La mesa bilateral que pide Moreno está en el Estatuto y permite a Andalucía decidir en asuntos de la UE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lanzó ayer un órdago a Pedro Sánchez. "Si hay mesa bilateral con Cataluña, la tiene que haber para todo el mundo".

Moreno cursó esta petición al presidente del Gobierno en el I Foro Económico Español "La Andalucía pos-Covid" en la Fundación Cajasol en Sevilla, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Según el presidente andaluz, si Sánchez mantiene su reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para tratar asuntos de "deslealtad a nuestro marco constitucional", también la tiene que mantener con él y con las demás comunidades, para abordar temas de interés general.

Precisamente así lo recoge el Estatuto andaluz en sus artículos 219 y 220. En concreto, el primero cita textualmente que para los asuntos de interés específico de la comunidad se establecerán los correspondientes instrumentos bilaterales de relación. Es más, entre las funciones de esta mesa está el seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de la región en los asuntos de la Unión Europea.

Esto último es lo que persigue Juanma Moreno. De hecho, esta cuestión es una de las que quiere abordar con Sánchez en su primer encuentro en la Moncloa que tendrá lugar el próximo jueves, que no será bilateral. No obstante, en la reunión sí tratarán la letra pequeña de los Fondos Next Generation y la reforma del sistema de la financiación autonómica.

El presidente andaluz está convencido de que esta ayuda europea es "la mejor oportunidad para dar ese salto cualitativo y cuantitativo que esta tierra lleva reclamando décadas". Sin embargo, se mueve en un terreno desconocido. Aseguró que las comunidades no conocen la letra pequeña de estos fondos, que espera que se repartan, según los criterios de la UE, por el PIB, nivel de población y la tasa de desempleo.

Los objetivos

Los objetivos que tiene que tener esta comisión bilateral, según el Estatuto andaluz, son la participación, información, colaboración y coordinación en el ejercicio de sus respectivas competencias. En definitiva, esa cogobernanza que Moreno le reclama a Sánchez cada vez que tiene oportunidad.

Entre otras funciones que la norma andaluza emplaza a esta mesa sería el abordaje de los proyectos de ley que inciden singularmente sobre la distribución de competencias entre el Estado y la Junta.

Durante los primeros meses del estado de alarma, fueron varios domingos seguidos los que Sánchez se reunió con los dirigentes autonómicos para afrontar la evolución de la Covid-19, pero tras la caída de esa medida no ha habido entendimiento total sobre esta distribución.

El Estatuto autonómico también recoge que esta mesa bilateral tendría que reunirse en sesión plenaria al menos dos veces al año y siempre que la solicite una de las dos partes. La pelota está en el tejado de Sánchez, tras pedírselo Moreno este lunes para estar en las mismas condiciones que la Generalitat.

"Que no piense nadie que si hay una mesa con Cataluña, Andalucía no la va a pedir", aseguró ayer el presidente andaluz. Lo hizo justo el mismo día en el que se conoció que Sánchez tiene previsto comparecer en el pleno del Congreso la primera semana de julio para dar cuenta de los indultos a los políticos independentistas presos después de haberlos concedido. Está previsto que esta medida de gracia llegue al Consejo de Ministros entre el 22 y el 29 de junio.

Este órdago que ha lanzado Moreno en el evento, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, también lo podrían impulsar otras comunidades cuyos estatutos recojan la celebración de esta comisión bilateral.

Segunda sesión del foro

Además de Juanma Moreno han participado en la primera sesión del I Foro Económico Español "La Andalucía pos-Covid", el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y varios consejeros de su Gobierno. También representantes del sector privado como Federico Linares, presidente de EY; Rosauro Varo, de GAT Inversiones, o Antonio Hernández Callejas, de Ebro Foods.

Este miércoles continuará este evento con la presencia del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo; el de Economía, Rogelio Velasco, y el de Salud, Jesús Aguirre, que abordará la situación sanitaria.

A su vez, se analizarán asuntos relacionados con la sostenibilidad, energías renovables, con la Agenda 2030 y con la internacionalización de los productos andaluces.