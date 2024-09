El botón rojo de Junts y el futuro de los Presupuestos

El precio de Junts se encarece conforme avanza la legislatura. Hoy jueves estaba programada una votación crucial en el Congreso sobre la senda de estabilidad, paso clave para la elaboración de los Presupuestos, pero en Moncloa no tenían garantizado que pudiera seguir adelante.



El Ejecutivo se enfrentaba a otra posible derrota parlamentaria, una más entre la treintena que ya acumula. Sin embargo, en un giro inesperado, el Gobierno decidió aplazar la votación mientras se intensifican las negociaciones con Junts, en un intento de convencer a Puigdemont con nuevos acuerdos.



En el capítulo de hoy, analizamos este movimiento in extremis de Sánchez, que se produce solo días después de la reunión en Suiza entre Santos Cerdán, número tres del PSOE, y Puigdemont. ¿Qué cesiones están sobre la mesa? ¿Cuáles son las líneas rojas? ¿Qué calendario se perfila a partir de ahora? Y, si Sánchez no logra su objetivo, ¿podría el Gobierno seguir adelante con los Presupuestos si el Congreso rechaza sus objetivos de déficit? Analizamos estas y otras cuestiones con Fernando Garea, adjunto al director de EL ESPAÑOL.