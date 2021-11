Juanma Moreno, tras el consejo de Ayuso: "Siempre he sido libre y siempre seré libre"

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respondido hoy al consejo que le dio ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el Congreso del PP-A. El dirigente popular, a su entrada al Palacio de Congresos de Granada, ha respondido a la pregunta de los periodistas que "siempre he sido libre y siempre seré libre".

Ayer, Ayuso intervino en una mesa de presidentes autonómicos y le recomendó a Juanma Moreno "que vueles libre, que tomes tus propias decisiones", instándole, por tanto, que no permita que haya imposiciones desde Génova para adelantar las elecciones autonómicas.

"Ya has dejado claro que antepones el interés de los andaluces al tuyo". Así que, "cuando las convoques, los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos". Además, "estos días" -sostuvo Isabel Díaz Ayuso- "estoy escuchando que te vas a desgastar, y solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no les valiente y quien no tiene las ideas claras ni un rumbo fijo".

Moreno ha resaltado hoy que siempre será "libre", tras destacar que vive estos días con "mucha ilusión sobre todo por el cariño y el respaldo". Ha manifestado que nota, además,"el calor de los afiliados". Sobre el Congreso, Moreno ha destacado que se trata de "construir un gran proyecto político desde Andalucía y para Andalucía", en que "quepa todo el mundo y ocupe los grandes espacios de moderación y de centro de nuestra tierra".

Las declaraciones de Juanma Moreno se producen el segundo día del Congreso de los populares andaluces, que es además el día en el que Génova desembarca en Andalucía con la participación del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Cabe recordar que ayer el PP andaluz le dio un papel protagónico al líder de Cs y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, tras la polémica de esta semana por la filtración de un audio y su acusación posterior hacia la cúpula del PP de estar detrás de la filtración. Tras 24 horas, el líder de la formación naranja matizó sus palabras y consideró que el único culpable es el diputado o diputada de su formación que hizo la grabación y la difundió.

La presencia de Juan Marín, en principio, estaba prevista que fuera hoy sábado, tal y como lo anunció el propio Juan Marín en la entrevista concedida a Carlos Alsina en Onda Cero, la misma en la que acabó señalando a Teodoro García Egea y a su asesor, Fran Hervías, de estar detrás de la filtración del audio para destruir a Ciudadanos.

Sin embargo, el PP-A decidió trasladar la comparecencia de Marín al viernes, para evitar cualquier coincidencia de éste con Egea o Hervías y dar por disipadas, desde el primer día de su congreso, cualquier atisbo de duda sobre el estado de salud del pacto PP-Cs en Andalucía, así como la intención de no adelantar las elecciones.

Mañana, último día del Congreso del PP andaluz, está prevista la participación del presidente del PP, Pablo Casado, para clausurar el cónclave.

