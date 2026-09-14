El seleccionador Luis de la Fuente será investido Doctor Honoris Causa por la UCAM en su treinta aniversario

El seleccionador Luis de la Fuente mostrando la Copa del Mundo que ganó con España en el último Mundial. Selección Española de Fútbol

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Las claves Generado con IA Luis de la Fuente será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de San Antonio en Murcia (UCAM) el próximo 15 de octubre. La distinción coincide con el treinta aniversario de la UCAM y la apertura del nuevo curso académico en el Monasterio de Los Jerónimos. De la Fuente se une al Claustro de Honoris Causa de la UCAM, junto a figuras como Vicente del Bosque, por su trayectoria y valores en el deporte. La UCAM destaca que el seleccionador nacional encarna valores como el esfuerzo, la gestión del talento, el respeto y el trabajo en equipo.

Luis de la Fuente será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de San Antonio en Murcia (UCAM). El acto coincidirá con la apertura del curso académico y la celebración del treinta aniversario de la fundación de la UCAM.

El seleccionador nacional, vigente campeón de la Eurocopa y del Mundial, se convertirá en el protagonista del aniversario, el próximo 15 de octubre, en el Monasterio de Los Jerónimos.

"Es fundamental reconocer y poner de relieve a personas que son referentes auténticos para la sociedad; no solo por sus admirados triunfos, sino también por los valores en los que inspiran su vida", según ha resaltado la presidenta de la UCAM, María Dolores García, a través de un comunicado difundido por esta universidad privada.

Luis de la Fuente se sumará al Claustro de Honoris Causa de la UCAM, en el ámbito del deporte, junto a otras figuras cruciales en el mundo del fútbol, como Vicente del Bosque, el seleccionador que consiguió la primera estrella para la Selección Española con su victoria en el Mundial de Sudáfrica y que ganó dos Copas de Europa entrenando al Real Madrid.

De esta forma, la UCAM sigue agrandando sus vínculos con el mundo del deporte, ya que cuenta con un equipo profesional en la Liga ACB, otro de fútbol que milita en Segunda Federación y ha sido premiada dos veces por el Comité Olímpico Internacional. Entre otros motivos, por ofrecer a los deportistas la opción de compatibilizar su trayectoria con estudios de grado, un postgrado, una FP...

"Esfuerzo incansable"

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, subraya que Luis de la Fuente se ha ganado este reconocimiento porque "encarna, de una manera manifiesta, los valores fundacionales de nuestra institución: el esfuerzo incansable, la gestión del talento, el respeto a los demás y el trabajo en equipo como la vía para alcanzar el éxito".

"Nos une profundamente a él la naturalidad y la valentía con la que manifiesta su fe. Vivimos en tiempos donde parece que hay que esconder lo que uno cree".