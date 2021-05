Vox pide elecciones en Andalucía ante la situación de Cs: "No queremos que vuelva el PSOE"

El principal objetivo de Vox en Andalucía es evitar que un gobierno socialista vuelva a la comunidad. Para ello, el nuevo portavoz del grupo parlamentario, Manuel Gavira, ha insistido en su petición de convocar elecciones anticipadas -están previstas para finales de 2022- ante "la inestabilidad" de Cs que puede "hacer mella" en el Gobierno de coalición de PP y Cs.

Hace una semana el anterior portavoz, Alejandro Hernández, tras las elecciones de la Comunidad Madrid, advirtió de la situación en la que quedaba la formación naranja al no entrar en la Asamblea madrileña. Sin embargo, aseguró que Vox ni deseaba ni exigía que se celebraran elecciones en estos momentos porque no veía motivos. Por su parte, el presidente, Juanma Moreno, ya descartó esta posibilidad mientras tenga apoyos parlamentarios.

Sin embargo, el nuevo portavoz teme que la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas, hable con los diputados de la formación naranja en la comunidad y consiga "el apoyo de cinco de ellos". Si esto ocurriera, sería posible que hubiera una moción de censura que motivara un cambio de gobierno y que se conformara uno "liderado incluso nuevamente por el PSOE".

"Nosotros no queremos que vuelva un gobierno socialista a Andalucía", ha subrayado Gavira en una entrevista en Canal Sur Televisión. Al respecto, ha recordado que esta inestabilidad en Ciudadanos es la que ha motivado la celebración de elecciones en la Asamblea de Madrid.

No obstante, en el caso de que se convocaran, no podría haber unos comicios autonómicos hasta otoño. La ley electoral que no permite que se celebren votaciones durante los meses de julio y agosto.

"La descomposición" de Cs

Gavira insiste en que su partido no se fía de "la inestabilidad" de Cs. "Hay pruebas en Murcia, Madrid y Castilla y León de que es un partido en descomposición", ha asegurado el portavoz de Vox, quien vaticina que cualquier hecho puede tener trascendencia en Andalucía.

Para sustentar su postura, ha hecho hincapié en lo sucedido con el reciente acuerdo alcanzado entre los partidos que conforman el Ejecutivo andaluz y Vox para una "bajada generalizada" de los impuestos cedidos a la comunidad autónoma.

Para ese fin se han firmado dos proposiciones de ley, una entre PP-A y Cs y otra entre PP-A y Vox, algo que ha explicado porque Cs "no quiso firmar" ese acuerdo con Vox. "Quizás lo hizo para no hacerse la foto con nosotros".

Relevo en la portavocía

Por último, en relación al cambio en la portavocía de Vox en el Parlamento, donde él mismo ha relevado a Alejandro Hernández, Manuel Gavira ha negado que sea para "dar más caña" al Gobierno andaluz. Lo enmarca en una decisión de la dirección nacional del partido para "refrescar el mensaje".

"Ahora debemos tener la máquina engrasada para lo que está por venir", ha añadido el nuevo portavoz parlamentario. Todo ello con el objetivo de estar "a pleno rendimiento" para cuando se convoquen elecciones en Andalucía.