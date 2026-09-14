"No actuar y abrir las puertas": la única orden recibida por los 6 policías de frontera de Ceuta cuya "valentía" elogió Sánchez

Existe malestar entre los policías por sentirse abandonados y por las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien calificó de valiente su actuación pese a seguir órdenes superiores.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había detectado previamente mensajes en redes sociales promoviendo la entrada masiva en Ceuta, con grupos de hasta 180.000 seguidores.

Los agentes, superados en número, permitieron la entrada de centenares de marroquíes tras recibir la orden, para evitar acumulaciones peligrosas en la zona del espigón.

La Delegación del Gobierno de Ceuta ordenó a seis policías nacionales en la frontera con Marruecos "no actuar y abrir las puertas" el 30 de julio.

La Delegación del Gobierno de Ceuta dio orden de "no actuar y abrir las puertas" a los seis policías nacionales presentes en la frontera con Marruecos el pasado 30 de julio.

Así lo revelan fuentes policiales y confirma el sindicato mayoritario de la Policía Nacional JUPOL a EL ESPAÑOL. Dicha orden fue transmitida telefónicamente por la Delegación del Gobierno de Miguel Ángel Pérez Triano.

Además, el mandato de la Delegación del Gobierno llegó alrededor del mediodía, una vez ya había comenzado la invasión.

Entrada de los invasores por la frontera de El Tarajal, en Ceuta, el pasado 30 de julio

Esta instrucción fue dada después por los mandos policiales a los seis policías nacionales presentes en la frontera a la altura de la playa del Tarajal.

Estos agentes estaban ya desbordados ante la inferioridad numérica con los invasores.

Sin riesgo de avalancha

Fuentes de JUPOL afirman que la orden de Delegación de Gobierno se transmitió cuando ya se sabía que "no era un goteo de personas".

Mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, los conocidos como antidisturbios, explican que aquel 30 de julio el dispositivo de la frontera lo componían los seis agentes de la Comisaría de Extranjería y Fronteras que gestionan como tal el paso fronterizo.

A su vez, los antidisturbios desplegados por orden de Interior eran tan solo un subgrupo de 12 efectivos para todo el paso del Tarajal y sus inmediaciones.

"Para toda la frontera. Es muy poco para el volumen de trabajo que tenemos desde entonces", detallan a EL ESPAÑOL.

En el vídeo del 30 de julio recuperado por este periódico se aprecia cómo un policía avanza con total tranquilidad por en medio de los inmigrantes una vez está abierta la puerta.

Mandos especialistas en control de masas recelan de que la orden fuera por el riesgo inminente de avalancha o de ahogamiento al otro lado. "Si en ese momento tengo que abrir y veo un riesgo inminente de avalancha, no me doy la vuelta, porque me pasan por encima".

Ahora ya semanas después, más de 250 antidisturbios han sido activados "sine die" en la ciudad autónoma. A su vez, fuentes policiales recuerdan que en el espigón no se podían ahogar, ya que se podía pasar incluso andando, por el agua caminando sobre las rocas.

La única comunicación de la Policía Nacional con Delegación del Gobierno aquella mañana fue la orden dada por Pérez Triano de "no actuar y abrir las puertas", para "facilitar" así la entrada de los invasores.

Tras recibir la instrucción, los policías abrieron las puertas de la frontera en el Tarajal y se permitió entrar a centenares de marroquíes para evitar que se acumularan nadadores en la zona del espigón.

"Malestar con Sánchez"

Los policías se sintieron completamente abandonados por Delegación del Gobierno. Además, existe "un gran malestar" por las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso el pasado 3 de septiembre.

El presidente del Gobierno afirmó que los policías tuvieron que elegir entre "garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana".

"Fue una decisión correcta, inteligente y valiente", aseguró Sánchez. Sin embargo, los policías nacionales creen que el presidente del Gobierno intentó responsabilizarlos de una orden que dio la propia Delegación en Ceuta.

El malestar entre los policías ha ido creciendo con el paso del tiempo y las declaraciones del Gobierno.

Hay que recordar que el Ejecutivo de Sánchez defiende la inacción ante las alertas del Centro Nacional de Inteligencia al considerar que no fueron oficiales al haber sido verbales o a través de WhatsApp.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno también dio verbalmente la orden de no actuar y de permitir la invasión a los seis policías nacionales presentes en la frontera el día de la invasión.

Una doble vara de medir que no ha hecho más que aumentar "la sensación de abandono" que tienen los policías respecto a la acción gubernamental.

Grupos de 180.000 seguidores

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó mensajes promoviendo el asalto masivo a Ceuta del pasado 30 de julio con hasta "180.000 seguidores" y pidió ayuda a la inteligencia marroquí.

Así lo reflejan los documentos desclasificados por el Gobierno consultados por EL ESPAÑOL.

El informe, fechado a 29 de julio, un día antes de que se produjera la avalancha a la ciudad autónoma, sostiene que "en días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas en Ceuta".

La nota del CNI sostiene que estas "entradas" a la ciudad autónoma se completarían "tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".

Los agentes de inteligencia identificaron un grupo de WhatsApp con el nombre "Asalto a la valla de Ceuta".

"Estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el próximo jueves 30.06.2026", prosigue el documento.

El informe aporta el enlace de entrada al grupo, además de asegurar que el administrador "tiene dos teléfonos, uno español y otro argelino".

Por otro lado, los miembros del CNI detectaron un grupo de Facebook "con el nombre de Ceuta Fnideq con más de ciento sesenta mil miembros".

Inteligencia destacó publicaciones en las que se indicaban: "El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la fiesta del trono a las 8 las autoridades estarán distraídas con la celebración de desfiles".

El CNI identificó un tercer grupo, nuevamente, de Facebook.

"Grupo de Facebook con el nombre de Hraga Ceuta con más de 22.000 miembros", refleja el documento.

En este caso, no se especificó el día exacto, "pero el llamamiento a cruzar a Ceuta sería favorable durante toda la semana".

"Castillejos - Ceuta. Toda la semana está bien para los que quieran pasar esta noche es la oportunidad. Que Dios nos lo facilite".