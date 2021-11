Pablo Iglesias sugiere que "poderes, jueces, militares y policías conspiran contra la democracia"

El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha comparado este sábado la persecución vivida por ex presidente brasileño Lula da Silva con la sufrida por Podemos, y ha insinuado que en España "existen poderes del Estado, militares, policías y jueces, que conspiran contra la democracia en contra de lo dicho en las urnas".

Iglesias ha realizado estas declaraciones en el acto "Construir futuro: retos y alianzas populares", en el que participan la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el ex presidente de Brasil Lula da Silva; y el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago.

El ex líder de la formación morada se ha preguntado si en España se persigue a dirigentes políticos de izquierda a través de montajes judiciales, y ha puesto de ejemplo los casos de la portavoz Isabel Serra y el ex diputado Alberto Rodríguez. "Cabe preguntarse si lo que ocurrió con Isa Serra y Alberto Rodríguez fue un montaje policial y judicial", ha dicho.

Construir futuro: retos y alianzas populares

En ese sentido, ha cuestionado "si tiene sentido hablar en España de colaboración de poderes mediáticos con autoridades judiciales políticamente motivadas para perseguir a adversarios políticos".

"Cabe preguntarse si en España se ha perseguido a formaciones políticas a través de unidades ilegales de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía trabajando a las órdenes del PP para tratar de rectificar en los tribunales y en los medios lo que habían dicho las urnas", ha añadido.

Iglesias ha proseguido insinuando que en "España hay poderes del Estado, militares, altos mandos policiales y de la guardia civil, jueces que conspiren contra la democracia en contra de lo dicho en las urnas".

