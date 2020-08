Andalucía no ve "una segunda ola" en la subida de casos: "Es un escenario distinto y controlado"

El grupo asesor de seguimiento del coronavirus en Andalucía muestra su preocupación ante el aumento de positivos por PCR en la región en los últimos días. No obstante, asegura que no se puede hablar de "una segunda ola". "Es un escenario muy distinto al de marzo y está controlado".

Los contagios y las hospitalizaciones por la Covid-19 se han disparado en Andalucía desde el principio de agosto. Al cierre de esta edición, en las últimas 24 horas, se habían registrado 309 positivos. El jueves se registraron 316. Estas cifras no se veían en la comunidad desde abril, cuando la población estaba confinada. Además en los últimos nueve días Andalucía ha sumado más de cien contagiados diarios.

El pasado jueves, la consejera de Salud del País Vasco, Nekane Murga, sorprendía afirmando que su comunidad se había convertido en la primera española que ha entrado en la tan temida segunda ola con 338 nuevos casos en 24 horas entre sus 2,1 millones de habitantes.

Andalucía cuenta con casi 8,5 millones. Nicola Lorusso, epidemiólogo, asesor técnico de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía y miembro de ese grupo de expertos, entiende la preocupación pero no lo comparte y pide calma.

El sanitario se muestra convencido de que al sistema de vigilancia epidemiológica, que el mismo coordina, "no se le está escapando ni un caso". Y añade: "La gente tiene que saber que estamos aplicando todas las medidas y que detrás de cada positivo hay muchos profesionales rastreando el virus".

Muchos asintomáticos

Ahí se refiere al escenario distinto a la situación vivida en los meses duros de la pandemia. "No es comparable con esa etapa. Ahora hay más casos de coronavirus porque hacemos más pruebas PCR y muchísimos son asintomáticos". El problema sería detectar un caso que no tuviera ningún vínculo. "En la actualidad somos capaces de enlazar todos los que detectamos", asegura Lorusso.

El experto señala también que el trabajo de la red epidemiológica y la detección de los casos ha ido cambiando. La mayoría se está llevando a cabo en la atención primaria, en los propios centros de salud y su detección precoz es muy importante. "El pasado mes de abril los casos eran mucho más graves".

Aunque el número de hospitalizados ha aumentado en los últimos días hasta el centenar, la mayoría de los nuevos contagiados no requiere hospitalización. No obstante, insiste en la prevención y en la importancia de cumplir todas las medidas de seguridad para no vernos abocados a un nuevo confinamiento.

Los brotes

La mayoría del centenar de brotes surgidos en Andalucía han partido en el ocio nocturno, reuniones familiares, funerales, residencias y en la inmigración, sobre todo la irregular. Hoy día "están todos bajo control", asegura el sanitario italiano. Lorusso estudió medicina preventiva en su país, pero una beca Erasmus lo llevó al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El teléfono le suena a cualquier hora y estuvo muy pendiente de la situación del virus en Italia.

A su juicio, esta fase creciente es generalizada en todo el país pero insiste en el trabajo que se está haciendo en la comunidad: "Estamos logrando detectar los focos de transmisión activos y realizando el estudio de contactos que nos llevan a casos secundarios a través de los rastreos".

El doctor Lorusso achaca la subida de los positivos al aumento de la actividad social y laboral. Tras el confinamiento partían de cero casos, pero preveían que iba a aumentar por su poder de transmisión. El epidemiólogo tiene claro que hasta que no se fabrique una vacuna la población tiene que aprender a convivir con la Covid-19 y con los nuevos focos que se van produciendo.

La vuelta al cole

El experto mira de reojo y con cierto temor la vuelta a las aulas el próximo mes de septiembre. "La vuelta al cole es un factor que claramente puede contribuir en la propagación del virus. Somos conscientes y por ello se están realizando planes para evitarlo". Pero, insiste, "el riesgo cero es imposible" y aboga por potenciar la educación sanitaria.

Tiene una cuestión clara: hasta que llegue la vacuna hay que minimizar los riesgos. "La vida de todos tiene que seguir adelante y los niños tienen que ir al colegio". El objetivo es buscar soluciones para poder conciliar la vida laboral sin un gran impacto en el sistema sanitario.

Situación en Andalucía

El epidemiólo cree que la situación siempre ha estado más controlada en Andalucía porque "algo hemos hecho bien. A veces somos muy críticos con nosotros mismos y no nos ponemos en valor".

Recuerda que el brote de listeria tensionó mucho la red de epidemiología y se afinó en las intervenciones de salud pública y la coordinación. En ambos casos, por el carácter explosivo de la bacteria y la expansión silente del coronavirus, se da una alta concentración de casos en poco tiempo. Aunque el virus se aborda de forma diferente a la listeria, que no requiere de estudios de contacto.

A su juicio, la rapidez con la que Andalucía activó los protocolos para captar los casos sospechosos y el rastreo estrecho del virus sirvió para contener su expansión. Esta comunidad autónoma también fue la primera en comunicar los datos de forma telemática al Ministerio.

“Se facilitaban números y características para poder analizar su distribución geográfica, diferenciar por edades o sexos. Esa información resultó clave para poder centrar la vigilancia y conocer al virus cuando menos información se tenía de él”, concreta Lorusso.

Por último, destaca el trabajo de la red de vigilancia. "Ya estaba en los centros de salud y en los distritos sanitarios, por lo que la cercanía con la comunidad es mucho mayor que la que tienen otras regiones. Podemos captar información relevante que nos ayude a anticiparnos a los acontecimientos”. En ello siguen para contener los brotes.