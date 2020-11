Teresa Rodríguez aspira a refundar Adelante Andalucía y presentarse a las elecciones generales

Tras la expulsión por parte de la Mesa del Parlamento andaluz de la excoordinadora de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, de la coalición que fundó, sus aspiraciones pasan por refundar el partido y presentarse a las elecciones generales. Lo haría con la idea fundacional con la que se creó el grupo de "obediencia andaluza".

Tras unos días de descanso mediático tras su expulsión y las de sus diputados afines, Teresa Rodríguez ha reaparecido este lunes para realizar este anuncio en los medios. A su juicio, Podemos e IU, que propiciaron su expulsión, le han dado la espalda al proyecto fundacional de la coalición. Del mismo formaban parte junto a Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, además de Anticapitalistas Andalucía, que también lidera Rodríguez.

Ante esta situación la vocación de los once parlamentarios expulsados es seguir fomentando ese sujeto andaluz desde el proyecto de Adelante. Para ello, su objetivo es refundar la coalición "con un gran debate social" con las personas que quieran formar parte de mismo. Todo ello teniendo en cuenta que Rodríguez tiene registrada la marca en el Ministerio del Interior y podría usarla.

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, la diputada ha afirmado con rotundidad que "no se trata de un partido nuevo" sino de Adelante Andalucía. "Es que somos 11 de los 17 diputados", ha argumentado, y asegura que ellos no querían la ruptura.

Por tanto, seguirán trabajando en la constitución de ese proyecto y con las ideas fundacionales de esa fuerza, "una fuerza de obediencia andaluza con políticas nítidamente de izquierdas".

La actual diputada no adscrita ha recordado que Adelante Andalucía analizaba la necesidad de poner en el centro no solo las clases sociales o de género, sino también las diferencias territoriales. A su juicio, estas "hacen imposible el desarrollo de Andalucía si no es acometiendo reformas profundas que acaben con la brecha que tiene con el resto del Estado y con Europa".

El abandono de Podemos e IU

"Esa era una idea fundacional que IU y Podemos ha abandonado por un cogobierno en Madrid". Al respecto, ha reconocido que ese gobierno "hace cosas positivas, pero es necesario un contrapeso de exigencia para las políticas de izquierdas y que tengan impacto sobre nuestra tierra".

En este sentido, ha puesto como ejemplo los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Aunque tiene en cuenta el peso poblacional, asegura que "en inversiones por habitantes de ninguna manera compensan ni el déficit inversos acumulado durante varios años, ni las necesidades que Andalucía ahora tiene por esta crisis sanitaria y social".

Además, ha hecho referencia a medidas con cuestiones muy concretas que han arrancado en los PGE para Cataluña y País Vasco el PNB, Bildu o PdCat. Mientras que, según alega, es "llamativo" que una enmienda para el tren de Baza-Guadix-Almanzora-Lorca "la tiene que presentar Teruel Existe y son Podemos e IU quien la tiran atrás en la Comisión de Hacienda".

Se trata de "un nuevo comienzo", cuya vocación también pasa por presentarse a las elecciones generales. Todo ello, ante la necesidad de que "alguien en Madrid defienda los intereses de Andalucía".