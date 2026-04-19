Policías nacionales y guardias civiles exigen al Gobierno que cumpla la sentencia que les otorga la jubilación anticipada

La pancarta de cabecera de la protesta, celebrada este fin de semana, reclamando que se reconozca a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo. JUSAPOL

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Las claves Generado con IA Policías nacionales y guardias civiles se manifestaron en Madrid para exigir la aprobación inmediata de la jubilación anticipada y la equiparación salarial con las policías autonómicas. Las asociaciones JUSAPOL, JUPOL y JUCIL reclaman que el Gobierno cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce su derecho a la jubilación anticipada. Denuncian que el Gobierno no ha ejecutado el fallo judicial por decisión política y exigen el reconocimiento de su profesión como de riesgo. La manifestación reunió entre 4.500 y 15.000 agentes, según las fuentes, y contó con el apoyo de otros colectivos, pero escaso respaldo político.

Policías nacionales y guardias civiles han unido fuerzas en las calles de Madrid, para reclamar al Gobierno central la aprobación inmediata de la jubilación anticipada, la equiparación salarial real y el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo.

La movilización convocada por JUSAPOL, JUPOL y JUCIL ha reunido a 15.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad, según estas asociaciones profesionales. Pero la Delegación del Gobierno ha rebajado la participación a 4.500 agentes que han visibilizado su malestar desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados.

Más allá de la guerra de cifras, lo cierto es que se ha vuelto a escenificar el "malestar" de policías nacionales y guardias civiles ante lo que consideran "reiterados incumplimientos" del Gobierno, al que reclaman "de forma inmediata" la aprobación de un real decreto que regule la jubilación anticipada de los agentes.

Las asociaciones que están detrás de esta convocatoria JUSAPOL, JUPOL y JUCIL, constituyeron en 2018 la Plataforma Justicia Salarial Policial para reclamar la equiparación salarial con policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza. Ocho años después siguen reclamando esa mejora en las nóminas de los funcionarios encargados de velar por la seguridad ciudadana.

El presidente de JUSAPOL, Miguel Gómez, ha leído un manifiesto al final del recorrido, para recordar la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los policías nacionales a la jubilación anticipada. “No estamos pidiendo nada que no nos corresponda". "Estamos exigiendo el cumplimiento de una sentencia firme y el fin de una discriminación que ya no se puede sostener”, según ha subrayado Gómez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, según Europa Press, emitió un auto el pasado 25 de febrero donde instaba al Ministerio de la Seguridad Social a que "con la mayor celeridad" iniciara los trámites necesarios para regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional, encuadrados en el régimen de la Seguridad Social y que accedieron a ese Cuerpo a partir del año 2011.

La protesta de los agentes, este sábado, en Madrid.

Ese fallo establece un adelanto de la retirada de los policías nacionales en igualdad de condiciones, respecto a los Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policías Locales. Pero el Gobierno sigue sin ejecutar el auto por una "decisión política", según ha denunciado este sábado el presidente de JUSAPOL, Miguel Gómez.

"En España no puede haber policías de primera y de segunda. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro riesgo valen lo mismo, y exigimos el mismo trato".

Por su parte, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha insistido en que la equiparación salarial “sigue sin ser real” y ha reclamado el reconocimiento inmediato de la profesión de las Fuerzas de Seguridad como una profesión de riesgo: "No hay ninguna justificación para seguir negando esta realidad".

La manifestación ha contado con miembros del sindicato CSIF, Asociación de Tropa y Marinería Española y Una Policía para el Siglo XXI, entre otros colectivos. Sin embargo, no ha obtenido un respaldo de calado en los partidos políticos que están en la oposición -como el PP-.

A pesar de todo, Ángel Lezcano, nuevo secretario general de JUCIL, ha advertido de que “la justicia y la dignidad jamás se rinden". “Hoy hemos demostrado que este colectivo está unido, fuerte y decidido".

"Esto no termina aquí. Vamos a seguir hasta que haya justicia, igualdad y respeto para policías nacionales y guardias civiles".