El virólogo Enjuanes: "La Seguridad Social no debería tratar a los no vacunados de la Covid"

El virólogo del CSIC Luis Enjuanes se ha mostrado partidario este sábado de implantar restricciones únicamente para las personas no vacunadas. "Si usted no se vacuna, no puede ir a centros públicos y la Seguridad Social española no debería hacerse cargo de su tratamiento si el virus le ocasiona problemas de salud", ha enfatizado Enjuanes en declaraciones a RNE este sábado durante la celebración del Foro Mundial de Pandemias que se celebra en Madrid.

Actualmente, el 89% de la población diana española tiene la pauta completa de vacunación y el 90,7% tiene al menos una dosis. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó este viernes que en torno al 60% de los ingresados en las unidades de cuidados intensivos son pacientes que no se habían vacunado. También ha matizado que "la distribución territorial no es exactamente igual", y hay en algunas comunidades en las que este dato "está por encima y en otras por debajo".

Los contagios se han incrementado en las últimas dos semanas y la incidencia en España ha superado los 100 puntos, hasta los 111, dato que no se veía desde hacía dos meses. "La pandemia que vive ahora España es la de los no vacunados", ha afirmado el virólogo español a RNE, que ha añadido que los funcionarios deberían estar vacunados. "Si usted no se vacuna, no puede trabajar para el Gobierno".

Aunque el incremento en la incidencia es significativo, la presión hospitalaria se mantiene en niveles bajos muy soportables, el indicador principa dada la alta tasa de vacunación en España. La ocupación total por casos Covid es de en torno el 2% y en las UCI es del 5%. Este viernes Sanidad notificó 6.636 nuevos contagios y seis muertes, el número de fallecimientos notificado más bajo desde el 9 de julio.

Uso del pasaporte Covid

El pasaporte covid se postula como un documento imprescindible próximamente para poder acudir a lugares públicos y al ocio nocturno. Varias CCAA han expresado su idea de implantar el uso del certificado covid en los próximas días, aunque la medida tiene que tener el visto bueno de la Justicia.

La propia titular de Sanidad se expresó este miércoles sobre este asunto, defendiendo que las CCAA tienen un "camino abierto" para solicitar este pasaporte de vacunación, basándose en una resolución judicial del Tribunal Supremo que exponía que este pasaporte de vacunación estaría justificado en determinados ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado, atendiendo a la situación epidemiológica.

Navarra va a proponer la semana que viene la aprobación del pasaporte sanitario. En caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo avale, la medida se pondrá en marcha a partir del 27 de noviembre hasta, en principio, el 6 de diciembre.

En la Comunidad Foral el pasaporte Covid será obligatorio en restaurantes y recintos con aforo superior a 50 personas, discotecas y bares. El documento se verificará en eventos multitudinarios con consumición de bebidas y comida.

En Galicia, por ejemplo, el pasaporte covid ya es obligatorio para acudir al ocio nocturno y el Gobierno gallego sopesa expandir su uso a la hostelería. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya ha autorizado exigir el pasaporte covid para el acceso a los hospitales públicos y privados de la comunidada las visitas y acompañantes mayores de 12 años.

Aragón ya ha solicitado a su Tribunal Superior la medida para exigir el pase sanitario en el ocio nocturno, espectáculos y celebraciones que reúnan a más de 500 personas en interiores y 1.000 en exteriores.

