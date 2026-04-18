Machado defiende su negativa a reunirse con Sánchez: "La Cumbre de Barcelona es la prueba de por qué no conviene"

La opositora venezolana, María Corina Machado, durante una rueda de prensa ofrecida este sábado en Madrid. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA María Corina Machado afirma que la Cumbre de Barcelona demuestra por qué no es conveniente reunirse con Pedro Sánchez. La líder opositora venezolana critica a Gustavo Petro, acusándolo de buscar excusas para frenar el proceso electoral en Venezuela. Machado señala que fuerzas internacionales intentan impedir el avance electoral en Venezuela, pese a haber defendido antes la participación en elecciones fraudulentas. Defiende que el pueblo venezolano está plenamente preparado para unas elecciones libres y rechaza la idea de que no está listo para la democracia.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha declarado este sábado en Madrid que la reunión de líderes progresistas en Barcelona ha evidenciado por qué su reunión con Pedro Sánchez no es conveniente.

"Lo ocurrido estas últimas horas en la reunión que está teniendo lugar en Barcelona con representantes de distintos países es la demostración de por qué dicho encuentro no es conveniente", expresó Machado durante una rueda de prensa.

Asimismo, la opositora también ha querido responder al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras que este declarase que entre el pueblo venezolano hay "un gran temor" al regreso de María Corina Machado, por si decide acometer una "vendetta política".

"En relación a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, buscan excusas para impedir que avance el proceso electoral en Venezuela", ha sentenciado Machado.

También ha querido dirigirse al dirigente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva y el mandatario español, Pedro Sánchez, después de que este viernes en Barcelona hicieran un llamamiento a la no injerencia política en Venezuela.

"Hay actores y fuerzas que buscan desesperadamente impedir el avance electoral en Venezuela, lo que es sorprendente porque eran los mismos que cuando en Venezuela tenían lugar elecciones fraudulentas insistían en que había que acudir", explicó de manera contundente la líder opositora venezolana.

Cabe destacar que, en acompañamiento a estas declaraciones, ha reiterado que muchos se empeñan en decir que Venezuela no está lista para la democracia, "pero no hay ningún pueblo en el mundo tan preparado para unas elecciones libres" como su país.

Al ser preguntada por si su presencia en España fue intencionada, coincidiendo con el Foro Progresista en la ciudad Condal, ha dicho que no, "pero sí providencial".

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