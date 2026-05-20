El PP critica que las "luchas internas" de Abascal le harán perder la alcaldía de Cartagena: "Para qué ha servido votar a Vox"

Las claves

Las claves Generado con IA El PP critica a Vox por sus luchas internas, responsabilizándoles de una posible pérdida de la alcaldía de Cartagena. PSOE, MC y Sí Cartagena presentan una moción de censura junto a dos exconcejales de Vox para quitar la alcaldía a la popular Noelia Arroyo. El portavoz del PP acusa a Vox de convertir los votos de sus electores en apoyo al PSOE, tras la ruptura del pacto de gobierno. El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, admite que los problemas internos del partido han facilitado la moción de censura.

El Partido Popular ha salido en tromba para apoyar a la todavía alcaldesa de la ciudad portuaria, Noelia Arroyo, y para criticar al partido de Santiago Abascal. "Por desgracia, los problemas de Vox, sus luchas internas, van a costar que Cartagena se pare en seco", según ha lamentado el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado.

El PSOE, Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), y Sí Cartagena han presentado una moción de censura conjunta, para quitar la Alcaldía a la popular Arroyo, asegurando que cuentan con los votos de los dos exconcejales de Vox: Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, víctimas de la purga orgánica de Abascal en la Región de Murcia, cuyo inicio fue forzar la salida de José Ángel Antelo como presidente provincial del partido de extrema derecha.

De ahí las críticas del Segado a la hoja de ruta que sigue Santiago Abascal que en su momento obligó a Antelo a romper el pacto que tenía con el PP, siendo vicepresidente del Gobierno regional que presidente el popular Fernando López Miras: “Estamos ante una nueva demostración de para qué ha servido votar a Vox en Cartagena".

El portavoz del PP en el Parlamento autonómico ha insistido en la idea de que apoyar en las urnas al partido de Abascal, luego no se traduce en estabilidad institucional: "El voto de las 12.000 personas que apoyaron a Vox en las urnas será utilizado finalmente para meter al sanchismo en el gobierno municipal de Cartagena".

Este martes, el PSOE, Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC) y Sí Cartagena ofrecieron una rueda de prensa, para explicar que habían presentado una moción de censura debido a que el Gobierno municipal se ha ido "descomponiendopor la división interna de sus miembros", en clara alusión a que las salidas de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, de Vox al grupo no adscrito, provoca una difícil convivencia con los dos concejales de Abascal que también gestionan concejalías.

Manuel Torres, secretario general de los socialistas de Cartagena. asegura que cuenta con el visto bueno del partido para pactar un Gobierno municipal que incluya a los dos exconcejales de Vox y el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, le ha reprochado su doble vara de medir: “El PSOE vuelve a demostrar que, con tal de tocar un poco de poder, es capaz de pactar con el mismísimo diablo, con los que hace cinco días según ellos eran la ultraderecha y los fachas".

“¿Dónde queda todo lo que han dicho sobre los miembros de Vox? ¿Ya no son fachas, ya no son ultraderecha?”, se ha preguntado Segado, calificando de “vergonzosa” la moción de censura y de "bochornoso" el pacto de PSOE, Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC) y Sí Cartagena con los dos ediles no adscritos.

Críticas de Antelo

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, también se ha pronunciado para terminar de tensionar el panorama político que se respira en el Ayuntamiento de Cartagena, en la antesala del Pleno extraordinario previsto el próximo2 de junio, a las 12 horas, para debatir y votar la moción de censura contra la alcaldesa, Noelia Arroyo.

"Los líos internos de Vox han propiciado la moción de censura en Cartagena", según ha lamentado Antelo, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional.

"Desde hace dos meses y medio, Vox es un partido absolutamente impredecible y cada día tiene, por desgracia, menos credibilidad en la Región de Murcia". Antelo también ha desvelado que el portavoz de Movimiento Ciudadano, Jesús Giménez Gallo, hace casi un año tuvo contactos con Vox para impulsar una moción de censura.

Además, ha subrayado que Diego Salinas fue el candidato de Vox por el Ayuntamiento de Cartagena y arrancó el mandato como vicealcalde, pero “por decisión de la organización nacional” se asignó la portavocía del grupo municipal a Gonzalo López Pretel y a juicio de Antelo eso contribuyó "a los problemas internos desde el inicio de la legislatura".