló concretamente que "las experiencias de los gobiernos de coalición, incluido el nacional, no están siendo satisfactorias y no están sirviendo a la gente".

El secretario general sí reconoció que en Andalucía sí ha dado buenos resultados porque "el PP fue capaz de poner de acuerdo a dos partidos que no se hablaban", Ciudadanos (Cs) y Vox.

En la rueda de prensa posterior, acompañado del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ha sido preguntado por las palabras de Egea y se ha mostrado seguro de que "no se refería a Andalucía". Bendodo considera que el andaluz "es el gobierno de coalición más estable de la historia de la democracia" y se mantendrá "fuerte contra viento y materia".

Por tanto, no solo ha alejado la fecha de las elecciones autonómicas, que tocarían a finales de noviembre, sino que están dispuestos a mantener "su alianza más allá de las próximas elecciones".

"El 25% de la legislatura"

"Todavía falta el 25% de la legislatura", ha insistido Bendodo, quien vaticina que se cumplirá porque el Ejecutivo andaluz "sigue y seguirá encapsulado y aislado del ruido". Por tanto, ha dejado claro que "el próximo Gobierno andaluz debería tener los mismos actores porque está demostrado que funciona y sienta bien a los andaluces".

El consejero de la Presidencia en Andalucía, Elías Bendodo. Junta de Andalucía

El objetivo de Juan Marín es el mismo: "renovar este Gobierno cuatro años más porque lo primero son los andaluces". No obstante, preguntado por sus críticas hacia el líder del PP nacional, Pablo Casado, al que ha culpado del resultado de las elecciones en Castilla y León, se ha mostrado tajante. "Mi socio es Juanma Moreno y el PP andaluz".

"Si alguien piensa de otra forma que lo explique. Puede que se suene a pedantería pero yo le recomendaría que no busquen otro gobierno como este porque no existe", ha subrayado Marín. Además, el vicepresidente ha lanzado otro dardo: "Si esto no gusta a ciertas personas de Despeñaperros para arriba, se van a tener que aguantar".

Para Marín, Andalucía está muy alejada de esas tácticas mediáticas de determinadas fuerzas políticas, y de "las amenazas permanentes y constantes sobre el adelanto electoral", algo que no interesa a los andaluces sino a ciertos partidos.

Elías Bendodo ha asegurado que a este gobierno "no le ha afectado ni le va a afectar lo que pasa en otras comunidades". Considera que a los andaluces no les interesa ahora una convocatoria electoral, sino que su Gobierno siga generando empleo y bajando la tasa de desempleo juvenil.

Lo único que podría propiciar este adelanto sería esa "pinza" de PSOE-A, Vox y Unidas Podemos, que ya ha tenido algunos "capítulos", como cuando decidió tumbar los Presupuestos de la comunidad para 2022.

Sin embargo, ha asegurado que en los plenos del Parlamento que se desarrollarán estos meses se irá viendo relamente cuál es la voluntad y vocación de esas tres formaciones. En cualquier caso, Elías Bendodo ha llegado a decir, entre risas, que los dos, él mismo y Juan Marín, "son lo mismo".

Mejora la Atención Primaria

En esta misma comparecencia, Elías Bendodo ha asegurado que Andalucía avanza hacia la normalidad en la Atención Primaria. Tras superar el pico de la sexta ola y el refuerzo de este servicio sanitario -con una inversión de 14,7 millones- para los dos primeros meses del año, la media para que un médico de familia ha pasado desde su pico máximo de 5,87 días el 28 de diciembre, a 3,72 días a 10 de febrero.



Para Bendodo, estos son "los datos oficiales" y la situación ha mejorado en los centros de salud. No obstante, las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO el día 19 de febrero en defensa de la sanidad pública continúan programadas.

Al consejero de la Presidencia le parece bien que sigan convocadas, pero que "no hagan de altavoces de la oposición y del PSOE andaluz". A su juicio, "se estaría mezclando la política con la acción sindical y son dos cosas distintas".

En cuanto a la situación de la sanidad pública andaluza, ha recordado que el Gobierno central liberó en 2021 un fondo Covid para todas las comunidades para la lucha contra la pandemia. El mismo permitió que en Andalucía se pudiera contratar a 20.000 nuevos profesionales sanitarios.

Para el presente ejercicio ese fondo ya no existe porque el Ejecutivo nacional se ha negado a mantenerlo. Sin embargo, pese a ello, asegura que la Junta ha decidido renovar los contratos a más del 90 por ciento de esos 20.000 profesionales, a todos los médicos y a la mayoría de enfermeras, y se han contratado a nuevos profesionales. "Esa es la realidad y todo lo demás es torcer la verdad", ha concluido Bendodo.

