Andalucía sopesa cerrar toda la actividad no esencial ante la tendencia ascendente de la Covid

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha anunciado este lunes que "Andalucía no descarta tomar medidas más restrictivas" ante el avance de la Covid-19 en la comunidad. "No tenemos más margen", ha señalado Marín. Ha explicado que el Gobierno central no ha aprobado las propuestas de toque de queda y confinamiento presentadas en el último comité Interterritorial; "sólo nos queda tomar medidas en Educación o ir al cierre de toda la actividad no esencial".

Marín ha hablado de una "tendencia ascendente" de la incidencia del virus en Andalucía, algo que proyecta, al menos a lo largo de esta semana. Las hospitalizaciones siguen aumentando y se acercan a las 4.000 y se superan las 550 camas de UCI.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno andaluz ha aclarado que la situación de la vacunación es inestable. Este fin de semana se paró el plan al no contar con reservas suficientes. "Hemos pedido información a la Unión Europea a través del Gobierno de España" para saber con qué dosis puede contar Andalucía próximamente.

La comunidad preveía 70.000 inyecciones semanales, algo que no puede cumplir por falta de viales. Marín espera "que no se vuelva a parar la vacunación" como el pasado fin de semana, "pero ahora mismo no tenemos más", ha concluido Marín, quien ha recordado que el sistema sanitario andaluz "está preparado para administrar hasta 400.000 vacunas semanales".

Marín ha comparecido tras la primera reunión de portavoces que se celebra desde la primera ola de la Covid. Los grupos parlamentarios se han reunido y, según Marín, han recibido propuestas desde los distintos representantes del arco parlamentario: "Ha habido grupos que han solicitado que reforcemos la atención primaria o el teletrabajo de los funcionarios", ha admitido.

Estas reuniones prevén realizarse semanalmente y en ellas se actualizarán los datos económicos y sanitarios relacionados con la incidencia de la pandemia en la comunidad. Marín ha mostrado su optimismo en torno a los datos económicos: "En 2020 hemos perdido menos del 12% del PIB, cuando se esperaba más de un 14%; en 2021 se prevé un crecimiento de en torno al 6,9% en el escenario optimista y un 4,5% en el más pesimista", ha concluido el vicepresidente.