Sanz, alcalde de Sevilla: "Ni Chaves ni Griñán se lucraron pero su fórmula creó ayudas arbitrarias"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (Sevilla, 1968), ha conseguido aprobar su Presupuesto de 2024 con una estrategia audaz que le permitirá iniciar ahora, un año después de llegar a la Plaza Nueva, su proyecto de ciudad.

El popular, que gana en las distancias cortas, es más de ironía que de chiste escandaloso. Se le notan los años de gestión -fue alcalde de Tomares durante 14- y quiere transformar Sevilla por orden: primero ha abordado cuestiones internas en el Ayuntamiento. Y después, los grandes proyectos: un gran museo en la Plaza de España, peatonalizaciones, soterramientos...

El alcalde hispalense, que tacha a Pedro Sánchez del "presidente de España más antisevillano", ha lidiado durante meses con una oposición que, señala, le ha puesto complicado aprobar proyectos. "Un tripartito bloqueador", lo califica.

Capítulo aparte es Vox. Los de Abascal, que siempre han insistido en entrar en el Gobierno local para "darle estabilidad", se han encontrado con la oposición de Sanz a integrarles en su equipo. Ahora, cuando Vox se separa del PP en todas los gobiernos por orden de su líder, Sanz recuerda que él ya advirtió que había que alejarse de dicha formación. "Yo tenía razón", reivindica.

¿Qué le parece el giro de Vox de abandonar cualquier alianza con el PP cuando han querido gobernar con usted durante un año?

Espero que aprovechen el verano para pensar cuáles van a ser sus argumentos del no por el no en los próximos años y plenos. Ahora no es que no quiera yo que entren en mi Gobierno, que nunca he querido, es que Abascal es que lo ha dicho que no. Él sabrá por qué capricho personal o fruto de estrategia política. Lo de los menas ha sido una auténtica excusa, además, cutre, cutre...

¿Siente que ha esquivado una bala al no permitir una alianza con Vox en Sevilla?

Tengo la sensación de que no me he equivocado. Vox ha bloqueado durante un año. Nunca quise gobernar con ellos y no me equivoqué. Tenía razón con Vox y espero que ahora abandone su estrategia de bloqueo.

¿Pedro Sánchez trata igual a Sevilla que a Barcelona?

No, de ninguna manera. Hay una situación de agravio muy importante. En Barcelona están remodelando la estación de Sans y se está construyendo una nueva estación. Aquí no acaban el anillo de Cercanías de Sevilla ni abordan la conexión del aeropuerto con Santa Justa. Salimos perjudicados.

"Vincular la aprobación de los Presupuestos con una moción de censura no se improvisó. Hablamos con el Ayuntamiento de Madrid porque ellos estuvieron cerca de usarlo"

El Gobierno subvenciona el transporte público en Barcelona con 147 millones de euros y en Sevilla no recibe ni una subvención. El presidente Sánchez es el presidente más antisevillano que hemos tenido nunca.

¿Qué opina sobre el pronunciamiento del Constitucional sobre el caso ERE y los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán?

Esto de intentar borrar cosas que tenemos claro que han pasado... Estoy convencido de que ni Chaves ni Griñán se han enriquecido, pero sí articularon una fórmula para dar ayudas arbitrarias escapando a controles de la intervención. Lo hicieron o lo impulsaron y eso benefició a su partido electoralmente. Es muy grave que venga el Constitucional a reescribir una sentencia y poner en entredicho sentencias firmes del Supremo... Estas cosas pasan en Venezuela. Espero que esta legislatura dure lo menos posible.

¿Cree que habrá elecciones en otoño?

No sé, porque tenemos un presidente que solo se mueve por su interés personal.

Sanz, en el Ayuntamiento. V. V. Sevilla

Ha conseguido desbloquear el Presupuesto de Sevilla que le paraba la oposición con una estrategia de vincularla a una moción de censura. ¿De dónde surgió la idea?

No conocíamos este instrumento que recoge la ley. Un día, por casualidad hablando con la interventora del Ayuntamiento de Sevilla, señaló la posibilidad, pero no lo tenía claro, hubo que mirarlo. Desde entonces empezamos a trabajar con la interventora y el secretario del Ayuntamiento. También con el Ayuntamiento de Madrid porque ellos estuvieron cerca de usar el mismo instrumento en el mandato pasado. No se improvisó.

Gracias a eso tiene usted Presupuestos gobernando en minoría y sin ceder ante la oposición...

Yo avisé a Vox de que no íbamos a pactar con ellos y al PSOE de que no iba a pactar con Vox y ninguno me creyó. El PSOE siguió pensando que me tenía hipotecado para aprobar el Presupuesto y Vox tampoco se creyó que no tenía más opciones. Yo dije que íbamos a tener un Presupuesto y lo tenemos.

¿Qué espera conseguir en estos cuatro años de mandato?

Voy a conseguir que la ciudad esté mucho más limpia, que haya más zonas verdes, que ganemos en seguridad, en desbloqueo de proyectos claves, que superemos los 700.000 habitantes, mejorar los barrios... Y que los sevillanos tengan mejor calidad de vida.

¿Cómo ha vivido el "bloqueo" de la oposición?

Una de los problemas que hemos tenido es ese tripartito bloqueador. La dificultad de este año ha sido el Presupuesto, pero hay otros temas fundamentales de la ciudad de Sevilla que la oposición ha votado no por votar que no.

Sanz, durante la entrevista. V. V. Sevilla

¿Cuáles?

Por ejemplo, yo llevo tres años escuchando que la ciudad tenía que limitar las licencias para viviendas de uso turístico, que era urgentísimo. Tras nueve meses preparando una normativa para limitar los pisos turísticos, la tarde antes de llevar la norma a Pleno, la oposición se da cuenta de que no les gusta. Antes no habían hecho ninguna aportación.

¿Cuántas licencias de pisos turísticos se podrían haber evitado en Sevilla si ya hubiese una normativa aprobada?

Han sido en torno a 90 licencias de pisos turísticos nuevas en este mes.

¿Hay bloqueo en otras cuestiones?

Sí. Yo puedo entender que se vote que no siempre que haya una alternativa. Pero como no hay alternativa, por qué votas que no. Cuando no tienes una alternativa para la ordenanza de veladores por qué votas en contra. Cómo se puede votar en contra de la obra que necesita el teatro Lope de Vega. Han retrasado en torno a tres meses la obra.

¿No estará antes de Navidad?

En la próxima Navidad lo tendríamos operativo si se hubiera aprobado la obra en su momento, pero no lo tendremos porque la oposición votó en contra.

Uno de los temas candentes de la ciudad -y del resto de España- es el precio de la vivienda. ¿Por qué ocurre en Sevilla?

El problema del precio de la vivienda en Sevilla no es de los apartamentos turísticos. Eso será un pequeño porcentaje que influye, pero el gran problema es la parálisis urbanística de los últimos diez años. No se ha puesto suelo a disposición de los promotores. En ocho años el PSOE entregó 83 VPO. Nosotros hemos presentado un plan 2024-2026 para tener 1.403 viviendas en estos años.

Ha hablado de peatonalizar varias zonas. ¿Cuál se hará primero?

Por un lado tenemos las derivadas de obras de transporte público como el tranvibús cuando llegue a Duque y Gavidia. Eso hace un centro de la ciudad mucho más amable, mucho más cómodo. Y luego están las peatonalizaciones de la calle Betis y Pureza. La primera será Betis porque está casi hecha. Pureza se está estudiando.

¿Habrá alguna más?

En Triana se está estudiando qué se hace con lo que queda con San Jacinto o en Los Remedios qué se hace con la calle Asunción. Soy partidario seguir peatonalizando. El único pero que le pongo es mejorar el transporte público eléctrico que entra en el Centro histórico y que tenemos que trabajar para que se sigan construyendo aparcamientos. Sevilla tiene un déficit brutal de aparcamientos.

El alcalde, durante la entrevista. V. V. Sevilla

¿Qué aparcamientos son prioritarios?

El proyecto 'Sevilla aparca' tiene tres que puede ser una realidad pronto.

¿Y privados?

Yo soy muy partidario de un aparcamiento en la calle Torneo, pero donde debe ir según el PGOU del año 2006, lo acaban de reurbanizar no lo vamos a levantar ahora para hacer un aparcamiento. Soy partidario de uno en Capitanía. Hace falta otro en el Prado o en el entorno. Y otro en Triana, por San Martín de Porres. Ahí es fundamental para el hospital y porque es una zona comercial importante y donde muchos bloques no tienen plazas. En Sevilla falta mucho aparcamiento y sería negocio.

Quiere transformar el Canal de la Expo, pero el proyecto parece no agradar a la oposición...

Es un proyecto que no ha gustado tampoco al tripartido bloqueador. Pretendemos que el parque siga creciendo. La Cartuja, que es motor económico fundamental de Sevilla, no puede crecer, está casi colmatado. Allí se pueden instalar edificios emblemáticos de oficinas y empresas y también servicios para el parque.

"Soy partidario de la tasa turística. Una ciudad que recibe cada año más de 5 millones de turistas necesita financiación extra, se llame como se llame"

Cualquier sevillano que haya ido a ver algún concierto al Cartuja Center, por ejemplo, ha salido a las 22,30 horas y no tienes donde tomarte una cerveza ni echar un rato para comentar el concierto. Cartuja, a determinadas horas, se queda desierto. Se trata también de que ese canal se puedan instalar negocios que le den vida.

¿Hoteles?

Ni la Junta ni el Ayuntamiento tenemos ningún interés en que se instalen hoteles. ¿Que se instala alguno? Bueno, puede ser, pero no es la prioridad. La prioridad es que esas empresas que están en lista de espera o van a buscar edificios vacíos, solares... Que tengan nuevos espacios y que haya servicios como gimnasios, farmacias, supermercados. No hay nada de eso y allí van 30.000 sevillanos todos los días.

Sobre seguridad, ha reclamado en varias ocasiones más agentes de Policía Nacional. ¿Es Sevilla una ciudad segura?

Sevilla es una ciudad segura gracias al magnífico trabajo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local. Es verdad que en los últimos años ha subido un poco la tasa de criminalidad, pero es que tenemos una ciudad de 700.000 habitantes a la que le faltan casi 500 policías nacionales y casi 500 policías locales.

¿Qué están haciendo en este sentido?

Estamos trabajando para resolver la falta de policías locales. Hemos sacado más de cien plazas de Policía Local este año y, con el nuevo Presupuesto, sacaremos más plazas, pero nos faltan más de 400 policías nacionales. Hemos pedido cita al ministro del Interior no sé cuántas veces ya. Igual que le hemos pedido cita a los ministros

Óscar Puente y a María Jesús Montero, pero todos tienen una agenda ocupadísima y no tienen tiempo para los problemas de Sevilla.

¿No atienden a las cuestiones de la ciudad? ¿No hay interlocutor en el Gobierno central?

Siento que este país no lo gobierna nadie. Tenemos un presidente desbordado con sus problemas personales y un Gobierno central que está tapando agujeros. Tengo la sensación de que este país está sin un presidente del Gobierno y sin Gobierno. Solo están pendientes de sus presuntos casos de corrupción y sus cuestiones personales

¿Se escapan temas?

Sí, hay temas fundamentales. El cierre del anillo de Cercanías y la conexión Santa Justa-aeropuerto. El Ministerio de Transporte no ha tenido a bien tratar estos temas. Este Gobierno de Pedro Sánchez no para de castigar a la ciudad de Sevilla.

¿Por qué ese castigo?

Parece que les ha dado mucho coraje que el PSOE no ganase en Sevilla en las últimas municipales. Tampoco nos atiende María Jesús Montero. Con lo mal que les sentó a que yo propusiera el cobro a los visitantes por entrar a la Plaza de España, a ver si tiene una herramienta de financiación y no nos lo han contado. La ministra Montero, diputada por Sevilla, parece que tampoco tiene tiempo para esta ciudad.

¿Qué le parece la tasa turística?

Soy partidario rotundamente. Una ciudad con el casco histórico más importante de España y que recibe cada año más de 5 millones de turistas, con todos los servicios extra que eso genera de seguridad necesitan financiación extra, se llame como se llame. Lo están usando otras capitales. No conozco a nadie que haya dejado de ir a Roma o Venecia por no pagar esa tasa.

¿Sevilla tendrá tasa turística?

Lo estamos hablando con la Junta. Hay una mesa para este asunto. Yo soy partidario de la tasa si concurren tres circunstancias: si lo reclama el sector, si se negocia quien la recauda y si es una tasa finalista, que tengamos claro qué porcentaje va a la rehabilitación del casco histórico o servicios al turismo. Soy muy partidario que determinada parte vaya a obras en barrios. Creo muy bueno que uno vecino de Reina Mercedes o San Jerónimo vea que las obras de su barrio se financian con la tasa turística. Que vea que los beneficios del turismo benefician a todos los barrios.

Feria de Abril, ¿se llega a la ampliación para 2025?

Seguramente no por el retraso en la aprobación del Presupuesto.

Pero sí volverá al modelo corto...

Eso sí, claro. Votaron 106.000 sevillanos, es una participación histórica. Estuvo muy reñido, le reconozco que no me lo esperaba tan reñido. Pero el resultado se respeta.

¿El festivo será el martes de Feria?

Lo tenemos que hablar con la oposición. A mí me gustaría que el patrón de Sevilla, San Fernando fuera fiesta, pero manteniéndolo en la feria, más sevillanos pueden disfrutar de la feria.

Y dentro de la semana de Feria, ¿martes o miércoles?

Es una cosa que hay que hablar con la oposición.

¿Se desborda Sevilla con salidas extraordinarias y otras celebraciones los fines de semana?

Sí, desde la delegación de Fiestas Mayores y desde Seguridad se trabaja ya en un protocolo que quiere ordenar o priorizar todos esos eventos que puedan coincidir en un mismo momento en la ciudad. Sin interés en entrometernos en decisiones de otras instituciones, pero sí es verdad que hay fines de semana que Sevilla no puede absorber ni un evento más por falta de policía, de limpieza, transporte público...

"Me gustaría ser alcalde muchos años para poder aplicar la transformación que la ciudad necesita y que se me recordara por haber conseguido el gran espacio museístico de Sevilla"

¿La Navidad será de nuevo un polo de atracción para visitantes?

La idea es recuperar aquella Navidad de la época de Juan Ignacio Zoido llevando actuaciones a los barrios. El Centro además es que no absorbe más gente. El año pasado recuerde que el día del alumbrado hubo que cortar algunas calles por seguridad. No se cabía. hay que seguir extendiendo ese eje. Hemos llegado al río y hacia la plaza de España también. Habrá seguramente espectáculo hacia al río.

¿El festival Icónica seguirá en la Plaza de España?

Hay que abrir el debate sobre el uso de la Plaza de España. ¿Tiene sentido que la Plaza de España esté ocupada por oficinas de Extranjería, la Subdelegación del gobierno o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en vez de ser el gran espacio museístico de Sevilla? ¿Tiene sentido que haya despachitos de pladur? En qué otra gran ciudad europea hay en un espacio así despachitos de pladur. Sevilla necesita un gran espacio museístico y uno de los lugares podría ser otro. Tengo otro preferido, la Fábrica de Tabaco, pero este también.

Cuando acabe su mandato al frente del Ayuntamiento de Sevilla, ¿cómo le gustaría que le recuerden los sevillanos?

Me gustaría ser alcalde muchos años. Sobre todo por poder hacer el cambio y la transformación que esta ciudad necesita y recuperar el terreno que esta ciudad ha periodo con respecto a otras.

¿Por qué es eso?

La diferencia es la inestabilidad política que hemos tenido. Málaga, por ejemplo, tiene un grandísimo alcalde con un proyecto de ciudad, pero es que lleva desde 1999. Con esos años por delante es muy fácil, entre comillas, poner a tu ciudad en lo más alto. Pero Sevilla no ha tenido esa estabilidad. Hemos tenido a Espadas, que no se le recuerda que haya hecho nada. Muñoz solo estuvo un año.

A largo plazo, si consigue esa estabilidad de la que habla, ¿qué grandes proyectos contempla para Sevilla?

Que el soterramiento del Paseo de Colón una realidad. Es una barrera entre el barrio del Arenal y el río y debería ser una venida verde que diera al río. Me gustaría que Sevilla tuviera el gran proyecto museístico que la ciudad se merece. Eso, además, ayudaría a descongestionar el triángulo Catedral-Alcázar-Santa Cruz de turismo, algo que ya empieza a generar problemas de convivencia en la zona. ¿Dónde? En la Plaza de España o en la Fábrica de Tabaco. Podríamos albergar mucha exposición temporal del Museo del Prado si tuviéramos un espacio adecuado.

¿Ese querría que fuese su legado para Sevilla, el gran museo de la ciudad?

Me gustaría que se me recordara por haber conseguido el gran espacio museístico de la ciudad de Sevilla, sí.