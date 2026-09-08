Un 29% de votantes del PSOE prefiere a Page como sucesor de Sánchez y sólo un 21% a Puente: Illa sería el árbitro con el 18%

El 51,6% de los españoles no quiere a ninguno de los principales candidatos propuestos como sustituto de Sánchez.

Óscar Puente es el favorito entre los votantes de la izquierda (Sumar y Podemos) y nacionalistas, mientras que Page destaca entre los votantes del PP y Vox.

Page lidera las preferencias pese a haberse enfrentado abiertamente a Sánchez y rechazar públicamente tener ambiciones para liderar el partido.

Emiliano García-Page es el preferido por el 29% de los votantes del PSOE para suceder a Pedro Sánchez, seguido por Óscar Puente (21%) y Salvador Illa (18%).

La carrera para relevar a Pedro Sánchez ha comenzado de forma soterrada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no se descarta y este lunes volvía a insistir en que "cuando llegue el momento" valorará ser el candidato si el PSOE se lo pide.

No es la primera vez que se deja querer. Hace unas semanas dejó entrever que, si Sánchez diese un paso al lado, y se la "tuviera que jugar", él no es de "de los que pasan".

Incluso ponía fecha de caducidad al actual líder socialista al afirmar que tras las elecciones de 2027, Sánchez se enfrentaría a un último mandato y se retiraría "por cuestiones incluso personales".

Lo cierto es que si Pedro Sánchez decidiera no presentarse a las próximas elecciones, Emiliano García-Page sería hoy el preferido de los propios votantes socialistas para tomar el relevo.

El presidente de Castilla-La Mancha obtiene un 28,9% de apoyos entre quienes votaron al PSOE, por delante de Óscar Puente, con un 20,6%, y de Salvador Illa, con un 17,8%, según la encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El resultado deja una paradoja dentro del partido. El dirigente que más abiertamente se ha enfrentado a Sánchez durante los últimos años es quien encabeza las preferencias de su electorado.

García-Page ha rechazado hasta ahora situarse en la carrera para suceder a Sánchez al frente del PSOE.

De hecho, el pasado 3 de junio aseguró que no alberga esa ambición y vinculó precisamente su libertad para enfrentarse a la dirección del partido con la ausencia de aspiraciones personales.

"Si ambicionara algo, no criticaría a los jefes. Eso está mal visto en los partidos políticos", afirmó durante un desayuno informativo de Europa Press, donde insistió en que no participa en ninguna "conspiración" para hacerse con el liderazgo socialista y que por eso puede hablar "con tranquilidad".

El ministro de Transportes sólo podría aspirar a superar el 28,9% de apoyo con que cuenta Page si consiguiera ser el candidato de consenso del sanchismo.

La llave, en cualquier caso, la tendría el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, convertido en árbitro de la elección.

El exministro sería el "kingmaker", el hacedor de reyes. Una especie de Patxi López en las primarias de 2017 del PSOE, que fue una tercera vía entre el sanchismo y el constitucionalismo de Susana Díaz.

Illa rozaría el 18%, insuficiente para pasar a una hipotética segunda vuelta. El papel que decida hacer y a quién respaldara condicionaría la elección entre Page y Puente.

La encuesta que publica hoy EL ESPAÑOL llega, además, cuando Page vuelve a elevar su enfrentamiento con Ferraz.

El presidente castellanomanchego ha retado esta misma semana a Sánchez a someter a consulta de la militancia socialista el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC, que ha definido como el "más insolidario, más injusto y más desigual" de la Democracia.

Puente es el mejor situado de todos los candidatos sanchistas: deja muy lejos a Bolaños, que sólo obtiene un 3,5%, y a Montero, con un 1,9%.

La todavía vicesecretaría general del PSOE, y una de las opciones que más fuerza tenía cuando Sánchez se tomó unos días de reflexión, llega exhausta a unas hipotéticas primarias tras cosechar los peores resultados de los socialistas en Andalucía. En el conjunto de los encuestados su resultado es mínimo.

El dato contrasta con la descripción que la propia Montero hizo de su peso político hace apenas unos meses. Al regresar a Andalucía para encabezar el proyecto socialista, llegó a presentarse en tercera persona como "la mujer con más poder" de la Democracia.

Puente, favorito entre los 'duros'

Ampliando el foco más allá de los votantes socialistas, el ministro Puente encuentra un terreno especialmente favorable en la izquierda.

Entre quienes votaron a Sumar o Podemos, Puente es con diferencia el favorito para suceder a Sánchez, con un 38,4%. Page, sin embargo, baja en ese electorado al 12,7% e Illa obtiene un 10,2%.

Algo parecido ocurre entre los votantes nacionalistas. Puente encabeza también sus preferencias, con un 32,4%, seguido de Illa, con un 26,7%. Page prácticamente desaparece en ese espacio, con apenas un 0,8%.

La fotografía cambia completamente al mirar hacia la derecha. Entre los votantes del PP, Page alcanza un 37,7%, mientras Puente apenas reúne un 3%.

Entre los electores de Vox, el castellanomanchego obtiene un 22,5%, casi cuatro veces más que el ministro de Transportes, que se queda en el 5,8%.

Ese comportamiento explica también que Page sea el candidato más citado por el conjunto de los españoles. El 23,9% lo elegiría como sustituto de Sánchez, frente al 10,5% que apuesta por Puente y el 6,6% que señala a Illa.

La principal advertencia para todos los aspirantes está, sin embargo, en otra respuesta. Uno de cada cuatro votantes socialistas, el 24,9%, no escogería a ninguno de los cinco nombres planteados en la encuesta.

Cuando la pregunta se traslada al conjunto de España, esa opción se convierte en abrumadoramente mayoritaria. Es decir, el 51,6% de los españoles no quiere a ninguno de ellos como sustituto de Sánchez.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.760 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 2 y 4 de septiembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.