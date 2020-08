La verdad de la foto de Punta Umbría que admiró al Reino Unido: el orden en la playa "duró media hora"

La imagen que se ha hecho viral de la playa de Punta Umbría (Huelva), en la que se observan unas 40 sombrillas perfectamente alineadas de la zona de Altair, es real. Fue tomada el pasado viernes 7 de agosto, a las 13:00 horas, pero la realidad que mostraba no fue duradera.

"Media hora después la imagen no tenía nada que ver" con esa perfección, aseguran desde la empresa Jonidrone, encargada de supervisar los 14 kilómetros de playa de la localidad. No obstante, remarcan que "las distancias de seguridad suelen guardarse" y que la playa no estaba abarrotada. También precisan que la vista aérea da otra perspectiva que muchas veces el bañista a pie de arena no percibe.

EL ESPAÑOL ha investigado cómo se colocaron de forma tan perfecta esas sombrillas y la idea partió de los propios bañistas para luchar contra la Covid-19. "Observé desde arriba a un grupo de gente que bajaba a la playa y el primero empezó a medir los pasos desde una sombrilla hasta la siguiente. Después bajó otro e hizo lo mismo", señalan desde la empresa.

"Lo fueron haciendo varios y cuando pasó de nuevo el drone pude captar esa imagen" con los veraneantes perfectamente ubicados en simetría como si se hubieran colocado con una escuadra y un cartabón.

Aunque desde el Ayuntamiento de la localidad vigilan continuamente que los bañistas guarden las normas y respeten las distancias por tierra, mar y aire, son conscientes de que mantener los 14 kilómetros de playa así es imposible. No obstante, insisten en la realidad de la foto tomada aquel día y en que "las distancias de seguridad suelen guardarse" como aparece en el vídeo.

Imágenes tomadas por un drone el pasado martes 11 de agosto en Punta Umbría.

Cómo trabajan

El concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Rodríguez, explica a este periódico cómo trabajan. Controlan los niveles de saturación de la playa con drones. Los fines de semana realizan tres o cuatro vuelos al día y el resto uno diariamente. Con ellos se vigilan también a los bañistas que olvidan ponerse las mascarillas o que se guarde la suficiente distancia de seguridad. En el momento en que eso no ocurre el mismo drone emite un mensaje por megafonía avisándolos. Muchos se asustan con el sonido, pero es efectivo.

Los vigilantes contratados por la Junta de Andalucía van informando junto a Protección Civil de la situación de la playa, en coordinación con la Policía Local. Los agentes también patrullan por la playa con unos vehículos especiales.

Sólo un día hasta hoy se ha tenido que hacer un cerramiento parcial de una zona de una de las playas por saturación, al coincidir la pleamar en hora punta de un fin de semana. Los llaman "puntos calientes", al contar con menos espacio. La media de ocupación, sobre todo los fines de semana, está alcanzando el 90%.

"No es photoshop"

En referencia a la foto que publicó The Guardian en portada, ocurrió en un espacio de unos 70 metros y el concejal asegura que "la imagen no se ha retocado con photoshop". Al captarla le resultó llamativa y decidieron difundirla por las redes sociales como ejemplo de seguridad frente a la Covid-19.

Ante la polémica que ha surgido en las redes sociales sobre la veracidad de la imagen y las circunstancias de las playas del municipio en tiempos de coronavirus, el edil se sincera: "Obviamente la imagen de la playa en su día a día no es esa".

Esta foto en teoría es de las playas de punta Umbría, y vale que no he ido mucho, pero que yo sepa nunca la he visto así. Es como que demasiado rara la foto, todo demasiado ordenado. pic.twitter.com/j5vlbiGXFv — Merkrow (@Merkrow_) August 10, 2020

En las playas puntaumbrieñas no se han delimitado las zonas por cuadrículas. No obstante, insiste en la labor del Ayuntamiento, que ofrece mucha información al respecto y "trabaja día a día para que todos guarden las distancias de seguridad y se respeten la normas". También subraya la responsabilidad de los bañistas: "Una gran mayoría respeta las normas".

El objetivo es, remarca el concejal, seguir trabajando para que los visitantes y vecinos "se sientan cómodos en la playa y puedan disfrutar". En la última semana la Policía Local ha impuesto 84 denuncias por no cumplir las medidas contra la Covid-19. La mayoría fueron por incumplir el uso de la mascarilla en la vía pública. No obstante, supuso un 50% menos respecto a la semana anterior.

Comparación con Bournemouth

A finales de julio, un vídeo de la colocación de las sombrillas en una playa de Chipiona también se hizo viral. En estos días ha ocurrido lo mismo en Punta Umbría, sobre todo después de que la meteoróloga Himar González comparara esta imagen con una tomada desde la arena de la zona costera de Bournemouth, en Inglaterra, completamente abarrotada. Se trata de una foto que el pasado sábado publicó en grande el diario británico The Guardian.

Foto 1: España, 8 de agosto 2020. ¡BRAVO! 👏👏👏

Foto 2: Inglaterra, 8 de agosto 2020. (Y luego exigen cuarentena para los que viajen desde España...)



📷@JoniPunta vía @MSacra pic.twitter.com/6dMZHQcTsd — Himar González (@HimarGonzalez) August 9, 2020

En las redes sociales, la comparativa de las imágenes causó todo tipo de comentarios. Sobre todo después de que el 25 de julio el Reino Unido impusiera una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que llegaran a su territorio procedentes de España.

Tras la decisión, el Ministerio de Asuntos Exteriores negoció con el Gobierno británico para que levantara la cuarentena a los viajeros procedentes de Baleares y Canarias, una medida a la que también quiso apuntarse Andalucía, pero no hubo respuesta afirmativa por parte de Reino Unido.