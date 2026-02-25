El drama de la mujer de Tejero durante el 23-F: "Tanto amor a la Patria y le han engañado, le han dejado tirado como una colilla"

Antonio Tejero abandonó el Congreso el 24 de febrero, tras pasar unas 18 horas dentro durante el fallido golpe de Estado.

Carmen Díez intentó en vano comunicarse con su marido y acceder al Congreso, llegando incluso a grabar una cinta para hacerle llegar su mensaje.

Las conversaciones telefónicas de Carmen Díez, ahora desclasificadas, muestran su sensación de traición y abandono por parte del Ejército y las autoridades hacia Tejero.

La esposa de Antonio Tejero, Carmen Díez Pereira, vivió con angustia el golpe del 23-F, temiendo por la vida de su marido durante el asalto al Congreso.

El 23-F no solo puso el alma en vilo a los españoles que escucharon en directo los disparos en el Congreso a través de los informativos.

Para la esposa de Antonio Tejero, Carmen Díez Pereira, supuso uno de los momentos más traumáticos de su vida.

Hasta el punto de que llegó a tener el convencimiento de que las autoridades leales a la Constitución que rodeaban el Congreso iban a matar a su marido: "Me acaban de decir que depende de un minuto la vida de los que hay dentro".

El teniente general Gutiérrez Mellado se enfrenta a los golpistas en presencia del presidente del Gobierno Adolfo Suárez. EFE

Esta situación quedó inmortalizada en una serie de conversaciones telefónicas que esta mujer realizó y recibió de amigos, guardias civiles y militares, a cuyas transcipciones ha accedido EL ESPAÑOL.

"Estoy intentando hablar con mi marido toda la noche y no puedo", "¡Qué desgraciado! tanto amor a la Patria, tanto darlo todo y mira cómo lo han engañado".

Toda esta información, que hasta ahora no había sido revelada de forma oficial, se encuentra entre los documentos relativos al golpe de Estado que ha desclasificado el Gobierno este miércoles.

Cerca de 200 archivos procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores a los que se puede acceder desde la página web de Moncloa.

Entre ellos se encuentran estas transcripciones de cintas con conversaciones telefónicas entre varias personas, incluida la esposa de Antonio Tejero.

La mujer del golpista, fallecida en 2022, sufrió durante todo el golpe de Estado la incertidumbre de no poder comunicarse con su marido.

"¿Has visto qué asco?", comentó Díez con una conocida que la llamó para interesarse por ella durante el 23-F. "Me lo han dejado tirado como una colilla. Me lo han dejado solo, me lo han engañado".

La interpretación que hacía parte de la familia Tejero Díez sobre lo que estaba ocurriendo era que el Ejército le había dado la espalda al cabeza de familia.

"Mi madre va a hablar con mi padre, porque le han dejado atrás, solamente lo ha apoyado Milans del Bosch y al ver que no le apoyaba nadie más, ni Armada, ni Rey, ni nadie, estaba todo el mundo detrás... A ver [lo que ocurre ahora]".

Quien habla es uno de los hijos de Antonio Tejero, en otra conversación telefónica interceptada y desclasificada este jueves.

Los diputados se levantan de sus escaños y miran hacia la puerta por la que el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. EFE

"Mi padre se arriesgaba en el Hemiciclo con doscientos guardias (...) Y a las dos horas se ha levantado el Ejército. Se ha levantado Milans del Bosch, mandó unidades, pero se volvieron para atrás".

"Tomaron Televisión [Española], pero quitaron eso... Y ya se rajaron todos los demás Capitanes Generales, pero tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al Rey y al del Goloso, o como se llame y todavía lo han dejado en la estacada", valoró este descendiente del golpista con una persona no identificada que llamó preguntado por su madre, Carmen.

"Hoy le han ofrecido un avión con una salida honrosa para él y su familia. (...) Pero no lo quiere coger, porque todavía no se puede creer que lo han dejado, por eso va mi madre a hablar con él".

Tal y como revela este diálogo y otras de las conversaciones desclasificadas, Carmen Díez Pereira, esposa del golpista, pasó todo el 23-F realizando llamadas a distintas autoridades.

Su objetivo era, por un lado, conseguir hablar con su marido, y por otro, encontrar un vehículo que le permitiera acercarse, al menos, hasta el cordón policial que rodeaba el Congreso.

"En un taxi no me dejan entrar", amplía en una de las llamadas.

El mayor momento de tensión de esta mujer queda reflejado en una llamada a la Guardia Civil en la que pide hablar con el Coronel de Estado Mayor.

"Me acaban de decir que depende de un minuto la vida de los que hay dentro [del Congreso] (...) Que me han dicho que van a entrar, que de un minuto depende la vida de ellos".

Esta conversación tiene lugar una vez que el Rey ratificó su apoyo a la Constitución, certificando el fracaso del golpe cuando Tejero y sus hombres aún estaban en el interior de la sede de las Cortes Generales.

El rey Juan Carlos durante la emisión de su mensaje a la nación la noche del 23 de febrero de 1981. TVE/EFE

Durante todo este proceso, el Congreso estuvo rodeado por varios cordones, tanto leales a los golpistas como a la Constitución.

Al parecer, en este contexto de máxima tensión, a Carmen Díez le llegó la noticia de que las autoridades constitucionalistas iban a acceder por las armas al Congreso para parar el golpe de Estado.

Sin embargo, el citado Coronel de Estado Mayor comunicó a la esposa de Tejero que aquella situación no iba a producirse: "De eso no hay nada, no haga caso. Usted tranquila".

En esta misma conversación, Díez Pereira volvió a insistirle al oficial su deseo de acudir al Congreso.

Una petición que finalmente no le fue concedida, al menos hasta donde revelan estas transcripciones.

Sí consiguió, sin embargo, que el Subsecretario de Gobernación le propusiera grabar una cinta para hacerla llegar a Tejero: "Necesita saber que está solo, que no se lo cree".

Esta idea contó en un primer momento con el rechazo de la esposa: "Conozco a Antonio. Es contraproducente".

Sin embargo, acabó cediendo ante la falta de alternativas.

Pese a todo, no queda claro a quién le entregó la cinta, pero su interlocutor telefónico, que se ofreció a recogerla, era una autoridad que tenía acceso al cordón policial del Congreso.

"Tú te quedas quieta donde estás, que si hay que ir [a llevar la cinta] vamos nosotros", respondió este hombre.

Esta documentación tampoco confirma hasta qué punto fue determinante la grabación de Carmen Díez Pereira a su marido en la que hacía saber que se había quedado solo.

Los hechos demuestran que Antonio Tejero abandonó el Congreso de los Diputados el 24 de febrero a las 12.27 de la mañana, después de haber pasado en torno a 18 horas de golpe de Estado.