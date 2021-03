PP y Cs reafirman su coalición andaluza "a prueba de bombas": no aceptarán tránsfugas

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, y el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, han presentado este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, una extensión del acuerdo de coalición. Se trata de cinco puntos que busca evitar cualquier distorsión externa que pueda desestabilizar al Ejecutivo de Moreno: "Este acuerdo es a prueba de bombas", ha afirmado Bendodo.

Marín, líder de Cs en Andalucía, ha indicado que han creído necesario firmar un acuerdo de garantía "en este tiempo de inestabilidad". Los dos principales puntos del acuerdo son los que contemplan la intención de agotar la legislatura y el compromiso por parte de PP y Cs de no favorecer trasvase de cargos públicos electos en el Gobierno andaluz.

En este mismo sentido, Bendodo ha señalado que "en Andalucía hay estabilidad institucional, y la habrá hasta el final de la legislatura", que acaba en diciembre de 2022. Este pacto es una adenda al firmado hace dos años y se centra en evitar los movimientos que han ocurrido en Murcia a partir de la presentación de la moción de censura de PSOE y Cs contra el popular López Miras.

"No nos consta que haya ningún movimiento que busque hacer una moción de censura en Andalucía: no va a haber nada que desestabilice a esta Gobierno", ha asegurado firmemente Marín. Esta extensión del pacto es una escenificación del "encapsulamiento de Andalucía" respecto de la política nacional. "Si alguien tiene la intención de irse a otro partido, con este acuerdo ya sabe que no puede ir de PP a Cs ni al revés", ha añadido Marín.

Por su parte, Bendodo ha insistido en que "no hay ninguna campaña de desestabilización". Más bien, este acuerdo emana de que ambos partidos han entendido que "el mandato de los ciudadanos es estabilidad y lo mejor que podemos hacer para Andalucía es estar unidos".

También ha confirmado que hay una comunicación fluida con Génova en este sentido: "Hablo con el secretario general casi a diario y claro que ha comprendido y respalda la decisión que hemos tomado".

Con este movimiento, los partidos en coalición afirman "aislarse del ruido exterior" que actualmente protagoniza la escena política. En esta línea ya se pronunció la pasada semana Juan Marín hablando de Andalucía como una "isla". Los otros tres puntos se refieren a otros asuntos como fijar el foco del Gobierno en la Sanidad y la Educación, generar empleo o acabar con la corrupción.

Pin parental

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín ha atajado uno de los debates recurrentes en las últimas semanas en la comunidad. La insistencia de Vox en la implantación del pin parental parece no importunar ni a PP ni a Cs: "En Andalucía no se va a implantar el pin parental".

También ha recordado que en Andalucía sólo ha habido dos denuncias de 1,8 millones de familias en los dos años que están en el Gobierno. En ese sentido, se ha preguntado sobre la verdadera utilidad de este concepto.

A continuación, Bendodo, ha afirmado que "este es un tema muy recurrente para la prensa y para Vox", pero que el Gobierno andaluz ha firmado un documento de compromiso con la formación de Abascal y no se precisa el término pin parental: "Es un problema semántico".

"Que lo llamen como consideren oportuno, pero el acuerdo está para cumplirse. Yo no creo que lo firmado se llame pin parental". Así, Bendodo ha insistido en que una vez que se firmó el documento "se cumplirá".