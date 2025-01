Lea la entrevista íntegra de Víctor de Aldama en Cope en la que ha asegurado que Begoña Gómez tiene una cuenta en el extranjero con 6M de dólares

Pregunta. Señor Víctor de Aldama, ¿cómo está?

Respuesta. Buenos días, Carlos. Celebro saludarle.

P. Aparece usted mucho hoy en los medios de comunicación. Le veo por todas partes y con diferentes asuntos que usted conoce bien y de los que existe seguramente confusión o falta de conocimiento por parte de la mayoría de la población. Uno de esos casos es el de los hidrocarburos, donde se ha levantado el secreto de sumario, y donde le acusa a usted y al señor Claudio Rivas de urdir una estructura para no declarar IVA, lo cual habría dado un montante de 182 millones de euros depositados en varios países. ¿Qué le dice usted al juez o al fiscal, más allá de los pactos a los que hayan llegado cuando le hace una acusación?

R. Bueno, para empezar yo declaro como secreto de sumario que si de cuando en cuando me llevan a sede judicial, no tengo ningún problema en declarar y declaro a las preguntas del fiscal y a las preguntas de mi abogado. Una vez que se levanta el secreto de sumario seguimos en lo mismo. No hay nada nuevo que no supiéramos. Se va a clarificar todo una vez que nos llamen a declarar. Yo estoy a disposición de la Fiscalía tanto como del magistrado en el momento que ellos estimen oportuno. Es absurdo los 184 millones de euros que dice el informe de la UCO y a los países que se ha que se ha mandado, sobre todo por mi parte. Se demostrará que no es como dice el informe, que en muchos casos están erróneos. Como noticias que he visto hoy de un banco de 50 millones de euros que se llama Coixet, el barco en el que nosotros llegamos no se llama Caixet, se llama Kaizen. Entonces errores como ese hay muchos en el sumario. Me parece algo increíble como un grupo de élite como la UCO pueda tener esos errores. Al igual que fotografías que salen en el sumario con empresarios, en el que muchos de ellos ponen empresarios desconocidos y casualmente un señor con el que me reúno en Marbella para un tema inmobiliario le denominan como un gran narcotraficante. Algo que me parece muy curioso, como si hubiera una mano negra detrás. Yo sigo diciendo y repito que este caso de hidrocarburos que se monta en seis meses, cuando el resto de casos de hidrocarburos han tardado entre dos años y tres años en investigarse, está claro el objetivo: meterme en la cárcel y que me quedara callado en muchas de las cosas que he dicho y en muchas más voy a decir.

P. Señor Aldama. El juez Pedraz buscaba un sobre y ordenó a la Guardia Civil que registrara domicilios suyos para ver si lo encontraba, porque suponía que en ese sobre hay información delicada y sensible. ¿El sobre existe? ¿Qué información contiene tan importante?

R. Bueno, pues eso es otra cosa que me parece increíble. Que detengan el día que yo voy a declarar al Supremo a mi socio, a Luis Alberto Escolano. Y lo más increíble de todo es que el Heraldo de Aragón anuncie la detención media hora antes de que la UCO llegue a su casa una vez más. Mmm, no sé. Ese tipo de filtración no sé de dónde viene. Obviamente iban buscando información delicada, pero tampoco entiendo cómo una instrucción del cinco en el que se deriva hidrocarburos detienen a Luis Alberto Escolano para buscar información sensible sobre otro tema que no tiene nada que ver con hidrocarburos y que ciertamente apunta al presidente Pedro Sánchez. Y ese sobre existe. Y esa documentación existe.

P. ¿Y puedo saber que contiene?

R. No, solo eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo

P. ¿Esa información podría causar inestabilidad al Gobierno del señor Sánchez?

R. Bueno. Recuerdo que el señor Sánchez que dijo: "¿Menuda inventada, eh?", refiriéndose a mí. Bueno, yo creo que la inventada es la de él que no ha cumplido nada de lo que ha hecho, ni sus socios actuales ya le creen. Sin contar que nos hemos olvidado de las promesas a la gente de La Palma que sigue viviendo en contenedores, que es el futuro que le espera a la gente de Valencia. Entonces este señor no cumple nada. Yo creo que este señor debería de dimitir, de hacer un bien para España, para todos los españoles. Ya nadie le cree. Él dice que va por la calle y la gente le aclama. Pues yo no sé dónde la clama, porque las últimas noticias que he visto en la nieve le insultaban.

P. Ese ese sobre usted lo pondrá a disposición del juez y del fiscal en su próxima comparecencia en el Supremo.

R. Ese sobre ya lo tiene la Fiscalía. Nosotros ya le hicimos llegar el conocimiento y les pedimos por favor, que por el contenido y por la delicadeza de lo que hay, que tendremos que esperar y hablar en otros términos.

P. ¿La forma de estabilizar al señor Sánchez con informaciones, sean los de ese sobre o no sean los de ese sobre, pasan por algunos que tengan relación con su esposo Begoña Gómez?

R. Yo creo que en algún momento tendré que hablar de Begoña Gómez, igual que tendré que hablar de Javier Hidalgo y de la reunión que ha habido entre los dos en las que yo he está presente. Y bueno, luego hay algo muy grave: me consta que hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero por más de 6 millones de dólares. Y no solamente la señora Begoña Gómez, sino la señora María Jesús Montero también está en ese listado. Y creo que también está la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles, y algún personaje más. Esa denuncia no es algo que yo diga, es algo que me consta, que está en Fiscalía. A mí me lo han enseñado. Yo tengo copia de esa denuncia y del listado bancario de esas cuentas y bueno, pues me imagino que tendrán que investigar, pero me parece algo insólito y gravísimo, sobre todo de la señora Begoña Gómez. Bueno, ya más o menos todos sabíamos que podía haber, pero que la señora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pueda tener cuentas en el extranjero con cantidades importantes de dólares, me parece muy, muy grave.

P. ¿Cuentas en dólares en países como República Dominicana?

R. Podría ser.

P. ¿6 millones de dólares entre tres personas o algunas más?

R. No, en la cuenta que yo he visto de la señora Begoña Gómez, los seis millones de dólares le corresponden a ella personalmente.

P. ¿Eso es fácil de investigar desde con la colaboración bancaria de todas las entidades?

R. Bueno, eso tiene una trazabilidad, hay un tracking, eso entiendo que la señora Begoña Gómez no hay que pedir ningún suplicatorio. Directamente entiendo que Fiscalía, que desde el día 13 de enero tiene esta denuncia porque he visto el sello de entrada, es dar una orden. Y de la ministra pues entiendo que habría que pedir un suplicatorio para averiguar las cuentas que tienen allí. Pero entiendo que es muy fácil de averiguar.

P. ¿Es la denuncia de un particular?

R. Sí.

P. ¿Un particular relacionado en algún momento con algún caso en el que haya estado la señora Gómez investigada?

R. Pues no sabría decirle porque no he llegado a tanto. Me lo me lo enseñaron y bueno, no daba no da crédito cuando lo vi hace dos días.

P. Es decir, que en la Fiscalía hay una denuncia, un escrito, donde alguien afirma que en una cuenta bancaria, en algún país podría ser República Dominicana, podría ser otro, Begoña Gómez tiene una cuenta de 6 millones de dólares, también otra cuenta sin especificar de la señora Montero y otra cuenta de la esposa del presidente Rodríguez Zapatero.

R. Sí, así es.

P. ¿Y le consta a usted si está siendo investigada esa denuncia?

R. Me consta que tiene sello de entrada, pero no me consta si Fiscalía ya la está investigando o cómo la está tramitando, pero me consta que tiene el sello de entrada desde el 13 de enero de este mes.

P. En la anterior ocasión en la que estaba usted con nosotros, me contaba, me afirmaba que efectivamente, ante el juez, ante el fiscal, podía respaldar todas las afirmaciones que usted había realizado en la primera declaración y también alguna que realizó aquí. ¿Ese proceso se está cumplimentando, está usted presentando algunas pruebas, como pueden ser incluso las descargas de su otro móvil en la que usted ha colaborado con la UCO?

R. Bueno, hemos presentado bastantes pruebas. La última declaración en el Supremo llevamos hasta manuscritos y pusimos, digamos, un listado de las constructoras que habían ganado esas licitaciones. A colación salió el actual ministro de Transportes o de Fomento diciendo que eso era incierto, se lo rebatió el Partido Popular y salieron más de cuatro obras de modificados en lo que ya no era una, ya eran cuatro, y siguen saliendo. Entonces se está demostrando lo que he dicho, se están aportando pruebas, como ha salido en muchos medios, y estamos esperando a que podamos utilizar el terminal, que está en sede judicial. Estamos esperando que nos den acceso para demostrar el resto de cosas que he hecho, como conversaciones con el señor Carlos Moreno. Igual, una vez más la ministra dijo que ponía las manos en el fuego y bueno, en algún medio dije que se quemaría. Y otro hecho que me parece muy grave, que en una entrevista que tuvo admitiera que había estado reunido con su jefe de Gabinete en por lo menos cuatro ocasiones y que luego la señora ministra hiciera cambiar esa entrevista a vuestra compañera del medio que le hizo la entrevista y toda la estructura. Luego hemos visto el cambio de esa entrevista diciendo que bueno, ya desaparezco yo y ya era Koldo el que había tenido reuniones con el jefe de gabinete. ¿Entonces eso cómo se llama? Porque si ellos a mí me acusan de una serie de cosas, ¿cómo se llama eso: tráfico de influencias?

P. ¿Hay alguna novedad del caso Ábalos, el caso Mascarillas, el caso Koldo? La presencia del señor Ábalos ante el Supremo se da por descontada, pero todo lo que se ha realizado hasta ahora ha sido negar absoluta mente de plano cualquiera de las acusaciones que usted realizaba, porque afirman que efectivamente no ha sustentado usted todo ello con la con ninguna prueba.

R. Bueno, si les parece pocas pruebas las que hemos presentado, yo ya no sé qué más tenemos que presentar, ya no sé que más tenemos que decir. Obviamente no van a admitir nada, pero puedo dar detalles de cuando se ha llevado el dinero a su casa. Porque si yo no tenía relación con este señor, como él dice, por qué puedo describir su casa en el Viso, la que le pone el ministerio desde que entro hasta que salgo, con todas las instalaciones. Y puedo dar mucho más detalles, pero creo que yo he dado ya los indicios que tenía que dar. Quien tiene que investigar entiendo que lo está haciendo. Vuelvo a repetir que han mentido en muchísimas cosas y que han mentido en el tema de las adjudicaciones, cuando se está viendo que ha habido esas adjudicaciones y otras que yo no he dicho y que están saliendo a la luz. Esto al final, como todo lo tendrá que resolver la justicia.

P. No dejo de acordarme de lo que usted me ha contado de la denuncia en la Fiscalía. ¿Cómo tiene copia de una denuncia ajena?

R. En este país, hacer lo que yo he hecho no es habitual y hay gente y hay empresarios, muchos, que empatizan conmigo y que empatizan con lo que he hecho. Y bueno, pues este es uno de ellos en el que pues igual, por circunstancias que le han hecho a él y que le ha pasado a él, pues está en otra guerra. Me pidió tomar un café para conocerme y me soltó la bomba. Y para mí la credibilidad no es que me lo enseñe, es que lo ha metido en Fiscalía, que una persona que mete una denuncia de este calibre en Fiscalía pues se está jugando mucho. Entiendo que no va de farol y que no está mintiendo

P. Pero tiene que aportar algún tipo de pruebas documentales. Porque una denuncia, cualquiera con mala intención, puede ir a una a un juzgado y decir menganito de tal tiene dos Rolls-Royce en Davos.

R. Estoy de acuerdo contigo Carlos, pero yo he visto los pantallazos de las cuentas, he visto el número de cuenta, he visto los depósitos. Tienes toda la razón del mundo y hay que contrastar lo que este señor está denunciando, pero creo que lo tiene muy bien estructurado para aportar todo eso. Y creo que va a haber alguna sorpresa muy incómoda para la esposa del presidente y para miembros del Gobierno.

P. ¿Estas cuentas tienen alguna relación con Marcela?

R. No.

P. ¿Hay alguna novedad del caso AirEuropa? La celeridad no tanto de que haya sido rescatada la compañía, que me parece que es algo que no se discute, pero sí quizá la secuencia de los plazos que se han utilizado, la urgencia que se ha entendido que hubiera en todo ello.

P. Bueno, novedades no ha habido todavía. Como he dicho hace un momento, yo todavía no he hablado de AirEuropa. Es algo que tenemos que abordar, igual que abordaremos el hablar en sede judicial de la relación con Begoña Gómez, de mi conocimiento con ella y de Javier Hidalgo.

P. Usted me contó que habían estado juntos una vez en San Petersburgo en la cuestión de turismo, y que de aquella reunión después, por cierto, se realizó alguna decisión por parte del gobierno muy interesante de cuestiones relacionados con ese sector, ¿no? La cesión del Palacio de Congresos de la Castellana a la Organización Mundial de Turismo.

R. Así es. Pero bueno, yo con la señora Begoña no solamente he estado reunido en San Petersburgo, sino en otras ocasiones.

P. ¿Con qué motivo?

R. Bueno, con varios motivos. Eso lo hablaremos en sede judicial,

P. Pero bueno, con luz y taquígrafos. Es decir, a la vista de de más gente.

R. Sí, sí, claro. Lo acabo de decir: en dos reuniones concretas con Javier Hidalgo.

P. Del caso al señor Ángel Víctor Torres, ayer negaba en el Senado cualquier insinuación de las que se habían realizado acerca de su conexión con la trama o de que en algún momento hubiera hecho uso de alguna de las viviendas donde al parecer se facilitaban algún tipo de encuentro para ampliar círculo de amistades.

R. Bueno, es como todo, van a negar todo. Pero vuelvo a repetir, me parece increíble que el señor Ángel Víctor Torres, que dijo que igual no tenía ninguna relación conmigo, no me conocía de nada. Se ha comprobado que hay pantallazos de WhatsApp que le manda Koldo a él, exigiéndole, por decirlo alguna manera, el pago de las mascarillas en el que se involucra mucho. En uno de ellos le dice que por lo menos esta noche dormirá tranquilo. Bueno, ahí se está demostrando que este señor ya ha mentido. Entonces, partiendo de esa base, en el resto va a mentir. Obviamente este señor que entiendo tiene familia, pues no va a decir que ha venido a Madrid a ver al ministro y por la tarde noche ha estado en un piso, pues con otras personas y unas señoritas.

P. Cosa que niega absolutamente.

R. Yo seguramente en su posición también lo negaría.

P. ¿Usted tiene evidencias de que eso fuera así? Bueno, en su tiempo libre uno puede ir a un piso con quien quiera o jugar a la oca.

R. Sí, obviamente que cada uno en su tiempo libre puede ir a un piso que quiera, pero si ese piso lo pago yo, que se ha demostrado que lo pago yo, y lo busco yo para encuentros que no tiene nada que ver con una reunión política, ni con una reunión empresarial ni nada de eso, pues a lo mejor tiene alguna connotación más por ser un funcionario público.

P. El juez se ha interesado mucho, el fiscal también, para señalar e investigar el pago de la sede de Ferraz del Partido Socialista por parte de la señora Carmen Pano, que formaba parte, al parecer, de la organización del señor Rivas y de usted, de un sobre con dinero. ¿Usted siempre fue escéptico con eso?

R. Totalmente. Lo que la señora Pano tenga que decir, lo tendrá que decir en sede judicial. Ahora, por lo que he leído, el señor magistrado Ismael Moreno, la ha llamado para declarar. Pues tendrá que aportar pruebas de lo que ha hecho. Y tendrá que aportar datos de lo que ha hecho. Creo recordar o leído, ya no solamente son 90.000 €, creo que ha llegado a decir que ha llegado a llevar hasta 1 millón y medio de euros. Bueno, pues es algo también.

P. Usted no tiene ningún conocimiento, ¿no?

R. No. Si lo ha hecho, lo habrá hecho en consonancia de otros negocio, imagino atribuidos al hidrocarburo, pero nada que ver con que yo la haya mandado, como bien he leído también en alguna noticia, a llevar dinero a la sede de Ferraz.

P. ¿Estaba usted molesto o enfadado con el Ministerio del Interior? Porque la Guardia Civil a usted le distinguió con una medalla en agradecimiento a los servicios que la Guardia Civil me ha contado que usted ha realizado, y que son servicios de ayuda, sobre todo para cosas que la Guardia Civil no puede hacer, pero pide el favor siempre un particular para que los haga ¿Por qué se ha enfadado usted con Marlaska?

R. Son dos cosas importantes. Ellos me mandan una notificación o un decreto, llamémoslo así, en el que como no pueden retirarme la medalla, me prohíben el uso de tal. Para prohibirme el uso de la medalla se basan en recortes de periódicos, casualmente solamente en los del tema de hidrocarburos, no hablan nada de Koldo, no hablan nada de mascarillas, no hablan nada de Ábalos, algo que me parece de una hipocresía total, porque justamente la ley que el presidente Sánchez está intentando aprobar para el tema de su mujer. Entonces que a mí me intenten quitar el uso de la medalla con la con lo mismo que el presidente está presentando para que a su mujer no se le acuse, me parece una hipocresía total. Y luego lo segundo, y lo más grave, que sé además perfectamente que la UCO no lo ha filtrado, y que ha sido una filtración directamente desde el gabinete del señor Marlaska, propuesto por el señor Sánchez, es la revelación de un secreto de Estado, como es lo que sacaron el otro día en un medio diciendo que yo contrataba posibles yihadistas para que la Guardia Civil los hubiera controlado. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional sin mencionar que este medio justamente ha hecho lo que en antaño hacían los medios del País Vasco cuando ponían empresarios en la diana. Por lo tanto, quiero denunciar que si a mí me pasa algo, que sería lo más fácil para el Gobierno, que una célula yihadista se adjudique el atentado contra mi persona, el señor Sánchez y el señor Marlaska, serán cómplices de asesinato. Y lo digo así de claro. Cómplices de asesinato. Porque han sido ellos quien ha filtrado esto a este medio, y me consta que ha sido el gabinete del ministro Marlaska. Entonces que cada uno haga lo que tenga que hacer. Pero están demostrando que son una mafia y que Sánchez ya no tiene ningún tipo de escrúpulo

P. Señor Víctor de Aldama, una última cuestión en referencia a lo que usted me revelaba, a la denuncia en un ante la Fiscalía de un particular, afirmando que la señora Begoña Gómez dispone de una cuenta de 6 millones de dólares en el extranjero y asimismo también otras personas. ¿El denunciante es el pagador de ese dinero?

R. No, el denunciante tiene la trazabilidad de ese dinero y sabe de dónde proviene ese dinero. Tiene absolutamente todo. Creo que Fiscalía lo va a tener muy fácil cuando le llame o digamos el juez, porque este señor aportará todo. Es algo que no es mío, no quiero aportar más ni revelar más. Vuelvo a repetir, este señor ha tenido la valentía de meter esto en Fiscalía. Yo he visto todo: tengo pantallazos de las cuentas y tengo la denuncia

P. ¿Algo nuevo acerca del viaje de Delcy, en el que por cierto acabaron cenando en un restaurante de Madrid?

R. No, eso es absolutamente falso. La vicepresidenta no salió de la terminal 1 ejecutiva. Sí es verdad que yo había contratado un catering para me parece que dos de los días en los que ella iba a estar, que además tengo también la factura, pero eso es absolutamente falso.

P. Los próximos pasos que usted va a dar, ¿cuáles son? ¿Cuándo tiene que cumplimentar ante el juez determinadas denuncias, responder a determinadas preguntas?

R. Sobre el tema hidrocarburos, estoy a disposición de que Fiscalía para que me llamen y cuanto antes aclarar todo lo que haya que aclarar. Se está especulando mucho con el sumario y hay muchas cosas de las que están saliendo que no son como están diciendo y que no son reales. Entonces cuanto antes me gustaría aclarar eso y sobre todo porque para mí eso es una cortina de humo en este momento que están utilizando para tapar cosas más importantes que se tienen que hablar, como es todo el tema de Begoña Gómez, el rescate de AirEuropa, lo que hay en ese sobre de que bueno que afecta mucho al presidente del Gobierno. Ahora me imagino que saldrán diciendo que lo saque y me provocarán como hacen siempre: no tengo ningún problema, no me tienen que provocar, ya lo voy a hacer. Al igual que también tenemos pruebas de que han intentado negociar con nosotros, llegar a un acuerdo con nosotros para taparme la boca. Y también las presentaremos en sede judicial. Entonces, pues ese es el tipo de Gobierno que tenemos: una auténtica mafia liderada por el capo Sánchez, que intentará matarme e intentará meterme otra vez en la cárcel. No sé que intentará, pero yo he tomado una decisión y voy a seguir con ella adelante hasta sacarle del gobierno. Eso es mi objetivo, porque este señor es un sinvergüenza.