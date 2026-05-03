El Festival Aéreo Internacional de San Javier podría dejar un impacto económico de 6M en hoteles, comercios y bares

Un helicóptero militar, este sábado, realizando una maniobra táctica en el Mar Menor, durante el Festival Aéreo Internacional de San Javier.

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Aéreo Internacional de San Javier espera un impacto económico de 6 millones de euros en hoteles, comercios y bares locales. El evento ha reunido a 180.000 asistentes y ha llenado la ocupación hotelera y la restauración en la zona del Mar Menor. Destacan espectáculos como el vuelo nocturno de aeroSPARX y la participación de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo y equipos inclusivos como WeFly Team. El festival ha sido reconocido por su compromiso con la accesibilidad e integración, incluyendo pilotos con discapacidad en sus exhibiciones.

Los míticos C-101 de la Patrulla Águila han vuelto a volar de forma virtual en el Festival Aéreo Internacional de San Javier.

Esta experiencia inmersiva de realidad virtual, creada a partir de vuelos reales que fueron grabados antes de la retirada de estas aeronaves, se ha estrenado en este certamen que cuenta con una programación de ciencia ficción como los datos que está dejando para el turismo.

El sector hotelero ubicado alrededor de las playas del Mar Menor, particularmente, en la zona de San Javier, se encuentran al máximo nivel de ocupación y el Ayuntamiento espera que las 180.000 personas que ha movilizado el festival se traduzcan en un impacto económico de 6 millones de euros para hoteles, comercio local, restauración...

De hecho, este domingo, la jornada más importante del certamen, restaurantes, bares y cafeterías arrancan con el cartel de sold out: es imposible reservar ni una sola mesa en todo el término municipal de San Javier. Hay un cien por cien de reservas de turistas llegados de todos los rincones de la Región de Murcia, Granada, Valencia, Madrid...

Al margen del impacto económico, se está registrando un impacto visual en el cielo, de la mano de espectáculos como el protagonizado durante la noche del sábado por el equipo acrobático británico aeroSPARX.

Pilotando sus aviones Grob G 109B, protagonizaron un espectacular vuelo nocturno sobre las playas de Santiago de la Ribera, marcado por maniobras imposibles, como el twister que realizaron con sus aeronaves mientras lanzaban fuegos artificiales que iluminaban el Mar Menor.

"Ya os adelantábamos que el Sunset Airshow era más que un espectáculo, es toda una experiencia", tal y como ha destacado la organización del Festival Aéreo Internacional de San Javier, sobre las "bellísimas imágenes" que han dejado los pilotos de aeroSPARX.

Este domingo, los protagonistas volverán a ser los aviones en una jornada que la organización avanza que será "espectacular", de "fiesta" y muy "familiar", con la mirada puesta en el cielo de San Javier, a partir de las 11 horas, con los saltos imposibles que protagonizarán a miles de pies de altitud los miembros de la PAPEA: la Patrulla Acrobática de Paracaidismo.

Desde esa hora y hasta las tres de la tarde, se sucederán los vuelos de aviones de todo tipo: deportivos, históricos, ultraligeros, militares... Prueba de ello es que se contará con el Eurofighter Demo Team: el equipo exhibidor del Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio.

Esta edición del festival transcurre marcada por el reconocimiento que ha recibido de la Fundación Envera, tras entregar el sello Dis Friendly al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y al director técnico de la exhibición aérea, Pablo González.

El citado sello reconoce a las organizaciones que alinean sus prácticas con los principios de accesibilidad, igualdad y participación plena. La mejor prueba del espíritu integrador de este certamen ha sido la inclusión en la parrilla de WeFly Team: una formación italiana de acrobacias aéreas, con dos pilotos en silla de ruedas.

"Es un gesto que trasciende lo simbólico: es la prueba de que el aire también pertenece a quienes han tenido que aprender a volar de otra manera”, según ha reflexionado Virginia Ródenas, directora de Comunicación de la Fundación Envera, entidad social creada hace 49 años por Iberia para el apoyo a personas con discapacidad.

"La presencia de dos pilotos acrobáticos con discapacidad de movilidad es un mensaje poderoso para miles de personas, mayores, jóvenes y niños, que al verlos, descubrirán que las personas con discapacidad también pueden asumir roles de gran coraje y exigencia técnica y que como reza el lema de Envera: todos podemos ser los mejores en algo", destaca Ródenas.

En tierra firme, la aplicación inmersiva de realidad virtual que permite experimentar un vuelo con la Patrulla Águila y que ha sido desarrollada por la Fundación Integra, se ha convertido en uno de los ganchos para el público asistente que ha vivido la sensación de volar en un C-101.

Aunque los más pequeños también han disfrutado mucho con los desfiles militares o con la posibilidad de conocer en persona a los pilotos para que les firmasen un autógrafo.

Una de las exhibiciones en tierra firme que disfrutó el público asistente al certamen, este sábado, en la playa de Santiago de la Ribera,

Este domingo, volverá a estar operativa la Play Zone con actividades para toda la familia. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo Gallego, ha recibido a los pilotos de la segunda edición del festival, para agradecerles su "entrega" y "profesionalidad".

Por su parte, el Director del Festival Aéreo Internacional de San Javier, Pablo González, ha agradecido al Ayuntamiento, patrocinadores y colaboradores "su compromiso con este joven, pero prometedor evento aeronáutico, en el que destaca la calidad profesional de todos los participantes".

Hoy tendrán la oportunidad de volver a demostrarlo surcando las playas del Mar Menor, a más de 400 kilómetros por hora, para poner la guinda a un puente del 1 de Mayo donde la aviación es la protagonista.