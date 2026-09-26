Interior se ofrece a ocultar la identidad de los galardonados con la Orden al Mérito Policial y agentes lo califican de "amoral"

La medida afecta tanto a policías como a personal ajeno a la Policía Nacional que pueda recibir la distinción.

Agentes y sindicatos policiales critican la decisión y la califican de "amoral" y exigen mayor transparencia en la concesión de las medallas.

Es la primera vez que se toma esta medida, habitualmente los nombres de los premiados se hacían públicos.

Interior ofrece a los galardonados con la Orden al Mérito Policial la opción de ocultar su identidad en la publicación oficial.

El Departamento de Protocolo de la Policía Nacional ha dirigido un correo electrónico a las distintas unidades del Cuerpo para que hagan llegar a los agentes la posibilidad de ocultar su identidad si son distinguidos con las medallas al Mérito Policial.

Esa comunicación interna de Interior fue remitida el pasado 16 de septiembre y en ella se insta a responder "a la mayor brevedad posible" si alguno de los condecorados prefiere ocultar sus datos.

Es la primera vez, según señalan las fuentes policiales consultadas, que se toma una medida así. Por lo general, al tratarse de condecoraciones públicas, siempre se dan a conocer los nombres de todos los premiados.

Las medallas al Mérito Policial comportan remuneración económica.

"Como poco es amoral, poco ético, ocultar algunos nombres", señalan las fuentes consultadas.

Desde la Unión Federal de Policía (UFP) vinculan la decisión del Ministerio del Interior a un posible interés por tapar la concesión de premios a amigos y a afectos.

"Estamos hartos de reconocimientos que generan dudas y de que parezca que se premia a amigos, afines o personas con determinadas relaciones. Si hay mérito, que se explique y se justifique. Las medallas de la Policía no pueden convertirse en favores ni en moneda de agradecimiento", denuncia la UFP.

Desde el sindicato exigen "transparencia" en la concesión de medallas.

El mensaje remitido por Protocolo especifica que la medida afecta tanto a funcionarios policiales como a "personal ajeno a la Policía Nacional" que resulten propuestos para el ingreso en la Orden del Mérito Policial.

"A fecha de hoy se desconoce a quién de ustedes le concederán la OMP de 2026 (Orden al Mérito Policial) no obstante nos solicitan expresamente que, si no quieren aparecer en la publicación de la Orden General, respondan a este correo. Indicando que no quieren", señala el correo.

En las comunicaciones remitidas a los agentes por las distintas unidades se recalca: "Solo responder en caso de no querer salir en la publicación".

El texto de Protocolo precisa que, en caso de no recibir una respuesta expresa se da por hecho que el personal afectado da su consentimiento para la difusión de sus datos personales en la Orden General.

La Orden General de este año se publicó esta semana, por lo que es posible que alguno de los galardonados, funcionarios o personas ajenas al Cuerpo hayan decidido no figurar en ese listado.