La candidata de Iglesias en Andalucía quiere ‘robar’ IU a Teresa Rodríguez y "volver al origen"

La candidatura que encabeza la diputada por Córdoba Martina Velarde para liderar Podemos Andalucía y relevar a Teresa Rodríguez tiene claros los pasos: robarle IU.

De esta confluencia, que es la marca por la que Rodríguez se presentó a las últimas elecciones andaluzas, también forma parte Podemos, además de IU, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Anticapitalistas Andalucía, y su objetivo es presentarse a la elecciones autonómicas, generales y municipales.

El pasado viernes se desveló el nombre de Velarde para un puesto al que se han presentado 25 precandidaturas. Ella cuenta con el padrinazgo de Pablo Iglesias y forma parte Un Podemos Contigo, la lista oficialista.

Trabajar con IU

Si sale elegida no tomará las riendas de la dirección andaluza hasta el 19 de junio, pero en su primer encuentro online con periodistas como candidata ha dejado claro que van a trabajar con IU y con los que estén en la línea de su proyecto. Su objetivo es "volver al origen" y "retomar" el proyecto "original" de la formación: que no sea un fin sino una herramienta para enfrentarse a "las políticas de la derecha".

Al ser aún candidata no ha respondido si Podemos seguirá en la confluencia Adelante Andalucía. "Ahora eso no nos preocupa, no estamos en lo interno, sino que la gente no se quede atrás". De lo contrario cree que los ciudadanos no se lo perdonarían.

Pero su aparición en escena abre una etapa en la que la izquierda más a la izquierda de Andalucía estará muy disputada y los ciudadanos tampoco entenderían que el partido morado se quedara en la confluencia que lidera Rodríguez tras el divorcio político con Iglesias.

Velarde ha asegurado que no puede hablar por boca de IU. No obstante, hace unos días esta confluencia difundió un manifiesto, con los logos de todos sus componentes, en el que volvió a reivindicarse como ese sujeto político propio e IU se desmarcó al estar en desacuerdo con el mismo. Alegaban que no responde a los objetivos de Adelante Andalucía, sino más bien a los de Anticapitalistas y de Teresa Rodríguez.

Sobre la marcha de ambos de Podemos, Velarde ha confesado que le "apena" esta decisión, pero ha recordado que lo que decidieron los inscritos mayoritariamente en Andalucía fue apoyar la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición con el PSOE.

Nexo de unión

La candidata tiene varios retos por delante, pero el más inmediato es recuperar el Podemos original y convertirse en un nexo de unión de la izquierda para dar la batalla a la derecha "sin vetos y con alianzas" en la línea del Podemos estatal. Además, tendrá que recorrer mucho la calle porque no cuenta con representación en el Parlamento andaluz.

El calendario de Podemos prevé que el 9 de junio se publicarán definitivamente las candidaturas y listas, mientras que entre los días 12 y 17 de junio se desarrollarán las votaciones telemáticas, cuyos resultados se proclamarán el día 19.

La diputada de Unidad Podemos por Córdoba, la gaditana Martina Velarde, es la elegida de Pablo Iglesias para ser próxima coordinadora de la formación morada en Andalucía y sucesora de la Anticapitalista Teresa Rodríguez.