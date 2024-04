El PP catalán pide el voto de los socialistas que están en contra de la amnistía y del "fanatismo ideológico"

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha pedido este sábado el voto a los socialistas que rechazan el procés y la amnistía, por considerar que ambos elementos "dividen y destruyen la convivencia" en Cataluña.

Alejandro Fernández ha presentado este sábado en Montjuïc a los 135 miembros de las candidaturas del PP a los comicios del 12-M, en un acto en el que ha estado acompañado por la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, y la presidenta del comité electoral de campaña del PP, Dolors Montserrat.

Fernández ha desgranado que su propuesta electoral es la del "sí" a la seguridad ciudadana, al respeto a la propiedad privada, a la calidad educativa, a la cultura del esfuerzo y la que apoya al mundo rural, "frente a los que lo machacan a tasas y burocracia".

Acabar con el "Perroflautismo contemplativo" y la "cultura del No a todo" en Cataluña: pic.twitter.com/ThzSMXyVez — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) April 6, 2024

El PP catalán, ha señalado Alejandro Fernández, dice "sí a la calidad educativa y la cultura del esfuerzo, frente a quienes consideran que el sistema educativo es su laboratorio ideológico para intentar manipular los anhelos y deseos de los alumnos".

Del mismo modo, ha indicado, el PP busca impulsar el crecimiento económico y la economía productiva, "frente a quienes consideran que hay que masacrar a industrias y convertir en un infierno fiscal a Cataluña".

"Yo vengo de Tarragona", ha recordado el candidato popular, "donde durante años han convivido el polígono industrial químico más importante de Europa con uno de los emplazamientos turísticos más privilegiados del continente", continuó.

Ambas actividades han constituido una historia de éxito, ha continuado, hasta que en Cataluña se han impuesto "la turismofobia y la industriofobia, esa ideología totalmente perversa que dice no a todo y pretende criminalizar el turismo, que representa el 20% de la economía catalana".

"Sólo en estos últimos años de fanatismo ideológico", ha lamentado, "se ha puesto en tela de juicio una historia que hasta entonces había sido de éxito".

"Sólo decimos 'no'", ha afirmado el candidato popular, "a los proyectos que dividen, a los proyectos que destruyen la convivencia entre las personas, por eso decimos 'no' al proceso, 'no' a la amnistía, que es tan divisiva que incluso todas las encuestas dicen reiteradamente que la mitad del electorado socialista en Cataluña la rechaza de manera contundente, también nos dirigimos a ellos desde el 'sí' a Cataluña y el 'sí' a la convivencia".

Alejandro Fernández se ha mostrado orgulloso de una equipo de su candidatura, "preparado para gobernar", con personas que representan sectores y sensibilidades diferentes, dispuestos a lograr "un resultado histórico" y ser capaces, "de una vez por todas, de acabar con el proceso como primera piedra para acabar con el sanchismo".