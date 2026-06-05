Leire Díez apuntó en su agenda una "reunión con ZP" vinculada al exviceministro chavista de Energía Nervis Villalobos

La investigación señala intentos de influir en procedimientos judiciales y gestiones para desbloquear la situación financiera y administrativa de Villalobos en España, implicando a destacados miembros del PSOE.

Villalobos figura en el caso Plus Ultra y otras causas en España, siendo investigado por blanqueo, corrupción internacional y vínculos con redes financieras internacionales.

La reunión, recogida en el cuaderno intervenido por la UCO, aparece relacionada con gestiones para obtener la nacionalidad española y cuestiones con el Banco de España para Villalobos.

Leire Díez anotó en su agenda una "reunión con ZP" vinculada al exviceministro chavista Nervis Villalobos, investigado por corrupción y blanqueo.

Leire Díez apuntó en su agenda una "reunión con ZP" vinculada al exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela Nervis Villalobos.

El ex alto cargo chavista ha aparecido en investigaciones internacionales relacionadas con la corrupción y el blanqueo de capitales a través de la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Esta anotación aparece en el cuaderno azul de marca Campus requisado durante los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Dicha reunión con José Luis Rodríguez Zapatero tuvo lugar, según la agenda, el 27 de noviembre de 2024.

No aparece quién acudió ni dónde se celebró. Sin embargo, existen dos referencias más a ella y al expresidente del Gobierno en la agenda de la conocida como 'fontanera' del PSOE.

Antes de la reunión del 27 de noviembre de 2024, Leire Díez ya apuntó la "reunión con ZP" junto a otros dos asuntos vinculados a Nervis Villalobos.

El primero de ellos es la obtención de la "nacionalidad" española por parte del chavista y el segundo se refiere a una gestión relacionada con el "Banco de España".

El exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos aportó los fondos que acabaron en manos del policía local de Madrid Daniel Renuncio. Europa Press

La UCO ha descubierto que la cloaca del PSOE realizó gestiones para Nervis Villalobos a cambio de obtener información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda.

Los investigadores de la Guardia Civil sostienen que fue Villalobos quien intentó lograr que la denunciante del fiscal por un supuesto delito de pederastia, a la que la cloaca se refería como la "chica de Jaén", viajara a Madrid para tener una reunión con Leire Díez.

Grinda investigó varias causas en las que Nervis Villalobos apareció como investigado vinculado a delitos de corrupción y blanqueo de capitales a través de la venta de petróleo venezolano.

Villalobos y el caso Plus Ultra

Nervis Villalobos es una de las figuras que enlaza varias de las investigaciones abiertas sobre el PSOE y su entorno en los últimos meses.

Su nombre aparece en el sumario del llamado caso Plus Ultra como uno de los presuntos clientes de una red internacional de blanqueo investigada por la Fiscalía Anticorrupción.

Según la investigación, la estructura habría funcionado como un 'pseudobanco' a través de sociedades instrumentales y cuentas repartidas por distintos países, entre ellos Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro o Isla Mauricio.

La Fiscalía sitúa a Villalobos en el entorno de esa organización, presuntamente dirigida por el empresario Luis Felipe Baca y el financiero Simon Leendert Verhoeven.

Los investigadores sospechan que la red pudo mover desde fondos vinculados al chavismo venezolano hasta negocios relacionados con el oro y programas públicos como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La conexión con Plus Ultra surge cuando una parte del dinero del rescate público concedido a la aerolínea terminó en cuentas asociadas a esa estructura.

El Gobierno aprobó en 2021 una ayuda de 53 millones de euros para la compañía. Según la investigación, 16 millones acabaron en cuentas relacionadas con esa red, lo que activó las alertas de las autoridades de Suiza y Francia y terminó llevando la causa a la Audiencia Nacional.

Villalobos ya figuraba investigado en España en distintos procedimientos por presuntos delitos de blanqueo, organización criminal, corrupción internacional y otros ilícitos.

Esa situación judicial es la que lo conecta con la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre el llamado 'caso Fontanero' liderado por Leire Díez y Santos Cerdán.

Entre esas maniobras, la investigación apunta al supuesto intento de influir en causas dirigidas por el fiscal Anticorrupción José Grinda, en las que Villalobos aparecía como investigado.

El atestado policial recoge incluso la posibilidad de abonar 300.000 euros al fiscal Grinda para que archivara sus procedimientos y reconociera que habían sido fruto de actuaciones abusivas.

La causa también describe gestiones para desbloquear la situación administrativa y financiera de Villalobos en España, incluidas la tramitación de su nacionalidad y la apertura o recuperación de cuentas bancarias.

Ahí entra la referencia a José Luis Rodríguez Zapatero. En la libreta intervenida a Leire Díez aparecen varias anotaciones relacionadas con Villalobos.

Esas notas muestran que Leire Díez asumió la tarea de llevar a cabo una gestión vinculada al expresidente del Gobierno dentro del bloque de asuntos relativos a Villalobos.

Según la agenda citada en la causa, el 27 de noviembre de 2024 se habría producido una reunión entre Zapatero y el exviceministro venezolano.

De este modo, Villalobos aparece como una pieza de conexión entre tres planos: las pesquisas sobre capitales venezolanos y Plus Ultra, las gestiones atribuidas a Leire Díez en favor de investigados sensibles y la mención al expresidente Zapatero en anotaciones relacionadas con nacionalidad, cuentas bancarias y contactos políticos.