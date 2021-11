Egea responde a Ayuso y rechaza injerencias: "Moreno es libre y siempre ha sido libre"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha llegado al Congreso regional del PP andaluz con un mensaje muy claro, y que ha repetido dos veces: que Juanma Moreno es libre. La primera ha sido a la entrada del Palacio de Congresos de Granada, y la segunda, durante su intervención y ante el plenario del PP-A.

La frase es tanto una respuesta a Isabel Díaz Ayuso como un mensaje a la militancia y a los barones del PP. Génova se desmarca que cualquier posible injerencia para que Juanma Moreno adelante las elecciones autonómicas: "Moreno es libre y siempre ha sido libre".

Luego, ha apostillado que "ninguno tenemos que venir de fuera a decirle lo que tiene que hacer". Es decir, ni Génova, pero tampoco Isabel Díaz Ayuso. "Porque él (Juanma Moreno) sabe muy bien que por encima de todo, están los intereses de los andaluces y de Andalucía". Y apostilló que "Moreno vuela solo".

Cabe recordar que ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, inmersa en fricciones contra la cúpula del PP nacional, aconsejó a Juanma Moreno "que vueles libre, que tomes tus propias decisiones", recomendándole, por tanto, que no permita que haya imposiciones desde Génova para adelantar los comicios autonómicos.

Hoy también ha respondido Juanma Moreno a preguntas de los periodistas: "Siempre he sido libre y siempre seré libre".

Es, prácticamente, la misma frase que posteriormente pronunciaría Egea a su entrada al Congreso, y que ha machacado al incluirla también en su discurso. "Lo he dicho antes", que "tú has sido siempre libre, y que has puesto a Andalucía por encima de todo, incluso de los del partido y eso es ser del PP, y así queremos que siga siendo". Porque "no tenemos, y menos, nadie de fuera, que decirte lo que debes hacer". Porque, a juicio de Egea, "ser del PP" es "defender tu tierra incluso por encima de tu propio partido".

Pero antes, Teodoro García Egea puso las bases de su discurso. Mostró su "ilusión" al estar hoy en Andalucía "con gente en la que creo y con la que quiero seguir trabajando", en el seno de un partido, el popular, "unido, con esfuerzo y trabajo" porque la unión "nos hace más fuertes".

En Andalucía, ha recordado el secretario general del PP, "era muy difícil" el cambio, y hoy "es el primer Gobierno de la libertad, del consenso". Juanma Moreno ha logrado "un hito en la historia de la democracia reciente" y para la reconstrucción "del centro derecha". Ha sido capaz de hacer pasar "de la Andalucía de los ERE a la del empleo".

"Decían que estaba a la cola de España y tú la has puesto a la cabeza". Porque "Andalucía lo tenía todo para triunfar. Sólo necesitaba un equipo que la pusiera en marcha". Luego, ha comparado el crecimiento de Andalucía con la situación de decadencia que, sostiene, tiene España "a la cola de la recuperación" por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan