Sonsoles Espinosa, la mujer de Zapatero, canceló la hipoteca de 500.000 euros gracias a la venta de una vivienda familiar

Informes policiales detallan los ingresos de Zapatero y su familia, así como movimientos de sociedades vinculadas a sus hijas y a él mismo.

La UDEF destaca que los fondos para la cancelación de la hipoteca no provinieron de los ingresos profesionales de Zapatero, sino de la operación inmobiliaria de Espinosa.

El dinero de la venta fue ingresado en una cuenta conjunta del matrimonio y desde ahí se pagó la hipoteca de una nueva vivienda en la calle Ramón Crespo, Madrid.

Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, canceló anticipadamente una hipoteca de 500.000 euros tras vender una vivienda familiar en Valdemarín.

María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, canceló de forma anticipada una hipoteca de 500.000 euros gracias al dinero obtenido por la venta de una vivienda familiar en el barrio madrileño de Valdemarín.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la amortización del préstamo a la que se refiere la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su informe no se produjo gracias a los ingresos de Zapatero, sino con fondos procedentes de esa operación inmobiliaria.

El dinero de la venta del inmueble familiar fue ingresado en una cuenta conjunta del matrimonio. Desde ella se realizó después la transferencia con la que se amortizó el préstamo hipotecario que los investigadores destacan en su oficio.

La UDEF, a partir de información de inteligencia financiera, recoge que José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa adquirieron el 26 de febrero de 2024 una vivienda situada en la calle Ramón Crespo de Madrid.

El precio de compraventa fue de 580.000 euros. Para financiar la operación, el Banco Santander concedió al matrimonio un préstamo hipotecario por importe de 500.000 euros.

Pago anticipado

Los investigadores señalan que la hipoteca fue cancelada de forma anticipada pocos meses después. La operación se produjo el 16 de enero de 2025 mediante una transferencia de 498.000 euros.

El abono salió de una cuenta de Caixabank en la que figuraban como cotitulares Zapatero y su esposa. En la documentación bancaria analizada por la Policía, Sonsoles Espinosa aparece expresamente como ordenante de la transferencia.

Ese dato llevó a la UDEF a poner el foco en el movimiento financiero. El informe policial subraya que el préstamo fue amortizado de golpe y que el dinero procedía de una cuenta personal del matrimonio.

Laura Rodríguez, Sonsoles Espinosa y José Luis Rodríguez Zapatero. YouTube

Sin embargo, según la información recabada por este periódico, el origen de esos fondos no fueron los ingresos profesionales del expresidente a través de la trama de las empresas del 'Grupo Zapatero', sino la venta previa de una vivienda familiar de Sonsoles Espinosa en Valdemarín.

El importe de esa operación inmobiliaria fue abonado en la cuenta conjunta del matrimonio. Desde ahí se realizó la transferencia que permitió cancelar la hipoteca vinculada al inmueble de la calle Ramón Crespo.

Los ingresos familiares

José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav SL, administrada y participada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, figuran en los informes de la UDEF y la ONIF como los principales beneficiarios finales de los fondos canalizados por el entramado investigado.

Según esos informes, el expresidente recibió más de 1,52 millones de euros en sus cuentas personales. La mayor parte procedió de Thinking Heads, que le abonó 681.318,04 euros a través de 39 transferencias.

A esa cantidad se suman 490.780 euros pagados por Análisis Relevante SL, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez, y otros 352.980 euros ingresados por Gate Center, entidad presidida formalmente por el propio Zapatero.

Por su parte, Whathefav SL ingresó más de un millón de euros bajo la justificación de trabajos de asesoría y maquetación de informes.

La sociedad recibió 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva SL, 239.755 euros de Análisis Relevante, 171.727 euros de Gate Center y otros pagos menores de Agropecuaria Lucena, Pickashop, Thinking Heads y el empresario venezolano Danilo Alfonso Diazgranados.

La UDEF sostiene que parte de ese dinero terminó en las cuentas personales de las hijas: 247.191,06 euros en la de Laura y 199.904,25 euros en la de Alba. Zapatero figuraba como autorizado en ambas cuentas.