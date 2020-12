La guerra de Adelante Andalucía pasa a conflicto laboral: ultiman el despido del 90% de la plantilla

Noticias relacionadas Teresa Rodríguez aspira a refundar Adelante Andalucía y presentarse a las elecciones generales

El divorcio político entre la excoordinadora de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y el líder nacional de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sigue coleando. El primer paso fue la expulsión de Rodríguez de su coalición y de ocho diputados más, promovido por IU y Unidas Podemos, que los consideró tránsfugas. Hace una semana lo aprobó la Mesa del Parlamento.

El segundo paso puede convertirse en un conflicto laboral tras el previsible despido y el inicio de "procesos de salida" del 90% de la plantilla. Por ahora es una decisión comunicada verbalmente, pero la medida afectará a 22 de los 24 trabajadores del grupo parlamentario de Adelante Andalucía que son, en su mayoría, periodistas y asesores que trabgajan repartidos por toda la comunidad.

"Llama la atención que partidos que dicen defender a los trabajadores estén tratando de esta forma a los suyos", aseguran fuentes de la plantilla a EL ESPAÑOL. Ellos siguen acudiendo a sus puestos de trabajo y hacen su tarea diaria, pero realmente no tienen ninguna actividad.

Aseguran que son perfiles técnicos que han pasado por un proceso de selección. "No somos cargos de confianza y el fin de los contratos va ligado al fin de la legislatura", señala uno de los afectados, que reconoce que tienen una ideología afín pero no la mezclan con el desempeño de sus funciones.

Al tratarse de una coalición de cinco partidos, la contratación del personal es peculiar. Todos estos trabajadores fueron contratados por Adelante Andalucía, aunque muchos de ellos trabajaban previamente en la formación morada. Sin embargo, los asesores de IU y de Podemos están contratados directamente por sus partidos, por eso va a ser despedida la inmensa mayoría de la plantilla.

"Las formas son muy feas"

"Las formas están siendo muy feas y es increíble que ocurra esto en un partido como este", se queja otro de los afectados. Este martes hubo una reunión con representantes de IU, Podemos y del sindicato CGT, en la que sugirieron que las salidas irían asociadas a una indemnización de 33 días por año trabajado. "Incluso, hablaban de llevar a cabo despidos improcedentes porque realmente no tienen justificación".

Desde el grupo parlamentario, ahora dirigido por IU, entienden que estos trabajadores son personas de confianza que asisten a unos diputados que ya no están y han pasado al grupo no adscrito. No obstante, insisten en que aún no se ha tomado ninguna decisión y que se va a estudiar caso por caso.

Los afectados además llevan varios días de retraso en el cobro de su nómina de noviembre. Lo ven como "una maniobra de presión y estrategia de desgaste previa a un ERE o ERE encubierto".

Desde la plantilla no entienden "este ninguneo y desprecio a sus trabajadores". Tampoco que Pablo Iglesias defienda continuamente a los trabajadores. Ni, por supuesto, que el partido del Gobierno que asegura haber prohibido los despidos, refiriéndose a Unidas Podemos, "se plantee hacer este ERE encubierto con sus propios trabajadores en plena pandemia".

La situación económica

El grupo parlamentario percibe trimestralmente 400.000 euros, por lo que descartan una merma en los ingresos como motivo de este impago y de estos despidos. Los empleados afectados lamentan que IU y Unidas Podemos no se han puesto en contacto con ellos, solo con los dos trabajadores que seguirán trabajando para ellos.

Fuentes del grupo insisten en que aún no han tomado ninguna decisión porque desconocen la asignación económica con la que se quedarán tras la expulsión estos ocho diputados. La coalición percibió al año 1,7 millones de euros mientras estaba unida. Además, niegan que los trabajadroes hayan pasado procesos de selección: "Son contratos de confianza" y, al romperse esa confianza, entienden que va acompañada del fin de la relación laboral.

Las mismas fuentes aseguran que los afectados estaban contratados por el partido morado hasta julio y se sumaron al grupo parlamentario cuando Teresa Rodríguez dejó de ser la líder de Podemos al controlar ellos las cuentas. La mayoría pertenece al entorno de Anticapitalistas.

Si estos despidos son consumados, los diputados del grupo no adscrito no tienen capacidad para absorber a esta plantilla porque únicamente recibirán sus sueldos. No obstante, estos trabajadores estudian acudir a los tribunales para denunciar esta situación.