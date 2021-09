Vox-A incumple la orden de Abascal de romper con Juanma Moreno y apoya sus propuestas

El primer pleno tras las vacaciones del Parlamento de Andalucía, celebrado en dos sesiones, ha puesto de manifiesto la vuelta a la normalidad parlamentaria tras la pandemia, al recuperarse la presencialidad de los 109 diputados.

Pero también ha mostrado que las palabras de Santiago Abascal el pasado 31 de agosto asegurando que Vox "ha roto todo contacto" con el Gobierno de Juanma Moreno no se han hecho realidad: el grupo parlamentario de su formación ha vuelto del verano apoyando las iniciativas presentadas por el Ejecutivo autonómico.

La formación de Abascal, pues, ha puesto de manifiesto otra circunstancia que va camino de la normalidad, ya que no es la primera vez que anuncia una ruptura con el Gobierno andaluz que luego no es tal. Ha apoyado los dos decretos leyes presentados, por lo que han salido adelante sin problemas. En sus apoyos también han incluido la ratificación de la creación de la Agencia Trade, que fusiona varios entes de la administración instrumental de la época socialista. La medida contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y el rechazo del PSOE.

La sesión ratificó un primer decreto ley, el relativo a la modificación de diversas medidas, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19), y que contó con los votos de todos los grupos parlamentarios y la abstención del diputado no adscrito.

También se aprobó el decreto que regula el aplazamiento y racionamiento especial del pago de deudas de entidades locales y se establecen otras normas recaudatorias. La iniciativa recibió el apoyo de los grupos Popular, Ciudadanos, Vox, y los diputados no adscritos, y la abstención de los grupos Socialista y Unidas Podemos.

Pese a que la estrategia de Vox en Andalucía es apretar pero no ahogar al ejecutivo andaluz, el portavoz del grupo, Manuel Gavira, en la Sesión de Control, sí acabó interpelando con dureza al presidente, Juanma Moreno. Lo hizo al formular una pregunta dirigida al dirigente autonómico relativa a las auditorías externas del sector instrumental.

Gavira le recordó al presidente de la Junta el momento en el que “de verse fuera, se vio como presidente de Andalucía gracias a los 400.000 andaluces que votaron a Vox”, para luego afearle que el acuerdo de gobernanza entre PP, Cs y Vox pasaba por “eliminar el gasto superfluo y levantar alfombras”.

Pese a haber votado a favor en el mismo Pleno la ratificación de la creación de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía, el ente que fusiona cuatro entes instrumentales de la época socialista, Gavira afirmó que “lo de la Agencia Trade es un paripé”. También, que “lo de la Comisión de Estudios, tres cuartos de lo mismo”, refiriéndose al órgano participativo en el que se iba a debatir qué hacer y qué suprimir de la administración paralela, y que no salió adelante por el rechazo de Vox, que se alineó con el PSOE y Podemos y votó en contra, tal y como le reprocharía luego Juanma Moreno.

En su respuesta, el presidente de la Junta de Andalucía manifestó que “ahora sí se entra a la función pública por mérito y capacidad, y eso sí es evidente”, y destacó que su compromiso es firme “para la racionalización, la regeneración y la transparencia, y más en la administración instrumental”.

Moreno puso el acento en que “no hay una administración en este país que haya hecho una evaluación tal” como la llevada a cabo por el actual ejecutivo, e indicó que “creamos una Comisión de Estudio para escuchar a todas las fuerzas políticas con luz y taquígrafos, y ustedes bloquearon esta comisión alineándose con la izquierda”.

"Acuda a Espadas"

El portavoz de Vox, por su parte, sostuvo en su turno de réplica que “para nosotros bajar los impuestos y echar a los socialistas no es cambiar”, y le exigió que ponga fin a la administración paralela “cuanto antes”, para no ser “un recambio en lugar de un cambio”.

Manuel Gavira, durante su turno de preguntas al presidente, Juanma Moreno. Junta

Manuel Gavira llegó a ir más allá y amenazó: “Si no cumple, acuda al señor Espadas”, refiriéndose a que el ejecutivo recurra al PSOE para recabar el apoyo necesario para aprobar los presupuestos andaluces. La exigencia de Vox es, resumió el portavoz, que “todos los enchufados, a la calle”. Y aventuró que, de no hacerlo, “quizá sea ese el pago -al PSOE andaluz- para no hablar de trapicheos”.

Moreno recrudeció entonces su respuesta. “Señor Gavira, antes de Vox existían más cosas en la vida. ¿Quién denunció en soledad y llevó el tema -de la corrupción socialista- a los tribunales?”, sostuvo, antes de exigirle “un respeto a la trayectoria del grupo popular”.

El presidente de la Junta de Andalucía reiteró que el camino que va a emprender el ejecutivo PP-Cs con respecto a la administración 'B' de la Junta de Andalucía ha comenzado por un plan de simplificación “que a usted no le puede gustar porque querría más rapidez”.

Asimismo, la hoja de ruta con respecto a la administración paralela continuará por actuar “con transparencia y con normas, para que no vuelva a suceder”. Por último, Moreno indicó que “si lo que quiere es acelerar el ritmo, háganos llegar su propuesta y la estudiaremos”.

Cabe recordar que el ejecutivo andaluz ha explicado en varias ocasiones la dificultad de prescindir de aquellos empleados que entraron a trabajar en los entes instrumentales por sus vínculos con el PSOE.

“La Junta no va a echar a la calle a nadie que tenga un derecho adquirido”, indicó el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, cuando se presentaron las auditorías de la administración paralela, advirtiendo que, de hacerlo, sería ilegal. Sí podría prescindirse del “los enchufados que se tengan que echar porque el ente en el que estén tenga que extinguirse”, declaró Marín el pasado mes de agosto en una entrevista concedida a Diario de Sevilla.

