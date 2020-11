IU llama "tránsfuga" a Teresa Rodríguez y ella asegura que Pablo Iglesias la ha "traicionado"

La portavoz de Adelante Andalucía por IU en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, espera que este miércoles la Mesa de la Cámara valide la declaración como diputada no adscrita a Teresa Rodríguez y a otros siete parlamentarios y se apruebe su expulsión de la coalición de izquierdas. Esta está conformada por Podemos, IU, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Anticapitalistas Andalucía.

Considera que todos ellos son tránsfugas al trabajar abiertamente en contra de la organización que los llevó hasta el Parlamento. Por tanto, está convencida de que la Mesa los declarará no adscritos tras la entrega el pasado domingo de la certificación de que estas ocho personas habían causado baja por transfuguismo de Podemos.

Las bajas de Teresa Rodríguez y los dos portavoces adjuntos, Ángela Aguilera y José Ignacio García, están fechadas el 27 de octubre y las cursó la propia organización. "Ellos han acreditado públicamente que no están ya en Podemos y que han emprendido otro camino con una doble militancia, en Podemos y en Anticapitalistas", ha señalado Nieto en rueda de prensa.

El resto de las bajas sí fueron voluntarias y se produjeron entre junio y septiembre. A su juicio, "desde cualquier punto de vista está totalmente acreditado que son tránsfugas".

Esta fue la documentación que le requirió el equipo jurídico de la Cámara tras dejar nula la pasada semana esta expulsión, para lo que le dio dos días naturales. Nieto insiste en su convencimiento de que el Parlamento andaluz "no va a ser el paraíso de los tránsfugas y que va a hacer lo correcto". Es decir, que va a validar su expulsión.

Sobre su futuro político como portavoz de la coalición, tras ser cesada temporalmente, asegura sentirse muy tranquila. "No me preocupa, sé para lo que estoy aquí y estoy cumpliendo con mi obligación al no amparar un fraude".

La traición de Iglesias

Teresa Rodríguez, por su parte, cree que la tránsfuga es ella por aprovechar su puesto de portavoz para pedir su expulsión "sin preguntar al grupo al que portavocea, con nocturnidad y alevosía, y el acuerdo necesario de Vox en la Mesa".

Rodríguez sigue pensando además que se trata de una traición por parte del líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias. "Yo confiaba en su palabra, pero me ha traicionado", asegura en una entrevista, concedida a Viva Cádiz.

Ella entiende que Iglesias ha roto el acuerdo verbal al que llegaron cuando protagonizaron un vídeo tras su divorcio político. Aún no han mantenido conversación ninguna, pero ha dejado de seguirla en Twitter.

Respecto a la decisión de la Mesa del Parlamento, Rodríguez espera que impere la cordura y que se escuchen los argumentos de los servicios jurídicos de la Cámara. Todo ello para que "no se tenga que judicializar por lo penal, por lo civil y por lo administrativo un conflicto que es meramente político".