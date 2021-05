Arrimadas apoya "sin matices" la manifestación contra los indultos sin aclarar si irá como líder

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha mostrado su apoyo "sin matices" a la manifestación del próximo domingo 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid. La protesta ha sido convocada por la plataforma Unión 78, impulsada por personas como Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, en contra de la concesión de los indultos a los condenados del procés.

Desde Sevilla, Inés Arrimadas ha llamado a la participación "masiva" de la sociedad civil, que será "la verdadera protagonista" ese día. A su juicio, "esto no va de partidos políticos, va de democracia".

No obstante, no ha aclarado si acudirá como líder de Cs y si participará en la llamada foto de Colón. Considera que "esto no va de partidos políticos ni de a quién votes o de si los líderes van a estar o no, sino de democracia".

"Lo quiere Sánchez es que pongamos el foco en la foto de los líderes políticos y no le voy a hacer el juego ni le voy a dar el titular de qué líder va a ir o no", ha asegurado Inés Arrimadas. Sí ha confirmado, en cambio, su presencia en la manifestación convocada por Cs el día 11 de junio ante la Delegación del Gobierno de Barcelona.

En su parada en la capital andaluza de la gira autonómica que ha emprendido dentro de la operación que ha bautizado como "el relanzamiento" de este partido, Arrimadas ha insistido en que lo se va a ver el día 13 no es la foto de Colón. "Se va a ver un retrato de Sánchez con los golpistas, con los que quieren destruir España. Eso es lo que se va a retratar en Colón".

"Son insultos"

"Esto no son indultos, sino insultos a los que nos hemos partido la cara en Cataluña para defender a España", ha subrayado Arrimadas sobre la decisión de Pedro Sánchez de impulsar esta medida de gracia a los presos independentistas para comenzar una etapa de distensión con Cataluña. Cree que su único objetivo es "mantenerse el máximo tiempo posible en la Moncloa" para lo que es "capaz de hacer cualquier cosa".

Por tanto, su partido va a hacer todo lo que esté en su mano, a nivel institucional y judicial, tanto en España como en Europa para "frenar esta ignominia".

Por último, ha insistido en que el protagonismo ese día será de la sociedad civil. "Esto no va de partidos, sino de democracia", ha señalado Arrimadas. Ha recordado también que en 2017 le dijo muchas veces a los separatistas que "no subestimaran a España porque es un país mucho más fuerte de lo que creían". Hoy le ha mandado el mismo mensaje a Sánchez sobre la sociedad española.